Функция разложения цвета на оттенки. - страница 20
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А слабо крестики-нолики забацать?
С крутыми градиентами и оттенками )))
С крутыми градиентами и оттенками )))
Не понимаю, что здесь смешного. Это очень грустно. Мир давно создает крутую форму для бесполезной сути, а здесь все еще спрашивают "а зачем это нужно?". Нужно чтобы не отстать от Мира. Иначе, - Мир раздавит.
Не понимаю, что здесь смешного. Это очень грустно. Мир давно создает крутую форму для бесполезной сути, а здесь все еще спрашивают "а зачем это нужно?". Нужно чтобы не отстать от Мира. Иначе, - Мир раздавит.
Дак докажите, что это кому-то нужно (GUI, правильный градиент, оттенки и т.д.), в маркете.
Кот с мужиком давно на это намекают ))
PS. Ничего личного, мне красивые интерфейсы тоже нравятся, но только как дополнительные возможности в MT.
Не понимаю, что здесь смешного. Это очень грустно. Мир давно создает крутую форму для бесполезной сути, а здесь все еще спрашивают "а зачем это нужно?". Нужно чтобы не отстать от Мира. Иначе, - Мир раздавит.
Таракана, окрашенного во все цвета радуги, да с переливами, не раздавят?
Дак докажите, что это кому-то нужно (GUI, правильный градиент, оттенки и т.д.), в маркете.
Кот с мужиком давно на это намекают ))
PS. Ничего личного, мне красивые интерфейсы тоже нравятся, но только как дополнительные возможности в MT.
Кто здесь?
И ко всему этому, я пришел просто наблюдая за поведением цифр в окошках палитры виндоус.
Я использую другой метод. Просто включаю логику, базирующуюся на знаниях.
И ты, по-моему, до сих пор, не понял что алгоритм у нас один, т.к. другого просто нет. Алгоритм называется - линейная функция, соединяющие две точки в трехмерном пространстве (x1,y1,z1) и (x2,y2,z2)
http://www.cleverstudents.ru/line_and_plane/canonical_equations_of_line_in_space.html
Только, почему-то, судя по твоему самому первому сообщению, тебе понадобился месяц на его создание, да еще и с ошибками, а мне даже придумывать ничего не надо было, т.к. это очевидная простая задача соединение двух точек в трехмерном пространстве (r1,g1,b1) и (r2,g2,b2), которую я знаю и осознаю очень хорошо еще со школы даже не на уровне формул, а на уровне логики. На первую реализацию у меня ушло минут 15 и код заработал с первого (не помню, может со второго) раза.
Я уже писал здесь, что твой алгоритм реализуется с помощью более простой и более универсальной функции следующим образом:
общий массив из двух массивов CLR1 и CLR2 и есть твое решение.
Мое решение было, чуть сложнее, т.к. нужно вычислять светлоту цвета и подствлять ее вместо 128 и 127.
поэтому еще раз - последний повторяю.
Вот единственная нужная и более универсальная функция для работы с градиентом:
т.к. она генерирует все приведенные здесь алгоритмы в две строчки. Она самая быстрая, т.к. в цикле только одна операция "+", даже нет умножения. Так же эта фукция дает смешения любых двух цветов, а не только вычисляет оттенки одного.
Я использую другой метод. Просто включаю логику, базирующуюся на знаниях.
И ты, по-моему, до сих пор, не понял что алгоритм у нас один, т.к. другого просто нет. Алгоритм называется - линейная функция, соединяющие две точки в трехмерном пространстве (x1,y1,z1) и (x2,y2,z2)
http://www.cleverstudents.ru/line_and_plane/canonical_equations_of_line_in_space.html
Только, почему-то, судя по твоему самому первому сообщению, тебе понадобился месяц на его создание, да еще и с ошибками, а мне даже придумывать ничего не надо было, т.к. это очевидная простая задача соединение двух точек в трехмерном пространстве (r1,g1,b1) и (r2,g2,b2), которую я знаю и осознаю очень хорошо еще со школы даже не на уровне формул, а на уровне логики. На первую реализацию у меня ушло минут 15 и код заработал с первого (не помню, может со второго) раза.
Я уже писал здесь, что твой алгоритм реализуется с помощью более простой и более универсальной функции следующим образом:
общий массив из двух массивов CLR1 и CLR2 и есть твое решение.
Мое решение было, чуть сложнее, т.к. нужно вычислять светлоту цвета и подствлять ее вместо 128 и 127.
поэтому еще раз - последний повторяю.
Вот единственная нужная и более универсальная функция для работы с градиентом:
т.к. она генерирует все приведенные здесь алгоритмы в две строчки. Она самая быстрая, т.к. в цикле только одна операция "+", даже нет умножения. Так же эта фукция дает смешения любых двух цветов, а не только вычисляет оттенки одного.
У нас разные алгоритмы и разные подходы. Никакой линейной функции соединяющей две точки в трехмерном пространстве у меня нет. У меня двумерный график с шестью отрезками образующими призму.
Твоя единственная и универсальная функция не дает верного диапазона цветов. Я уже и показал, и доказал.
Таракана, окрашенного во все цвета радуги, да с переливами, не раздавят?
На этот счет можете не беспокоится.
У нас разные алгоритмы и разные подходы. Никакой линейной функции соединяющей две точки в трехмерном пространстве у меня нет. У меня двумерный график с шестью отрезками образующими призму.
Твоя единственная и универсальная функция не дает верного диапазона цветов. Я уже и показал и доказал.
Да ты просто нагородил огород, но если упросить твое творение, то получится то, о чем я писал. Поэтому и медленне твое произведение исскуства и работает, т.к. нагородил такого, что даже цифру 2 через тангенс вычисляешь.
Проверь на основе кода Юрия взяв свой алгоритм и этот из моего предыдущего сообщения. И увидишь, что будет идентично, только быстрее гораздо и значительно короче.
Да ты просто нагородил огород, но если упросить твое творение, то получится то, о чем я писал. Поэтому и медленне твое произведение исскуства и работает, т.к. нагородил такого что цифру 2 через тангенс вычисляешь.
Проверь на основе кода Юрия взяв свой алгоритм и этот из моего предыдущего сообщения. И увидишь, что будет идентично, только быстрее гораздо и значительно короче.
Мой алгоритм работает хорошо. Быстро (15-20 микросекунд). Твой работает неверно. Ты предлагаешь мне переделывать свой алгоритм по примеру твоего?))
Ты помог мне сделать мой алгоритм быстрее, так, что мне не пришлось его переписывать. За это - спасибо. В остальном, - ничего кроме косметической коррекции моему алгоритму не требуется.
Однако, с твоим алгоритмом есть очевидные проблемы.