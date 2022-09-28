ePayments - все? - страница 45
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Зашел, попытался снять / положить - нельзя.
Нужно дождаться сообщения по e-mail с инструкциями от epayments.
Update: Stage 2 refunds are starting
https://blog.epayments.com/update-stage-2-refunds-are-starting/
You can transfer funds to international and Russian Mastercard cards in USD/EUR. For the clients from Ukraine, transfers to Privatbank Mastercard/VISA cards in EUR are available. However, please note that transfers to any other VISA cards as well as transfers in RUB currency are currently unavailable.
Alternatively, you can transfer funds to your bank account in USD/EUR in the meantime. Please also take a note of some transactional limits in place.
Неделю назад присылали. В мобильное приложение присылали приглашение обновить документы. Пока перспективы eP не понятны, не уверен что оно мне надо
Is there anyone who managed to withdraw after receiving the email???
Sure. The only thing that is required - attach your MasterCard (of another bank) to your ePayments account
Вот такое письмо должно прийти, когда вывод становится доступен.
Refunds. Update
https://blog.epayments.com/refund-blog-update/
ePayments: It’s been a while, but we’re back!
https://blog.epayments.com/epayments-its-been-a-while-but-were-back