Рекорд на Маркете - страница 29
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Выставили.
Купили.
Проверили в Воскресенье,
Все нравится. СРАЗУ 5 звезд.
И все это за 1 день существования продукта.
Выставили.
Купили.
Проверили в Воскресенье,
Все нравится. СРАЗУ 5 звезд.
И все это за 1 день существования продукта.
Я такое и раньше видел, еще до автоматизации маркета. Реальные покупатели редко оставляют отзывы.
Я такое и раньше видел, еще до автоматизации маркета. Реальные покупатели редко оставляют отзывы.
да, по моим личным наблюдениям отзыв оставляют 1 из 10 клиентов примерно
чаще когда к тебе обращаются за помощью, и ты их потом просишь чтобы они оставили отзыв - 1 из 5 примерно оставляют
Вот и я о том же и говорю.
накрутка сумасшедшая.
Вот и я о том же и говорю.
накрутка сумасшедшая.
может покупатели уже были и ждали выкладки в Маркет
Выставили.
Купили.
Проверили в Воскресенье,
Все нравится. СРАЗУ 5 звезд.
И все это за 1 день существования продукта.
Похоже что это, результат вот этого:
Реter Konow:
1. Изначально, был нарушен баланс между спросом и предложением. Еще до снятия жесткого модерирования. Модерация сдерживала предложение, которое в большей части было мотивировано не стремлением к творческой саморелизации, а стремлением к легкой наживе. Иначе говоря, гипертрофированность предложения была симптомом творческой импотенции, отягащенной желанием легко "срубить бабла", а не напором вдохновения и новаторских идей...
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Врядли на фоне мусора и упадка начнется повальное стремление к совершенству. Похоже, Маркету жизненно необходим контроль. Если контроль не окупается, значит пора устанавливать условия, которые остановят захламление и плохое поведение продавцов. Иначе, - ступеньчатая деградация и путь в никуда.
Процесс развития и усложнения программ может начаться, но в других условиях. Эти условия нужно сначала создать. Сейчас другая ситуация. (В этом и была ошибка моего первого мнения).
Вот и я о том же и говорю.
накрутка сумасшедшая.
и во фрилансе накрутка присутствует в качестве разработчиков, причем у топовых продавцов такая накрутка часто просматривается, подозреваю чтобы рейтинг профиля иметь большой
ну и есть продавцы, с большим кол-вом продаж и даже с работами во фрилансе, но если посмотреть их сообщения на форуме, то там и речи не идет о навыках программирования под MQL
может покупатели уже были и ждали выкладки в Маркет
Выкладывается продукт, через неделю у него 6-8 отзывов и все на 5.
Может быть уже и ждали покупатели. :-)
и во фрилансе накрутка присутствует в качестве разработчиков, причем у топовых продавцов такая накрутка часто просматривается, подозреваю чтобы рейтинг профиля иметь большой
ну и есть продавцы, с большим кол-вом продаж и даже с работами во фрилансе, но если посмотреть их сообщения на форуме, то там и речи не идет о навыках программирования под MQL
я встречал продавцов, которые продают только то, что заказывают в фрилансе. Ну сейчас в фрилансе многие заказывают роботов "для маркета"
Похоже что это, результат вот этого:
Реter Konow:
1. Изначально, был нарушен баланс между спросом и предложением. Еще до снятия жесткого модерирования. Модерация сдерживала предложение, которое в большей части было мотивировано не стремлением к творческой саморелизации, а стремлением к легкой наживе. Иначе говоря, гипертрофированность предложения была симптомом творческой импотенции, отягащенной желанием легко "срубить бабла", а не напором вдохновения и новаторских идей...
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Врядли на фоне мусора и упадка начнется повальное стремление к совершенству. Похоже, Маркету жизненно необходим контроль. Если контроль не окупается, значит пора устанавливать условия, которые остановят захламление и плохое поведение продавцов. Иначе, - ступеньчатая деградация и путь в никуда.
Процесс развития и усложнения программ может начаться, но в других условиях. Эти условия нужно сначала создать. Сейчас другая ситуация. (В этом и была ошибка моего первого мнения).
Тут пока занимаешься совершенствованием, время утекает.
Глядь - а в маркете уже такого полно :-).
Тут пока занимаешься совершенствованием, время утекает.
Глядь - а в маркете уже такого полно :-).
Знаю Вас как человека, который стремится создавать качественную продукцию. Вы, - пример серьезного продавца. Ваши звездочки и рейтинг заслужены.
Но похоже в Маркете могут возникнуть условия, которые все обесценят. Рейтинг, звездочки и отзывы могут стать пустым звуком для покупателей. Процесс, похожий на обесценивание денег в период кризиса.