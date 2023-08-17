Как создать функцию обработки каждой миллисекунды? - страница 15
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Вы должны различать отдельные взмахи крыла мухи.... мигания электрических ламп работающих от сети 220В 50Гц.... да много чего... да и через строчную развертку аналогового кинескопного ТВ Вы тоже видите в виде мигания экрана, а не полноценной картинки
поставьте себе светодиод 25 Гц и посмотрите - вы увидите моргание... да что там - сделайте себе освещение в 50 Гц светодиодами ))
аналоговые лампы/кинескопы не успевают выключиться
поставьте себе светодиод 25 Гц и посмотрите - вы увидите моргание... да что там - сделайте себе освещение в 50 Гц светодиодами ))
аналоговые лампы/кинескопы не успевают выключиться
да не буду я ничего себе ставить и Вам не советую, интернет есть читайте, или вот смотрите, доходчиво и на примере:
да не буду я ничего себе ставить и Вам не советую, интернет есть читайте, или вот смотрите, доходчиво и на примере:
а как вы объясняете деинтерлейс (интерлейс)?
как так выходит, что 50 полукадров и невозможно составить один целый кадр? (все полукадры разные)
Кажет я понял суть проблемы) Наверно я кому-то ломаю бизнес-план по продаже HD-телеков? Да? Какая еще может быть причина так неистово сопротивляться очевидному?
Это потенциальные клиенты безпонтовых маркетинговых фишек.
Это потенциальные клиенты безпонтовых маркетинговых фишек.
да тут наоборот, человек попался на "фишку", купил себе телек без интерлейса, и теперь всем доказывает, что 25 полных кадров круче чем 50 полукадров
да тут наоборот, человек попался на "фишку", купил себе телек без интерлейса, и теперь всем доказывает, что 25 полных кадров круче чем 50 полукадров
Мне не нужно доказывать, Я тоже иногда смотрю видео, и 24 кадра вполне достаточно.
Мне не нужно доказывать, Я тоже иногда смотрю видео, и 24 кадра вполне достаточно.
ага, тут человеки также увидели, что на треккерах большинство фильмов 25-30 кадров, и теперь всем рассказывают, что фильмы снимаются на 25 кадров, и этого всем достаточно.
ага, тут человеки также увидели, что на треккерах большинство фильмов 25-30 кадров, и теперь всем рассказывают, что фильмы снимаются на 25 кадров, и этого всем достаточно.
Как-то вспомнилось: была история более 20-ти лет назад, тогда как раз в страну начали массово завозить импортную технику.
Так вот у меня был усилитель Одиссей 80 Вт, и акустика Амфитон 150, звук был просто бомба.
Сосед сверху имел такую-же акустику, но усилитель Барк, и разницы в качестве звучания у нас не было.
Позже он продал свои колонки, и купил в тридорога, а вернее раз в 5 дороже какую-то импортную акустику, на бирке стояла частота 16-25000, от этого и цена.
Зовёт он к себе почти сразу после установки, мол послушай, ты слышишь на сколько они качественней звучат!, и какой звук на таких частотах! Ну в общем, Я послушал, и ничего нового не услышал от прошлых. Сказал ему что он долб..., и ничего личного)
Хочу напомнить: изначально ставился вопрос - "имеет ли смысл повышать частоту функции OnTimer() выше 40 миллесекунд, если скорость восприятия изменения изображения человека 24 кадра в секунду?".
Далее, пошел спор где под сомнение было поставлено ограничение восприятия в 24 кадра.
По сей момент спор продолжается потому что нам остается достоверно неизвестным, может ли человек видеть больше кадров в секунду.
Именно кадров, а не пикселей.
Если человек может сознательно воспринимать только 24 кадра, то дополнительные кадры он увидит как помехи, потому что они будут вклиниваться в исходные 24 кадра и ломать их плавность. Либо, он их просто не заметит.
Если человек может сознательно воспринимать более 24 кадров, то где предел восприятия?
Можно написать простенький скрипт и разрешить спор.