Рекорд на Маркете - страница 6
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Время, покажет, кто прав, а кто правее. Просто жалко будет, если этот замечательный проект будет угроблен резкими непродуманными движениями. Плавнее надо действовать, и всегда смотреть на получаемые результаты. А так, действуя как слон в посудной лавке, очень легко разрушить хрупкое равновесие, завязанное на множестве неформализуемых факторов.
Согласент с Вами. Нужна осторожность в принятии важных решений.
Я считаю, что сложность нахождения качественных продуктов в маркете (если она возникнет), будет ликвидирована компанией. Они же следят за процессом. Если будет слишком много хлама, - почистят. Введут доп.рекламу для достойных продуктов. И так далее...
Вы не согласны?
С вашей точкой зрения, что графика обязана присутствовать в любом продукте для МТ - нет, не согласен. Графика должна быть только там, где она должна быть.
Вы мне напомнили моего товарища из детства...
Увлекались мы моделированием - ну там "Малый Моделяж", авиа-модели на ДВС и проч... Ну и сделали собственный чертёж танкера, сделали по нему развёртки для картонной модели, собрали, склеили, покрасили, лаком покрыли... В общем получился неплохой такой картонный красивый, почти метровый танкер. Назвали его "Таймыр". И тут у Вани началось... Этот корабль стоял у него дома. И каждый раз, как мы приходили к Ване, видели, что на палубе танкера, помимо необходимых, запланированных и расчётных снастей, появлялись разные воткнутые гвоздики, приклеенные гаечки, кусочки скомканных в маленький комочек бумажек, и прочей мусорной фигни. На вопросы, мол, Вань, НАФИГА? Он отвечал, что видел на фотках разных кораблей, что их палуба всегда "усыпана" мелкими какими-то деталюшечками (ну фото того времени не позволяло разглядеть что там на самом деле - всё просто было мелким, и смешивалось в сплошную кашу). Вот эту "кашу" Ваня и организовал на нашей общей с друзьями модели. В итоге, когда места на палубе уже не осталось, и Ваня принялся втыкать свою фигню всякую в надстройки, мы просто впихнули бомбу с электрическим взрывателем внутрь корпуса судна, пошли на речку, запустили корабль в плавание, и когда он отплыл на приемлемое расстояние от нас, просто подключили провода к батерее - бахнуло красиво, затонул эффектно. Назвали сиё действо кадрами из Пиратов ХХ века.
К чему это я... К тому, что всё нужное нужно только там, где оно нужно. Иначе взорвётся...
С вашей точкой зрения, что графика обязана присутствовать в любом продукте для МТ - нет, не согласен. Графика должна быть только там, где она должна быть.
Вы мне напомнили моего товарища из детства...
Увлекались мы моделированием - ну там "Малый Моделяж", авиа-модели на ДВС и проч... Ну и сделали собственный чертёж танкера, сделали по нему развёртки для картонной модели, собрали, склеили, покрасили, лаком покрыли... В общем получился неплохой такой картонный красивый, почти метровый танкер. Назвали его "Таймыр". И тут у Вани началось... Этот корабль стоял у него дома. И каждый раз, как мы приходили к Ване, видели, что на палубе танкера, помимо необходимых, запланированных и расчётных снастей, появлялись разные воткнутые гвоздики, приклеенные гаечки, кусочки скомканных в маленький комочек бумажек, и прочей мусорной фигни. На вопросы, мол, Вань, НАФИГА? Он отвечал, что видел на фотках разных кораблей, что их палуба всегда "усыпана" мелкими какими-то деталюшечками (ну фото того времени не позволяло разглядеть что там на самом деле - всё просто было мелким, и смешивалось в сплошную кашу). Вот эту "кашу" Ваня и организовал на нашей общей с друзьями модели. В итоге, когда места на палубе уже не осталось, и Ваня принялся втыкать свою фигню всякую в надстройки, мы просто впихнули бомбу с электрическим взрывателем внутрь корпуса судна, пошли на речку, запустили корабль в плавание, и когда он отплыл на приемлемое расстояние от нас, просто подключили провода к батерее - бахнуло красиво, затонул эффектно. Назвали сиё действо кадрами из Пиратов ХХ века.
К чему это я... К тому, что всё нужное нужно только там, где оно нужно. Иначе взорвётся...
Интересная история. Проще сказать, "не добавляйте сущностей туда, где их достаточно". С этим тезисом я полностью согласен.
Только, говорил я об интерактивности программ, а не о графике. Об участии пользователей в процессе торговли. О расширении возможностей советников.
Интересная история. Проще сказать "не добавляйте сущностей туда, где их достаточно". С этим тезисом я полностью согласен.
Только, говорил я об интерактивности программ, а не о графике. Об участии пользователей в процессе торговли. О расширении возможностей советников.
Ну..., помимо графики, интерактивность можно ещё организовать путём распознавания голосовых команд. Займитесь. Будет вторым любимым вашим коньком
Ну..., помимо графики, интерактивность можно ещё организовать путём распознавания голосовых команд. Займитесь. Будет вторым любимым вашим коньком
Похоже, Вы плавно уходите в троллинг. )
Давайте по существу.
Почему идея интерактивных программ, которые являются логичным этапом развития нынешних программ, вызывает у Вас несогласие?
Похоже, Вы плавно уходите в троллинг. )
Давайте по существу.
Почему идея интерактивных программ, которые являются логичным этапом развития нынешних программ, вызывает у Вас несогласие?
Наверное от того, что некоторые трейдеры, а некоторые романтики-программисты. Чувствуете разницу, трейдер знает лучше, что нужно, а что и нафиг не нужно?
Наверное от того, что некоторые трейдеры, а некоторые романтики-программисты. Чувствуете разницу, трейдер знает лучше, что нужно, а что и нафиг не нужно?
Трейдеру нужна автоматизация?
Если да, то возможно ему нужна и полу-автоматизация, которая и реализуется через интерактивность программы.
Конечно, трейдеру-граальщику ничего не нужно, кроме тестера и оптимизатора, но ведь есть и профессионалы...
А если посмотреть внимательно - то 15$ - это аренда.
Да, и по сути, это обман покупателя. По-хорошему, стоит исключить публикацию продуктов, где установлена только цена аренды, без возможности покупки бессрочной лицензии. А иначе это что-то сродни кликбейта.
Бред какой-то. На начальном этапе невозможно оценить затраты на тех поддержку продукта. В большей степени это относиться к утилитам.
Есть ниша продуктов которые не стоит продавать в долгосрок, дороже выйдет. Копировщики....
Ну вот последний пример: https://www.mql5.com/ru/articles/4951