Как создать функцию обработки каждой миллисекунды? - страница 13

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Dmitry Fedoseev:

24 достаточно и весь мир этим живет. Все кино, все телевидение - 24, 25 или 30 кадров в секунду. Еще раз: не путайте частоту кадров видео и частоту обновления монитора.

А то, что кто-то снимает на камеру 60 к/с, это не значит, что в мир идут эти 60 к/с.   

Вообще ютуб видели? Там что-то не то c видео? Там все видео 25 или 30 к/с. Покажите хоть один видос на ютубе с 60 к/c.

это вы путаете)

Весь мир смотрит 50-60 полукадров в секунду, которые создаются из 50-60 кадров в секунду.

Как вы думаете почему спортивные каналы идут чересстрочной разверткой?

 
Taras Slobodyanik:

это вы путаете)

Весь мир смотрит 50-60 полукадров в секунду, которые создаются из 50-60 кадров в секунду.

Как вы думаете почему спортивные каналы идут чересстрочной разверткой?

А как же ютуб?

А вот еще - стандарты телевещания: https://ru.wikipedia.org/wiki/Стандарты_телевизионного_вещания. Даже у цифрового "MP@ML Стандарт" прогрессивная развертка 24, 25, 30 - это та частота к с которой кадры видео идут.

Но вы сейчас прицепитесь к тому, что "чересстрочная развёртка полей" 50, 60. Да? Объяснять что это и почему, или все таки дойдет?  

Стандарты телевизионного вещания — Википедия
Стандарты телевизионного вещания — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Станда́рт телевизио́нного веща́ния — система кодирования видеосигнала для его эфирной передачи. Уже в эпоху чёрно-белого телевидения возникло несколько разных стандартов разложения изображения, отличавшихся числом строк, частотой кадров и другими параметрами. Переход к цветному телевидению умножил число систем, так как на разные стандарты...
 
Dmitry Fedoseev:

А как же ютуб?

А вот еще - стандарты телевещания: https://ru.wikipedia.org/wiki/Стандарты_телевизионного_вещания

в ютубе уже давно есть и 50-60 кадров, это проблема объема данных и скорости компьютеров.

Про вашу ссылку - частота обновления полукадров 50-60 Гц, опять таки - эти полукадры разные, не принадлежащее одному кадру.
Обновление этих полукадров происходит 50-60 раз в секунду, потому что 25-30 недостаточно.
Некорректно говорить про 25-30 полных кадров.

 
Dmitry Fedoseev:

А как же ютуб?

хорош тупить уже


 
Taras Slobodyanik:

в ютубе уже давно есть и 50-60 кадров, это проблема объема данных и скорости компьютеров.

Про вашу ссылку - частота обновления полукадров 50-60 Гц, опять таки - эти полукадры разные, не принадлежащее одному кадру.
Обновление происходит 50-60 раз в секунду, потому что 25-30 недостаточно.
Некорректно говорить про 25-30 полных кадров.

Полукадры - они потому так и называются, что состоят из частей двух кадров, а не являются самостоятельными кадрами.

Может и есть на ютубе 60 к/с , только найти что-то не получается, потому что всем прекрасно хватает 24-30. Хоть на одно видео дайте ссылочку.

 
TheXpert:

хорош тупить уже


Мальчик))) или гуляй, это вообще из другой области)))) и не смеши больше "глубиной" своих познаний...

 
 

Не, это надо уметь, на пустом месте развести срач на 10 страниц, нихрена не понимая и заранее заблуждаясь.

Крч случай клинический, поциэнт безнадежен

 
Dmitry Fedoseev:

Полукадры - они потому так и называются, что состоят из частей двух кадров, а не являются самостоятельными кадрами.

Может и есть на ютубе 60 к/с , только найти что-то не получается, потому что всем прекрасно хватает 24-30. Хоть на одно видео дайте ссылочку.

В телевидении (чересстрочном), полукадры состоят из двух разных кадров. 
И эти полукадры идут с частотой 50-60 Гц.

И до сих пор используется чересстрочная развёртка, хотя уже 21 век, и разрешение экранов >= 1080.
Потому что 25-30 недостаточно, а обеспечить поток в 50-60 полных кадров пока еще дорого.

Тоже и про ютуб - это хоум видео, у людей еще нет массовой возможности снимать/хранить/смотреть такие объемы.

 
Taras Slobodyanik:

В телевидении (чересстрочном), полукадры состоят из двух разных кадров. 
И эти полукадры идут с частотой 50-60 Гц.

И до сих пор используется чересстрочная развёртка, хотя уже 21 век, и разрешение экранов >= 1080.
Потому что 25-30 недостаточно, а обеспечить поток в 50-60 полных кадров пока еще дорого.

Тоже и про ютуб - это хоум видео, у людей еще нет массовой возможности снимать/хранить/смотреть такие объемы.

Ну так полукадры же, это и получается частота обновления монитора -  50-60, а частот кадров видео 25-30. 

Развертка - это функция монитора.

 
Taras Slobodyanik:

Тоже и про ютуб - это хоум видео

у меня на канале есть 60fps )

даже не так -- из 17 видео на канале 14 с 60fps, 2 сняты на телефон, один таймлапс.

сейчас даже телефоны позволяют снимать 1080p60. а нормальные камеры, не говоря уже об экшн камерах, умеют такое давным-давно.

UPD таймлапс вообще 2160p60 ))

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