Рекорд на Маркете - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Рано сейчас делать выводы. Пусть новый маркет поработает какое то время. Конечно есть баги, они смогут быть отловлены и исправлены. Сейчас пока стоит просто понаблюдать и фиксировать замечания.
Как бы поздно потом не было. Слишком резкие движения - это очень опасно для больших проектов.
Подскажите, пожалуйста, как теперь удалять продукт с маркета ?
Продукты нельзя удалять. Оставте для потомков.
Продукты нельзя удалять. Оставте для потомков.
можно - раньше было можно - пишешь модеру маркета и продукт удаляют - у меня есть даже парочка таких в скачанных которые выбыли с маркета, у них исчезает кнопка купить и по ссылке страница с продуктом не доступна
Считаю, что легкость публикации продуктов поможет маркету. То есть, - чем легче опубликовать продукт, тем интереснее для разработчков. С коммерческой точки зрения.
Больше продуктов - больше конкуренции. Конкуренция стимулирует рост качества. Снижение трудности публикации, - это скорее всего, стимулирование MQL-разработчиков. Чтобы конкурируя, делали и больше и лучше.
имхо.
можно - раньше было можно - пишешь модеру маркета и продукт удаляют - у меня есть даже парочка таких в скачанных которые выбыли с маркета, у них исчезает кнопка купить и по ссылке страница с продуктом не доступна
Про раньше мы знаем.) Нужна память, для потомков.
Качество, количеством не завалишь. Думаю, ничего страшного в хламе нет. Отличные продукты всегда будут на виду.
Попробуйте в кодобазе найти коды без упорных, от раза к разу, от кода к коду повторяющихся детских ошибок.
Попробуйте в кодобазе найти коды без упорных, от раза к разу, от кода к коду повторяющихся детских ошибок.
Ищу не по коду, а по автору. )
Знаю местных профессионалов. Это помогает в поиске. (Правда никогда ничего в кодобазе не искал).В маркете смотрю только топы.
Ищу не по коду, а по автору. )
Знаю местных профессионалов. Это помогает в поиске. (Правда никогда ничего в кодобазе не искал).В маркете смотрю только топы.
А в топе новых теперь будут мелькать всякие недоделки вперемешку с кодами профессионалов. Старые профессионалы уйдут от такого неуважения, а новых вы будете искать, пробуя огромное число сырых продуктов.