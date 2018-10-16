Функция разложения цвета на оттенки. - страница 18
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Насчет "R = Исходный_R" ты прав, но я оставил так, потому что так понятней принцип работы алгоритма.Над алгоритмом безусловно нужно еще работать. Он не идеален. Может быть, в конце я приду к такому же алгоритму, как у тебя. Но пройдя весь этот путь я получу несравненно больше. Ведь, я пройду путь познания и понимания, а значит творческая область в которой я реализую свой алгоритм будет гораздо шире, чем если бы просто скопировал чье то решение. Поэтому, я всегда выбираю свой путь.
строка
источник бешенных тормозов
Попробуй попрофилируй.
так будет значительно быстрее:
строка
источник бешенных тормозов
Попробуй попрофилируй.
так будет значительно быстрее:
Блин. Ну вот у моего алгоритма такая же скорость, как и у твоего.))
Спасибо, Николай!Просто я незнаком с подобными операциями.
Блин. Ну вот у моего алгоритма такая же скорость, как и у твоего.))
Спасибо, Николай!
пока нет. Нужно еще пару моментов исправить.
Убрал лишние функции. Теперь только главная функция:
Подколол, Андрей. :)
Ну да, именно обсуждению задачи посвящено 18 страниц. И ни слова об ООП, русских названиях переменных, и будущем автотрейдинга )
Ну да, именно обсуждению задачи посвящено 18 страниц. И ни слова об ООП, русских названиях переменных, и будущем автотрейдинга )
Почему, я говорил про кириллицу несколько раз только в этой ветке. Но Петр непрошибаемый в вопросе ООП и кириллицы, что я уже махнул рукой и думаю, что моё "шевство" над ним закончилось до тех пор, пока не увижу от него код с его собственными классами без кириллицы и использующего отладку. Я ему уже неоднократно говорил, что без ООП и стиля с возможностью отладки (т.е. без кириллицы) ГУИ его никогда не увидит света, а если и увидит, то туж же будет освистано и закинуто тухлыми яйцами с помидорами. Что поделать, если Пётр при его фантастической настойчивости и работоспособности (что код умудряется писать без отладчика) имеет такую же фантастическую степень консерватизма и упертости.Но без Петра этот форум был бы не столь харизматичен. ))
наверное так быстрее немного будет:
Согласен.
Согласен.
Николай, будем объективны.
Убрав неактуальное в этом тесте рисование, я сделал скрипт максимально простым, и выявил следующие расхождения:
Как ты видишь, центр диапазона цвета в твоем алгоритме смещен наверх. Самая яркая полоса должна находится в центре. Это подтверждает палитра Виндоус:
Ниже, прилагаю скрипт для тестирования:
Ячейка 127 - это центр массива оттенков. В этой ячейке, должен находится тот же цвет, что и в палитре. У меня погрешность 1, у тебя 63.
Мельтешение и излишнее рисование мешало сконцентрироваться на проверке правильности работы алгоритма. Поэтому, я и предлагал проверять по распечатке в Alert.ЗЫ. Вообще, центр массива - ячейка 128, но сути это не меняет.
Новые интересные факты:
Без обид Николай, но твой алгоритм быстрее и короче (факт), но работает он неправильно (тоже факт). Ему нехватает продуманной концептуальной базы.
Моему алгоритму изначально нехватало скорости (но ты помог), и отлаженности. При этом, в его работу была изначально заложена продуманная и правильная концепция.
Поэтому, такая получилась разница.