Функция разложения цвета на оттенки. - страница 21
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Мой алгоритм работает хорошо. Быстро (15-20 микросекунд). Твой работает неверно. Ты предлагаешь мне переделывать свой алгоритм по примеру твоего?))
Все, Петр, утомил ты меня своей непробиваемостью.
Больше не могу.
Победил. Твой алгоритм просто идеален!
Все, Петр, утомил ты меня своей непробиваемостью.
Больше не могу.
Победил. Твой алгоритм просто идеален!
Мой не идеален. Он просто более верный.
Мораль сей басни такова: ни синтаксис, ни язык, ни стиль, ни соблюдения стандартов не рулят! Рулит разработчик.
Мой не идеален. Он просто более верный.
Хорошо твой отрезок в rgb пространстве более прямой, чем мой.
Ладно. Тема была интересной и полезной.
Народ безмолствовал...
Еще бы. Дураков не нашлось, кроме меня.
Да ладно... Полезная функция родилась:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Функция разложения цвета на оттенки.
Nikolai Semko, 2018.10.15 22:21
...
Вот единственная нужная и более универсальная функция для работы с градиентом:
т.к. она генерирует все приведенные здесь алгоритмы в две строчки. Она самая быстрая, т.к. в цикле только одна операция "+", даже нет умножения. Так же эта фукция дает смешения любых двух цветов, а не только вычисляет оттенки одного.
Да ладно... Полезная функция родилась:
Да ладно... Полезная функция родилась:
Очень может быть... Цвета, мелодии и звуки... Текущие котировки и их изменения, между прочим, очень неплохо звучат!
А как они выглядят в цвете? И что это будет - цветовая гармония или какофония?
Очень может быть... Цвета, мелодии и звуки... Текущие котировки и их изменения, между прочим, очень неплохо звучат!
А как они выглядят в цвете? И что это будет - цветовая гармония или какофония?
Дали Петру идею. Вот и поглядим что за "Петрофония" получится.