Функция разложения цвета на оттенки. - страница 19
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Прости, Петр - дальше без меня. Я уже все сказал по этому поводу. Нет желания повторяться.
Нет никаких твоих и моих алгоритмов.
Повторюсь, единственное что заслуживает внимания в этой ветки, то эта функция, из которой можно получить "твой" и "мой" алгоритмы, остальное - рукоблудие (и с твоей стороны и с моей:))
Прости, Петр - дальше без меня. Я уже все сказал по этому поводу. Нет желания повторяться.
Нет никаких твоих и моих алгоритмов.
Повторюсь, единственное что заслуживает внимания в этой ветки, то эта функция, из которой можно получить "твой" и "мой" алгоритмы, остальное - рукоблудие (и с твоей стороны и с моей:))
Николай, я за объективность. Приложил скрипт и скриншоты.
Знаю, что ты любишь совершенствовать свои решения. Я тоже.
Твой алгоритм (к сожалению) создает неверный градиент. Ошибку я в нем не искал, потому что не знаю, как он работает. Но ты можешь это сделать.
Николай, я за объективность. Приложил скрипт и скриншоты.
Знаю, что ты любишь совершенствовать свои решения. Я тоже.
Твой алгоритм (к сожалению) создает неверный градиент. Ошибку я в нем не искал, потому что не знаю, как он работает. Но ты можешь это сделать.
https://www.mql5.com/ru/forum/282861/page7#comment_8971634
https://www.mql5.com/ru/forum/282861/page9#comment_8987611
https://www.mql5.com/ru/forum/282861/page11#comment_8987978https://www.mql5.com/ru/forum/282861/page19#comment_9019253
https://www.mql5.com/ru/forum/282861/page7#comment_8971634
https://www.mql5.com/ru/forum/282861/page9#comment_8987611
https://www.mql5.com/ru/forum/282861/page11#comment_8987978https://www.mql5.com/ru/forum/282861/page19#comment_9019253
Да, ты считаешь, что твой алгоритм работает правильно, потому что он соответствует твоей теории правильности его работы. Я это понял.
Однако, я за эталон беру палитру виндоус. Если сравнивать вывод твоего алгоритма с палитрой - разница значительна. Это видно и по цифрам и визуально.
Это все что я хотел показать.
Можешь оставить так. Так тоже красиво.
Да, ты считаешь, что твой алгоритм работает правильно, потому что он соответствует твоей теории правильности его работы. Я это понял.
Однако, я за эталон беру палитру виндоус. Если сравнивать вывод твоего алгоритма с палитрой - разница значительна. Это видно и по цифрам и визуально.
Это все что я хотел показать.
Можешь оставить так. Так тоже красиво.
ты не видишь, что я пишу. Тот подход, на котором я остановился, и который ты называешь моим алгоритмом, мне самому не нравиться(меньше зло). Но твой подход мне не нравиться еще больше и я объяснил почему.
ты не видишь, что я пишу. Тот подход, на котором я остановился, и который ты называешь моим алгоритмом, мне самому не нравиться(меньше зло). Но твой подход мне не нравиться еще больше и я объяснил почему.
Ну, тогда тебе не нравится и палитра Виндоус. Ведь у меня с ней почти полное совпадение.
Ну, тогда тебе не нравится и палитра Виндоус. Ведь у меня с ней почти полное совпадение.
я уже писал об этом.
и не путай палитру и градиент. Градиент - это одномерное понятие, а палитра это двух или трех, или 4 (если речь идет о CMYK) мерное.
Напимер:
это двумерная палитра красного цвета
а это его одномерный гадиент
Ты пытаешься спорить на тему, где нужен стык двух градиентов (от черного к цвету и от цвета к белому). Ты утверждаешь, что вариан посередине является единственно верным, т.к. он используется в винде в Paint. В твоих примерах выше, где фигурирует только одна составляющая цвета, а остальные равны 0, да - это правильнее, но это лишь частный случай. Я же ничего не утверждаю, а только лишь говорю, что это зависит от решаемой задачи, но логичным считаю ставить в самом общем случае в зависимости от светлоты цвета (сумма R+B+G).
Например, в более серьезных графических редакторах, таких как от компаний Corel и Adobe, когда речь идет о градиентной заливке, существует настройка "цента тяжести" градиента:
это спор не о чём.
Я катапультируюсь с этой темы.
Я говорю о цветовом диапазоне. Градиент может быть разным. Но полный диапазон оттенков одного цвета - постоянным.
У каждого цвета есть три компоненты, - три точки на графике. Через них проходят три линии. Каждая линия имеет два отрезка на графике. Отрезки появляются от преломления света. Ось преломления находится в центре графика. Каждый отрезок имеет свой угол восхождения. Восхождение идет от нулевого значения к максимальному. Все шесть отрезков построенные на графике представляют собой призму. Их углы - постоянны для каждого диапазона. Задача, - найти значение компонент в каждой точке этих отрезков. Так я нахожу все оттенки одного цвета. Все остальное, - производные манипуляции с этим решением. Можно менять углы восхождения, можно смешивать цвета и прочее. Основа остается неизменной.
В твоем решение диапазон оттенков либо неполон, либо искажен. В любом случае, переход оттенков не является плавным и гармоничным.
зы. Насчет центра тяжести - согласен. Но это просто манипуляция с вычислениями конкретных точек на графике. Можно на первом отрезке получить больше значений компонент, чем во втором. Так и получится "смещенный центр тяжести градиента" (как на примере выше).
График выглядит примерно так:
И ко всему этому, я пришел просто наблюдая за поведением цифр в окошках палитры виндоус.