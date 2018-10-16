Функция разложения цвета на оттенки. - страница 11
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Похоже, все глюки возникли при переходе на МТ5. На МТ4 ничего подобного нет. Требовательность МТ5 намного выше, что создает проблемы. Но это не значит, что решение не годится. Нужно только код подрихтовать.
О чем и речь. Я просто скопировал код из 5 в 4 и все работает. А ты уже несколько часов отрихтовать его не можешь из 4 в 5.
А представляешь сколько ты будешь рихтовать свой 4-шный гуи в 5-ный....
ты хоть бы ссылку сбросил что-ли. С чем сравнивать.
Возьми скрипт с первой страницы. Поставь на МТ4. Введи нужный цвет. Запусти скрипт. Открой свойства графика и цветовую палитру. Далее, введи компоненты цвета в окошки. Потом, перемещай ползунок и сверяй цифры в окошках с цифрами в Алерте.
О чем и речь. Я просто скопировал код из 5 в 4 и все работает. А ты уже несколько часов отрихтовать его не можешь из 4 в 5.
А ты уже несколько часов не можешь сделать то, что я постом выше написал. А это НАМНОГО проще.
И уже несколько часов не можешь объяснить как работает твой алгоритм. Только гифки показываешь и заявляешь. Ты вообще уверен, что знаешь как он работает. Ну ка, расскажи.
Расскажи принцип разложения цвета в твоем алгоритме. Будь добр.
Я слишком искушен в графике. Лучше возьмите мой алгоритм, поставьте на мт4 и распечатайте цвета.
Ваш алгоритм не работает, предоставьте скрипт(доказательства с визуализацией), что ваш алгоритм работает на всем диапазоне цветов.
Вот результат работы моего алгоритма на МТ5. Без лишних и ненужных примочек.
Ваш алгоритм не работает, предоставьте скрипт(доказательства с визуализацией), что ваш алгоритм работает на всем диапазоне цветов.
Смотрите выше.
Визуализацию сделаю чуть по позже. Был занят переводом алгоритма на МТ5. У Николая эта визуализация уже давно была подготовлена. Я хочу воспользоваться своей.
Смотрите выше.
Картинка ничего не доказывает, а даже убеждает, что у вас нет доказательства работы вашего алгоритма на всем диапазоне rgb.
Картинка ничего не доказывает, а даже убеждает, что у вас нет доказательства работы вашего алгоритма на всем диапазоне rgb.
Похоже, это вы себя в чем то убеждаете. Повторяю, не было времени сделать визуализацию. Вы проверили алгоритм в сверении с палитрой?
Возьми скрипт с первой страницы. Поставь на МТ4. Введи нужный цвет. Запусти скрипт. Открой свойства графика и цветовую палитру. Далее, введи компоненты цвета в окошки. Потом, перемещай ползунок и сверяй цифры в окошках с цифрами в Алерте.
Я уже выше продемонстрировал недостаток твоего подхода (а если он совпадает с той палитрой, с которым ты его сравниваешь, то и его тоже) на примере белой линии.
Еще раз другими словами.
Если ты плавноо меняешь цвет от черного (0,0,0) до белого (255,255,255) проходящий через конкретный цвет (r1,g1,b1), то важным показателем является сумма трех цветов R, G и B. Здесь лучше отойти от терминологии, т.к. в ней можно запутаться (яркость, светлота, тон ....)
Абсолютно очевидно, что в идеале этот показатель должен меняться линейно от 0 до 3*255=765. Ты лупишь свой цвет строго посередине, я же вычисляю вначале сумму изначального цвета и вставляю его в массив градиента в соответствии с этой его суммой RGB. Поэтому моя белая линия не имеет точку перелома в отличии от твоей.