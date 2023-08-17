Как создать функцию обработки каждой миллисекунды? - страница 15

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Igor Makanu:

Вы должны различать отдельные взмахи крыла мухи.... мигания электрических ламп работающих от сети 220В 50Гц.... да много чего... да и через строчную развертку аналогового кинескопного ТВ Вы тоже видите в виде мигания экрана, а не полноценной картинки

поставьте себе светодиод 25 Гц и посмотрите - вы увидите моргание... да что там - сделайте себе освещение в 50 Гц светодиодами ))

аналоговые лампы/кинескопы не успевают выключиться

 
Кажет я понял суть проблемы) Наверно я кому-то ломаю бизнес-план по продаже HD-телеков? Да? Какая еще может быть причина так неистово сопротивляться очевидному?
 
Taras Slobodyanik:

поставьте себе светодиод 25 Гц и посмотрите - вы увидите моргание... да что там - сделайте себе освещение в 50 Гц светодиодами ))

аналоговые лампы/кинескопы не успевают выключиться

да не буду я ничего себе ставить и Вам не советую, интернет есть читайте, или вот смотрите, доходчиво и на примере:


 
Igor Makanu:

да не буду я ничего себе ставить и Вам не советую, интернет есть читайте, или вот смотрите, доходчиво и на примере:


а как вы объясняете деинтерлейс (интерлейс)?
как так выходит, что 50 полукадров и невозможно составить один целый кадр? (все полукадры разные)

 
Dmitry Fedoseev:
Кажет я понял суть проблемы) Наверно я кому-то ломаю бизнес-план по продаже HD-телеков? Да? Какая еще может быть причина так неистово сопротивляться очевидному?

Это потенциальные клиенты безпонтовых маркетинговых фишек.


 
Vitaly Muzichenko:

Это потенциальные клиенты безпонтовых маркетинговых фишек.


да тут наоборот, человек попался на "фишку", купил себе телек без интерлейса, и теперь всем доказывает, что 25 полных кадров круче чем 50 полукадров

 
Taras Slobodyanik:

да тут наоборот, человек попался на "фишку", купил себе телек без интерлейса, и теперь всем доказывает, что 25 полных кадров круче чем 50 полукадров

Мне не нужно доказывать, Я тоже иногда смотрю видео, и 24 кадра вполне достаточно.

 
Vitaly Muzichenko:

Мне не нужно доказывать, Я тоже иногда смотрю видео, и 24 кадра вполне достаточно.

ага, тут человеки также увидели, что на треккерах большинство фильмов 25-30 кадров, и теперь всем рассказывают, что фильмы снимаются на 25 кадров, и этого всем достаточно.

 
Taras Slobodyanik:

ага, тут человеки также увидели, что на треккерах большинство фильмов 25-30 кадров, и теперь всем рассказывают, что фильмы снимаются на 25 кадров, и этого всем достаточно.

Как-то вспомнилось: была история более 20-ти лет назад, тогда как раз в страну начали массово завозить импортную технику.

Так вот у меня был усилитель Одиссей 80 Вт, и акустика Амфитон 150, звук был просто бомба.

Сосед сверху имел такую-же акустику, но усилитель Барк, и разницы в качестве звучания у нас не было. 

Позже он продал свои колонки, и купил в тридорога, а вернее раз в 5 дороже какую-то импортную акустику, на бирке стояла частота 16-25000, от этого и цена. 

Зовёт он к себе почти сразу после установки, мол послушай, ты слышишь на сколько они качественней звучат!, и какой звук на таких частотах! Ну в общем, Я послушал, и ничего нового не услышал от прошлых. Сказал ему что он долб..., и ничего личного)

 

Хочу напомнить: изначально ставился вопрос - "имеет ли смысл повышать частоту функции OnTimer() выше 40 миллесекунд, если скорость восприятия изменения изображения человека 24 кадра в секунду?".

Далее, пошел спор где под сомнение было поставлено ограничение восприятия в 24 кадра.

По сей момент спор продолжается потому что нам остается достоверно неизвестным, может ли человек видеть больше кадров в секунду.

Именно кадров, а не пикселей.    

Если человек может сознательно воспринимать только 24 кадра, то дополнительные кадры он увидит как помехи, потому что они будут вклиниваться в исходные 24 кадра и ломать их плавность. Либо, он их просто не заметит.

Если человек может сознательно воспринимать более 24 кадров, то где предел восприятия?


Можно написать простенький скрипт и разрешить спор. 

  1. Создаем графический объект (квадрат, круг или другую фигуру).
  2. Создаем поле ввода с двумя кнопкам (+/-) по бокам внизу, в центре экрана.
  3. Устанавливаем в поле ввода исходное значение 1.
  4. Делаем возможность менять кнопками значения в поле ввода.
  5. Функцию таймера включаем с периодом 16 миллесекунд (значит можно уместить 62 кадра в секунду).
  6. Пишем функцию управляющую цикличным движением объекта из точки А в точку В за одну секунуду. При этом, маршрут перемещения объекта постоянный. Однако, его сдвиг за один вызов функции определяется частотой кадров установленной в поле ввода. Например: длинна маршрута объекта 1000 пикселей. В поле ввода стоит 1. Значит, сдвиг объекта будет равен 1000. Если в поле стоит 10, значит сдвиг 100 пикселей. Если 24, то сдвиг объекта равен 41пиксель. То есть, длинну  маршрута нужно делить на количество кадров.
Таким образом мы найдем предел нашего восприятия. (Если конечно он не больше 62-ух кадров в секунду).
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