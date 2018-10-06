Рекорд на Маркете - страница 7
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Похоже, Вы плавно уходите в троллинг. )
Давайте по существу.
Почему идея интерактивных программ, которые являются логичным этапом развития нынешних программ, вызывает у Вас несогласие?
Где троллинг? Предложение ж было - сделайте интерактивность посредством голосовых команд - удобнее же клацанья кнопочек.
По существу я уже говорил - интерфейс нужен только там, где он нужен.
Интерактивность не вызывает отторжения - сам её делаю заказчикам. Отторжение у меня вызывает "писаная торба", с которой вы постоянно носитесь и пихаете её во все ящики :)
Моя задача - реализовать инструментарий позволяющий создавать полу-автоматические программы. Кнопочки и голосовые комманды, - часть этого инструментария.
Отторжение у Вас вызывает "писаная торба", которую Вы сами придумали. В реальности ее нет.
В реальности, есть желание и необходимость двигать развитие программ.
Насколько помню, то вы уже её 5-й год создаёте)
Если не сложно, то запишите 2-х минутное видео, что уже достигнуто, ну и конечно-же преимущества для трейдинга
Спасибо!
Интересная история. Проще сказать, "не добавляйте сущностей туда, где их достаточно". С этим тезисом я полностью согласен.
Только, говорил я об интерактивности программ, а не о графике. Об участии пользователей в процессе торговли. О расширении возможностей советников.
По-моему, включение участия пользователя в работу советника не расширяет его возможности, а сужает период времени в течение суток, когда советник вообще работает (торгует). Если только с участием пользователя - на период, когда человек участвует, то есть максимум несколько часов из 24 в сутках. В остальное время, считаете, торговать незачем?
Петер Конов, а с какого перепугу Вы надумали влезть в процесс, который Вам непонятен?
Спасибо, Алексей. Ваши слова натолкнули на мысль заглянуть в профиль к товарищу Петеру Конову. А сколько он продуктов опубликовал в Маркете?
Оказывается, человек ещё ничего не публиковал! А речь ведёт как матёрый разработчик для Маркета. Шуму столько наделал. Талантливый однако!
Очевидно, от Петера пользы больше было бы в другой теме, которая ему больше понятна.
Жалко закрыли партнерскую программу. Нет ни каких легальных способов продвижения. Контекстную рекламу содержащую упоминание про форекс на яндексе и гугле запретили. Остались только блоги и сторонние сайты. Если раньше за день публиковалось не более 10 продуктов и пока он висел на первых страницах новинок продукт несколько раз скачивали, то теперь за два дня ноль скачиваний и со временем продукт будет задвинут еще дальше в списке и пользователь об нем ни когда не узнает.Предлагаю коллективно обратится к администрации с просьбой вернуть партнерку.
Спасибо, Алексей. Ваши слова натолкнули на мысль заглянуть в профиль к товарищу Петеру Конову. А сколько он продуктов опубликовал в Маркете?
Оказывается, человек ещё ничего не публиковал! А речь ведёт как матёрый разработчик для Маркета. Шуму столько наделал. Талантливый однако!
Очевидно, от Петера пользы больше было бы в другой теме, которая ему больше понятна.
За талантливый - спасибо.
Только шуму много делаете Вы, волнуясь и крича о грядущих катастрофах. Я пытался потушить этот глупый пожар, приводя логичные доводы, что все не так страшно.
P.S. Безусловно, речь я веду как сторонний наблюдатель, и стараюсь незабывать подчеркивать, что все высказанное является только моим мнением.
Жалко закрыли партнерскую программу. Нет ни каких легальных способов продвижения. Контекстную рекламу содержащую упоминание про форекс на яндексе и гугле запретили. Остались только блоги и сторонние сайты. Если раньше за день публиковалось не более 10 продуктов и пока он висел на первых страницах новинок продукт несколько раз скачивали, то теперь за два дня ноль скачиваний и со временем продукт будет задвинут еще дальше в списке и пользователь об нем ни когда не узнает.Предлагаю коллективно обратится к администрации с просьбой вернуть партнерку.
Да, необходимо в день публиковать до 10 продуктов и давать время пользователям для их скачивания и тестирования.
Да, необходимо в день публиковать до 10 продуктов и давать время пользователям для их скачивания и тестирования.
Можно и так сделать. Только тогда надо предусмотреть очередь для новых публикаций. Например, если сегодня достигнут лимит на ко-во новых публикаций то поставить этот продукт в очередь и потом когда лимит "обнулится" автоматически опубликовать.
Можно и так сделать. Только тогда надо предусмотреть очередь для новых публикаций. Например, если сегодня достигнут лимит на ко-во новых публикаций то поставить этот продукт в очередь и потом когда лимит "обнулится" автоматически опубликовать.
Не вариант. Проще сделать лимит на продавца. Допустим 1 новый продукт в неделю. Итого выйдет что можно опубликовать 2 продукта. По одному на MQL4/5. С очередью возни много, неудобств и возмущений будет еще больше.