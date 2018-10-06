Рекорд на Маркете - страница 6

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Vadim Zotov:

Время, покажет, кто прав, а кто правее. Просто жалко будет, если этот замечательный проект будет угроблен резкими непродуманными движениями. Плавнее надо действовать, и всегда смотреть на получаемые результаты. А так, действуя как слон в посудной лавке, очень легко разрушить хрупкое равновесие, завязанное на множестве неформализуемых факторов.

Согласент с Вами. Нужна осторожность в принятии важных решений.  

Я считаю, что сложность нахождения качественных продуктов в маркете (если она возникнет), будет ликвидирована компанией. Они же следят за процессом. Если будет слишком много хлама, - почистят. Введут доп.рекламу для достойных продуктов. И так далее...

 
Не стесняйтесь. Вы за скобками. 
 
Реter Konow:

Вы не согласны?

С вашей точкой зрения, что графика обязана присутствовать в любом продукте для МТ - нет, не согласен. Графика должна быть только там, где она должна быть.

Вы мне напомнили моего товарища из детства...
Увлекались мы моделированием - ну там "Малый Моделяж", авиа-модели на ДВС и проч... Ну и сделали собственный чертёж танкера, сделали по нему развёртки для картонной модели, собрали, склеили, покрасили, лаком покрыли... В общем получился неплохой такой картонный красивый, почти метровый танкер. Назвали его "Таймыр". И тут у Вани началось... Этот корабль стоял у него дома. И каждый раз, как мы приходили к Ване, видели, что на палубе танкера, помимо необходимых, запланированных и расчётных снастей, появлялись разные воткнутые гвоздики, приклеенные гаечки, кусочки скомканных в маленький комочек бумажек, и прочей мусорной фигни. На вопросы, мол, Вань, НАФИГА? Он отвечал, что видел на фотках разных кораблей, что их палуба всегда "усыпана" мелкими какими-то деталюшечками (ну фото того времени не позволяло разглядеть что там на самом деле - всё просто было мелким, и смешивалось в сплошную кашу). Вот эту "кашу" Ваня и организовал на нашей общей с друзьями модели. В итоге, когда места на палубе уже не осталось, и Ваня принялся втыкать свою фигню всякую в надстройки, мы просто впихнули бомбу с электрическим взрывателем внутрь корпуса судна, пошли на речку, запустили корабль в плавание, и когда он отплыл на приемлемое расстояние от нас, просто подключили провода к батерее - бахнуло красиво, затонул эффектно. Назвали сиё действо кадрами из Пиратов ХХ века.

К чему это я... К тому, что всё нужное нужно только там, где оно нужно. Иначе взорвётся...

 
Artyom Trishkin:

С вашей точкой зрения, что графика обязана присутствовать в любом продукте для МТ - нет, не согласен. Графика должна быть только там, где она должна быть.

Вы мне напомнили моего товарища из детства...
Увлекались мы моделированием - ну там "Малый Моделяж", авиа-модели на ДВС и проч... Ну и сделали собственный чертёж танкера, сделали по нему развёртки для картонной модели, собрали, склеили, покрасили, лаком покрыли... В общем получился неплохой такой картонный красивый, почти метровый танкер. Назвали его "Таймыр". И тут у Вани началось... Этот корабль стоял у него дома. И каждый раз, как мы приходили к Ване, видели, что на палубе танкера, помимо необходимых, запланированных и расчётных снастей, появлялись разные воткнутые гвоздики, приклеенные гаечки, кусочки скомканных в маленький комочек бумажек, и прочей мусорной фигни. На вопросы, мол, Вань, НАФИГА? Он отвечал, что видел на фотках разных кораблей, что их палуба всегда "усыпана" мелкими какими-то деталюшечками (ну фото того времени не позволяло разглядеть что там на самом деле - всё просто было мелким, и смешивалось в сплошную кашу). Вот эту "кашу" Ваня и организовал на нашей общей с друзьями модели. В итоге, когда места на палубе уже не осталось, и Ваня принялся втыкать свою фигню всякую в надстройки, мы просто впихнули бомбу с электрическим взрывателем внутрь корпуса судна, пошли на речку, запустили корабль в плавание, и когда он отплыл на приемлемое расстояние от нас, просто подключили провода к батерее - бахнуло красиво, затонул эффектно. Назвали сиё действо кадрами из Пиратов ХХ века.

К чему это я... К тому, что всё нужное нужно только там, где оно нужно. Иначе взорвётся...

Интересная история. Проще сказать, "не добавляйте сущностей туда, где их достаточно". С этим тезисом я полностью согласен.

Только, говорил я об интерактивности программ, а не о графике. Об участии пользователей в процессе торговли. О расширении возможностей советников. 

 
Реter Konow:

Интересная история. Проще сказать "не добавляйте сущностей туда, где их достаточно". С этим тезисом я полностью согласен.

Только, говорил я об интерактивности программ, а не о графике. Об участии пользователей в процессе торговли. О расширении возможностей советников. 

Ну..., помимо графики, интерактивность можно ещё организовать путём распознавания голосовых команд. Займитесь. Будет вторым любимым вашим коньком

 
Artyom Trishkin:

Ну..., помимо графики, интерактивность можно ещё организовать путём распознавания голосовых команд. Займитесь. Будет вторым любимым вашим коньком

Похоже, Вы плавно уходите в троллинг. )

Давайте по существу. 

Почему идея интерактивных программ, которые являются логичным этапом развития нынешних программ, вызывает у Вас несогласие?

 
Реter Konow:

Похоже, Вы плавно уходите в троллинг. )

Давайте по существу. 

Почему идея интерактивных программ, которые являются логичным этапом развития нынешних программ, вызывает у Вас несогласие?

Наверное от того, что некоторые трейдеры, а некоторые романтики-программисты. Чувствуете разницу, трейдер знает лучше, что нужно, а что и нафиг не нужно?

 
Vitaly Muzichenko:

Наверное от того, что некоторые трейдеры, а некоторые романтики-программисты. Чувствуете разницу, трейдер знает лучше, что нужно, а что и нафиг не нужно?

Трейдеру нужна автоматизация?

Если да, то возможно ему нужна и полу-автоматизация, которая и реализуется через интерактивность программы.

Конечно, трейдеру-граальщику ничего не нужно, кроме тестера и оптимизатора, но ведь есть и профессионалы...

 
Sergey Savinkin:

А если посмотреть внимательно - то 15$ - это аренда.

Да, и по сути, это обман покупателя. По-хорошему, стоит исключить публикацию продуктов, где установлена только цена аренды, без возможности покупки бессрочной лицензии. А иначе это что-то сродни кликбейта. 
 
Serhii Shevchuk:
Да, и по сути, это обман покупателя. По-хорошему, стоит исключить публикацию продуктов, где установлена только цена аренды, без возможности покупки бессрочной лицензии. А иначе это что-то сродни кликбейта. 

Бред какой-то. На начальном этапе невозможно оценить затраты на тех поддержку продукта. В большей степени это относиться к утилитам.

Есть ниша продуктов которые не стоит продавать в долгосрок, дороже выйдет. Копировщики....

Ну вот последний пример: https://www.mql5.com/ru/articles/4951

Графический конструктор стратегий. Создание торговых роботов без программирования
Графический конструктор стратегий. Создание торговых роботов без программирования
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Важнейшие функции торговой платформы MetaTrader 5 — алготрейдинг и возможность проверять торговые идеи на исторических данных в тестере стратегий. Но чтобы использовать торговую стратегию в режиме автоматической торговли на реальном графике или в тестере, ее нужно запрограммировать и превратить в исполняемый файл советника. И не у каждого...
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