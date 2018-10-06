Рекорд на Маркете - страница 2

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Andrei Novichkov:
Рано сейчас делать выводы. Пусть новый маркет поработает какое то время. Конечно есть баги, они смогут быть отловлены и исправлены. Сейчас пока стоит просто понаблюдать и фиксировать замечания.

Как бы поздно потом не было. Слишком резкие движения - это очень опасно для больших проектов.

 
Подскажите, пожалуйста, как теперь удалять продукт с маркета  ?
 
Ramil Minniakhmetov:
Подскажите, пожалуйста, как теперь удалять продукт с маркета  ?

Продукты нельзя удалять. Оставте для потомков.

 
Evgeny Belyaev:

Продукты нельзя удалять. Оставте для потомков.

можно - раньше было можно - пишешь модеру маркета и продукт удаляют - у меня есть даже парочка таких в скачанных которые выбыли с маркета, у них исчезает кнопка купить и по ссылке страница с продуктом не доступна


 

Считаю, что легкость публикации продуктов поможет маркету. То есть, - чем легче опубликовать продукт, тем интереснее для разработчков. С коммерческой точки зрения.

Больше продуктов - больше конкуренции. Конкуренция стимулирует рост качества. Снижение трудности публикации, - это скорее всего, стимулирование MQL-разработчиков. Чтобы конкурируя, делали и больше и лучше.

имхо.

 
Качество, количеством не завалишь. Думаю, ничего страшного в хламе нет. Отличные продукты всегда будут на виду.
 
Aleksey Semenov:

можно - раньше было можно - пишешь модеру маркета и продукт удаляют - у меня есть даже парочка таких в скачанных которые выбыли с маркета, у них исчезает кнопка купить и по ссылке страница с продуктом не доступна


Про раньше мы знаем.) Нужна память, для потомков.

 
Реter Konow:
Качество, количеством не завалишь. Думаю, ничего страшного в хламе нет. Отличные продукты всегда будут на виду.

Попробуйте в кодобазе найти коды без упорных, от раза к разу, от кода к коду повторяющихся детских ошибок.

 
Artyom Trishkin:

Попробуйте в кодобазе найти коды без упорных, от раза к разу, от кода к коду повторяющихся детских ошибок.

Ищу не по коду, а по автору. ) 

Знаю местных профессионалов. Это помогает в поиске. (Правда никогда ничего в кодобазе не искал).

В маркете смотрю только топы.
 
Реter Konow:

Ищу не по коду, а по автору. ) 

Знаю местных профессионалов. Это помогает в поиске. (Правда никогда ничего в кодобазе не искал).

В маркете смотрю только топы.

А в топе новых теперь будут мелькать всякие недоделки вперемешку с кодами профессионалов. Старые профессионалы уйдут от такого неуважения, а новых вы будете искать, пробуя огромное число сырых продуктов.

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