Функция разложения цвета на оттенки. - страница 9
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Петр, вопрос в том, что ты на форуме выложил функцию для всеобщего обозрения и применения разложение цвета. Но эта фукция не формирует нужный массив color, а лишь массив string, который годиться только для вывода Print, вместо того чтобы свой градиент продемонстрировать на экране. Это кот в мешке и не уважение к окружающим. Мол переводите сами, если кому нужно.
Это уже откровенная клевета и отсебятина. Тип string я выбрал сознательно, для того чтобы легче было видеть компоненты и вычленять их. Я подробно объяснил технику моего решения на первой страницы. Ты не объяснил ничего. Не уверен, что ты сам до конца понимаешь, как работает твой способ разложения цвета. Если это не так, объясни его также подробно как и я.
И не делай столь громких обвинений. Можешь сильно на них сам подскользнуться.
Это уже откровенная клевета и отсебятина. Тип string я выбрал сознательно, для того чтобы легче было видеть компоненты и вычленять их. Я подробно объяснил технику моего решения на первой страницы. Ты не объяснил ничего. Не уверен, что ты сам до конца понимаешь, как работает твой способ разложения цвета. Если это не так, объясни его также подробно как и я.
И не делай столь громких обвинений. Можешь сильно на них сам подскользнуться.
Прости - только сейчас прочитал твое обяснение:
Я так не смогу. У меня все более прозаичнее и примитивней.
Более емко, чем сам код, объяснить трудно:
Еще раз:
Это лучшая проверка правильности работы алгоритма.
Потом, можно перейти к проверке скорости.
Ты же, взял мой алгоритм, поменял в нем строки по своему усмотрению, потом запустил его на другой платформе и вывел на экран по своей технике рисования. Сделав столько самостоятельных изменений, ты судишь о моем алгоритме так, как будто не замечаешь, как сам его изменил и поставил в другие условия. Условия, где у тебя самого может быть ошибка. Поэтому, давай спокойно выясним.
Еще раз:
Это лучшая проверка правильности работы алгоритма.
Потом, можно перейти к проверке скорости.
Ты же, взял мой алгоритм, поменял в нем строки по своему усмотрению, потом запустил его на другой платформе и вывел на экран по своей технике рисования. Сделав столько самостоятельных изменений, ты судишь о моем алгоритме так, как будто не замечаешь, как сам его изменил и поставил в другие условия. Условия, где у тебя самого может быть ошибка. Поэтому, давай спокойно выясним.
Петр, да не нужны мне цвета в алерте в виде 256 сочетаний трех цифр. Мне цвет нужен. Все что я сделал в твоей функции, это только вместо стринга цвет перевел в uint, как и должно быть. В алгорим твой я не влазил, так как логика его для меня запредельная.
Петр, да не нужны мне цвета в алерте в виде 256 сочетаний трех цифр. Мне цвет нужен. Все что я сделал в твоей функции, это только вместо стринга цвет перевел в uint, как и должно быть. В алгорим твой я не влазил, так как логика его для меня запредельная.
Проверка по цифрам - лучшая. Оттенки цвета на глаз точно не сравнишь. Тут мониторы разные и восприятие может быть разным. Поэтому цифры - лучшая проверка.
И никакой запредельной логики там нет. Школьная тригонометрия.
1. Нужно вычислить углы шести отрезков.
2. Потом, вычислить значения в каждой точке этих отрезков и записать в массив.
Все.
Проверка по цифрам - лучшая. Оттенки цвета на глаз точно не сравнишь. Тут мониторы разные и восприятие может быть разным. Поэтому цифры - лучшая проверка.
И никакой запредельной логики там нет. Школьная тригонометрия.
1. Нужно вычислить углы шести отрезков.
2. Потом, вычислить значения в каждой точке этих отрезков и записать в массив.
Все.
Но по факту-то моя функция работает без глюков и быстрее в 4 раза. Жду твоего результата, когда предоставишь свой алгоритм на 5-ке. У меня это заняло время на простое копирование через буфер обмена, а у тебя что-то затянулось.
Но по факту-то моя функция работает без глюков и быстрее в 4 раза. Жду твоего результата, когда предоставишь свой алгоритм на 5-ке. У меня это заняло время на простое копирование через буфер обмена, а у тебя что-то затянулось.
Николай, это похоже на детский сад. Заявление "в 4 раза быстрее" не состоятельно, потому что не доказано.
Эта строка почему то влияет на рисование всего прямоугольника. Но это не мой глюк. Проверь.
Продолжаю разбираться в тех глюках, которые у тебя появились. Хочу понять, действильно ли они из за моего алгоритма.
И отключи ненужное мелькание цифр. Убери все лишнее. Пусть один раз выводится простой прямоугольник с градиентом одного исходного цвета. Без лишних примочек.
Если нужен градиент одного цвета до белого или до черного, то можно получить их таким образом с помощью этой функции.
Проверка по цифрам - лучшая. Оттенки цвета на глаз точно не сравнишь. Тут мониторы разные и восприятие может быть разным. Поэтому цифры - лучшая проверка.
Присоединюсь к "обвинениям", не выдержал :)
Хороший пример - как не надо программировать. Если таким образом написан весь ваш ГУИ, то мы нескоро его увидим. :(
Что ни строчка, то "шедевр": такое нагромождение ошибок и ляпов, одна надежда, что mql4 вывезет. Теперь стало понятно почему используется мт4.
Публикация таких кодов, и последующая реакция на критику, думаю это не уважение к аудитории форума. Вам не хотят зла - вам хотят помочь.
А по поводу сравнения алгоритмов, то можно сравнить и визуально. Вы же не предложили доказательства в цифрах, что ваш алгоритм дает оттенки на 99% близкие к "виндоус оттенкам".
Слева - как бы ваш подход, справа - Nikolai Semko. (Использован модифицированный скрипт Nikolai Semko)