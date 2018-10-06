Рекорд на Маркете - страница 9
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А потом спустя пару лет Ренат ещё ответил:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Будете ли вы участвовать в аффилиатной программе MQL5.community?
Renat Fatkhullin, 2017.03.16 23:08Через некоторое время. Мы готовим большое обновление, чтобы перезапустить партнерку.
А потом спустя пару лет Ренат ещё ответил:
Сегодня он тоже ответил, спустя ещё полтора года.
https://www.mql5.com/ru/forum/274685/page3#comment_8455195
Обещанного три года ждут ) так что через полтора года еще раз спросим ))
Дело в том, что через полтора года могут прикрыть рынок форекс как таковой, и тогда никому и ничего уже не будет нужно.
Пока есть спрос - должно быть и предложение, а не тогда, когда спрос уже окончился. Приоритеты однако.
И что все бояться обсуждать моё предложение ? Все молчат и никто не говорит: это хорошо или плохо и зачем.
...
А что комментировать бред? Судя по предложению, у Вас поверхностное понимание о том, что такое алготорговля.
А что комментировать бред? Судя по предложению, у Вас поверхностное понимание о том, что такое алготорговля.
Это понятно такое мнение, поскольку продаете столько индикаторов и ни одного робота со своим сигналом, который показал бы как работают на реале ваши "творения".
И видимо не понимаете(или не устраивает понимать) что случиться , если какой то робот будет работать на VPS сервере, с соответствующим сигналом и без вмешательства продавца.
Это понятно такое мнение, поскольку продаете столько индикаторов и ни одного робота со своим сигналом, который показал бы как работают на реале ваши "творения".
И видимо не понимаете(или не устраивает понимать) что случиться , если какой то робот будет работать на VPS сервере, с соответствующим сигналом и без вмешательства продавца.
Многие продавцы и так сигналят своими советниками. Вы изобретаете какой-то пятиколесный велосипед
Многие продавцы и так сигналят своими советниками. Вы изобретаете какой-то пятиколесный велосипед
Это не правда. Основная масса продавцов, которые находятся на первой странице маркета, из них не многие показывают сигналы.
Я о разделе Эксперты на МТ5. А те, которые показывают, они не смогут доказать, что на сигналах работает именно тот робот из маркета.
И еще не трудно для себя на график поставить 3 кнопки и торговать руками, а на сигнале будет показать 100% алготрейдинг или торговать руками совместно с роботом.
Этот обман никто не сможет проявить.
Это не правда. Основная масса продавцов, которые находятся на первой странице, не многие показывают сигналы.
Я о разделе Эксперты на МТ5. А те, которые показывают, они не смогут доказать, что на сигналах работает именно тот робот из маркета.
И еще не трудно для себя на график поставить 3 кнопки и торговать руками, а на сигнале будет показать 100% алготрейдинг или торговать руками совместно с роботом.
Этот обман никто не сможет проявить.
Короче, нет и не может быть какого-то надежного способа доказать идентичность сигнала и того, что продается.