Как создать функцию обработки каждой миллисекунды? - страница 14
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Оказывается даже 20 к/с достаточно для нормальной передачи движения в видео, но стали использовать больше - 24 к/с, из-за каких-то заморочек с синхронизацией звука. Но остается проблема мерцания.
В свое время в механических кинопроекторах проблема мерцания решалась увеличение количество лопастей "обтюратора" и за время показа одного кадра происходило его мерцание 2-3 раза.
Вот статейка про устройство древних киноаппаратов (с "прогрессивной" разверткой) - http://pws49.mypage.ru/modernizaciya_kinoproektora_luch_2_s8_1.html
А если я могу съесть за раз три арбуза, мне так и потреблять всегда по три арбуза? Разговор идет про достаточную частоту кадров.
А если я могу съесть за раз три арбуза, мне так и потреблять всегда по три арбуза? Разговор идет про достаточную частоту кадров.
Вы можете вообще не есть арбузы, это тоже будет достаточно.
Скачал в двух вариантах 480/30 1080/60, посмотрел, вспомнил анекдот:
Мужик коммандированный просит в аптеке:
- мне 100 презервативов.
Делать вечером в гостинице нечего, пересчитал, оказалось 99.
Утром заходит в аптеку:
- я вчера просил 100 презервативов, а вы мне дали 99.
Продавщица:
- ой просите, я вам испортила такую ночь!
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У вас сильно обламывается процесс получения эстетического удовольствие при просмотре этого видео в 480/30?
Вы можете вообще не есть арбузы, это тоже будет достаточно.
Думаете не стоит есть арбузы?
Думаете не стоит есть арбузы?
Вы не поняли, "достаточно", это понятие субъективное, кому то и 3 арбуза не достаточно, кто то очень достаточен и без них.
Написал выше, стандарт, был принят чисто и за технических ограничений тех времен, и последовательно и за экономических рассуждений, и как минимум для качества.
да не обрабатывает ничего за такое время, есть время прохождения по зрительному каналу, есть время повышенной активности мозга, есть степень концентрации мозга, и все это пиковые, по сути разовые значения, а в 99.9999% времени глаз воспринимает 24 кадра в секунду
причем периферийное зрение как раз и отвечает "за степень комфортности" воспринимаемого изображения, а информации оно не несет
ЗЫ: 77 кадров в секунду... с таким зрением Вы должны различать отдельные взмахи крыла мухи.... мигания электрических ламп работающих от сети 220В 50Гц.... да много чего... да и через строчную развертку аналогового кинескопного ТВ Вы тоже видите в виде мигания экрана, а не полноценной картинки
Вы не поняли, "достаточно", это понятие субъективное, кому то и 3 арбуза не достаточно, кто то очень достаточен и без них.
Написал выше, стандарт, был принят чисто и за технических ограничений тех времен, и последовательно и за экономических рассуждений, и как минимум для качества.
Если так рассуждать, то вроде как в Африке есть племя (или было), они вообще кино не могут смотреть, не складываются у них цветные пятна на стене в картинку.
Здесь как раз объективный случай. При 16 кадрах в секунду есть впечатление неестественности движений, а с 24 уже все норм.