Рекорд на Маркете - страница 9

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Sergey Basov:

А потом спустя пару лет Ренат ещё ответил:

 
Alexandr Saprykin:

А потом спустя пару лет Ренат ещё ответил:


Сегодня он тоже ответил, спустя ещё полтора года.

https://www.mql5.com/ru/forum/274685/page3#comment_8455195



 
Обещанного три года ждут ) так что через полтора года еще раз спросим ))
 
TheXpert:
Обещанного три года ждут ) так что через полтора года еще раз спросим ))

Дело в том, что через полтора года могут прикрыть рынок форекс как таковой, и тогда никому и ничего уже не будет нужно.

Пока есть спрос - должно быть и предложение, а не тогда, когда спрос уже окончился. Приоритеты однако.

 
Petros Shatakhtsyan:

И что все бояться обсуждать моё предложение ?  Все молчат и никто не говорит: это хорошо или плохо и зачем.

...

А что комментировать бред? Судя по предложению, у Вас поверхностное понимание о том, что такое алготорговля.

 
Vasiliy Sokolov:

А что комментировать бред? Судя по предложению, у Вас поверхностное понимание о том, что такое алготорговля.

Это понятно такое мнение, поскольку продаете столько индикаторов и ни одного робота со своим сигналом,  который показал бы как работают на реале ваши "творения".

И видимо не понимаете(или не устраивает понимать) что случиться , если какой то робот будет работать на VPS сервере, с соответствующим сигналом и без вмешательства продавца.

 
Petros Shatakhtsyan:

Это понятно такое мнение, поскольку продаете столько индикаторов и ни одного робота со своим сигналом,  который показал бы как работают на реале ваши "творения".

И видимо не понимаете(или не устраивает понимать) что случиться , если какой то робот будет работать на VPS сервере, с соответствующим сигналом и без вмешательства продавца.

Многие продавцы и так сигналят своими советниками. Вы изобретаете какой-то пятиколесный велосипед

 
Evgeniy Zhdan:

Многие продавцы и так сигналят своими советниками. Вы изобретаете какой-то пятиколесный велосипед

Это не правда. Основная масса продавцов, которые находятся на первой странице маркета, из них не многие показывают сигналы.  

Я о разделе Эксперты на МТ5.  А те, которые показывают, они не смогут доказать, что на сигналах работает именно тот робот из маркета.

И еще не трудно для себя на график поставить 3 кнопки  и торговать руками, а на сигнале будет показать 100% алготрейдинг или торговать руками совместно с роботом.

Этот обман никто не сможет проявить.

 
Petros Shatakhtsyan:

Это не правда. Основная масса продавцов, которые находятся на первой странице, не многие показывают сигналы.  

Я о разделе Эксперты на МТ5.  А те, которые показывают, они не смогут доказать, что на сигналах работает именно тот робот из маркета.

И еще не трудно для себя на график поставить 3 кнопки  и торговать руками, а на сигнале будет показать 100% алготрейдинг или торговать руками совместно с роботом.

Этот обман никто не сможет проявить.

  • Не трудно любому желающему прогнать эксперта в тестере стратегий и сравнить полученные результаты с сигналом.  
  • Если продавец робота торгует этим же роботом, то нет никаких гарантий что еквити в тестере и в сигнале будут идентичными, т.к. настройки робота могут различаться.
  • Но даже если настройки будут идентичными, снова нет никаких гарантий. Потому что ликвидность и реальное исполнение могут существенно отличаться от условий в тестере стратегий.

Короче, нет и не может быть какого-то надежного способа доказать идентичность сигнала и того, что продается. 

 
У большинства покупателей роботов и, как оказывается, даже у их продавцов, совершенно неправильное представление о том, что такое алготорговля. Робот - это не кнопка "рубить бабло". Поставить его на антресоль и забыть никак не получиться. Необходимо постоянно следить за своими системами. Вводить в строй новые и выводить сломавшиеся. Приходится много и постоянно тестировать и заниматься анализом полученных результатов. Т.е. алготорговля это работа. И работа тяжелая. 
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