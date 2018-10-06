Рекорд на Маркете - страница 29

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Выставили.

Купили.

Проверили в Воскресенье, 

Все нравится. СРАЗУ 5 звезд.


И все это за 1 день существования продукта. 

 
Vladislav Andruschenko:

Выставили.

Купили.

Проверили в Воскресенье, 

Все нравится. СРАЗУ 5 звезд.


И все это за 1 день существования продукта. 

Я такое и раньше видел, еще до автоматизации маркета. Реальные покупатели редко оставляют отзывы.

 
Vitalii Ananev:

Я такое и раньше видел, еще до автоматизации маркета. Реальные покупатели редко оставляют отзывы.

да, по моим личным наблюдениям отзыв оставляют 1 из 10 клиентов примерно

чаще когда к тебе обращаются за помощью, и ты их потом просишь чтобы они оставили отзыв  -  1 из 5 примерно оставляют

 

Вот и я о том же и говорю. 

накрутка сумасшедшая. 

 
Vladislav Andruschenko:

Вот и я о том же и говорю. 

накрутка сумасшедшая. 

может покупатели уже были и ждали выкладки в Маркет

 
Vladislav Andruschenko:

Выставили.

Купили.

Проверили в Воскресенье, 

Все нравится. СРАЗУ 5 звезд.


И все это за 1 день существования продукта. 

Похоже что это, результат вот этого:

Реter Konow:

1. Изначально, был нарушен баланс между спросом и предложением. Еще до снятия жесткого модерирования. Модерация сдерживала предложение, которое в большей части было мотивировано не стремлением к творческой саморелизации, а стремлением к легкой наживе. Иначе говоря, гипертрофированность предложения была симптомом творческой импотенции, отягащенной желанием легко "срубить бабла", а не напором вдохновения и новаторских идей...

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Врядли на фоне мусора и упадка начнется повальное стремление к совершенству. Похоже, Маркету жизненно необходим контроль. Если контроль не окупается, значит пора устанавливать условия, которые остановят захламление и плохое поведение продавцов. Иначе, - ступеньчатая деградация и путь в никуда. 

Процесс развития и усложнения программ может начаться, но в других условиях. Эти условия нужно сначала создать. Сейчас другая ситуация. (В этом и была ошибка моего первого мнения). 

 
Vladislav Andruschenko:

Вот и я о том же и говорю. 

накрутка сумасшедшая. 

и во фрилансе накрутка присутствует в качестве разработчиков, причем у топовых продавцов такая накрутка часто просматривается, подозреваю чтобы рейтинг профиля иметь большой

ну и есть продавцы, с большим кол-вом продаж и даже  с работами во фрилансе, но если посмотреть их сообщения на форуме, то там и речи не идет о навыках программирования под MQL

 
Fast528:

может покупатели уже были и ждали выкладки в Маркет

Выкладывается продукт, через неделю у него 6-8 отзывов и все на 5. 

Может быть уже и ждали покупатели. :-) 

Igor Makanu:

и во фрилансе накрутка присутствует в качестве разработчиков, причем у топовых продавцов такая накрутка часто просматривается, подозреваю чтобы рейтинг профиля иметь большой

ну и есть продавцы, с большим кол-вом продаж и даже  с работами во фрилансе, но если посмотреть их сообщения на форуме, то там и речи не идет о навыках программирования под MQL

я встречал продавцов, которые продают только то, что заказывают в фрилансе.  Ну сейчас в фрилансе многие заказывают роботов "для маркета" 

 
Реter Konow:

Похоже что это, результат вот этого:

Реter Konow:

1. Изначально, был нарушен баланс между спросом и предложением. Еще до снятия жесткого модерирования. Модерация сдерживала предложение, которое в большей части было мотивировано не стремлением к творческой саморелизации, а стремлением к легкой наживе. Иначе говоря, гипертрофированность предложения была симптомом творческой импотенции, отягащенной желанием легко "срубить бабла", а не напором вдохновения и новаторских идей...

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Врядли на фоне мусора и упадка начнется повальное стремление к совершенству. Похоже, Маркету жизненно необходим контроль. Если контроль не окупается, значит пора устанавливать условия, которые остановят захламление и плохое поведение продавцов. Иначе, - ступеньчатая деградация и путь в никуда. 

Процесс развития и усложнения программ может начаться, но в других условиях. Эти условия нужно сначала создать. Сейчас другая ситуация. (В этом и была ошибка моего первого мнения). 


Тут пока занимаешься совершенствованием, время утекает. 

Глядь - а  в маркете уже такого полно :-). 

 
Vladislav Andruschenko:


Тут пока занимаешься совершенствованием, время утекает. 

Глядь - а  в маркете уже такого полно :-). 

Знаю Вас как человека, который стремится создавать качественную продукцию. Вы, - пример серьезного продавца. Ваши звездочки и рейтинг заслужены. 

Но похоже в Маркете могут возникнуть условия, которые все обесценят. Рейтинг, звездочки и отзывы могут стать пустым звуком для покупателей. Процесс, похожий на обесценивание денег в период кризиса.

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