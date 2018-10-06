Рекорд на Маркете - страница 8
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Не вариант. Проще сделать лимит на продавца. Допустим 1 новый продукт в неделю. Итого выйдет что можно опубликовать 2 продукта. По одному на MQL4/5. С очередью возни много, неудобств и возмущений будет еще больше.
Можно и так. Но что будет если сотня продавцов решит опубликовать свои творения в один день?
Вот год назад у меня на маркете еще были 2 продукта. Несмотря на то, что они долгое время были в топе, но я удалил их из маркета.
Один из них и до сих пор побил рекорд по скачиванию продукта, в разделе Экспертов на МТ5.
Чуть меньше 2 года, я каждый день собирал стат. данные по скачиваню (2 красные графики от моих роботов): и увидел какой продукт как попадает в топ, сколько скачивается, как продвигается в маркете, а также сколько получает великолепных отзывов и как продается.
Из всего этого обследования, можно легко определить кто там держится шулерством, а кто нет.
Чтобы предотвратить обман, дать возможность каждому разработчику показать работу своего продукта на реале, предлагаю создать отдельный раздел "Роботы".
Это предлагаю уже не один год.
В этом разделе в виде таблицы будут показаны те роботы, которые работают на VPS сервере МК, на демо счете MQ, без вмешательства и с соответствующим сигналом.
Доступ к этому счету продавец не будет иметь, а покупатель из сигнала увидит то, что покупает.
Продавец платит за VPS сервер и за обслуживание этого сервиса.
Предлагаю коллективно обратится к администрации с просьбой вернуть партнерку.
Ее убрали из-за спама. "Партнеры" постили ссылки самыми аморальными способами везде, где только получалось. В итоге mql5.com чуть не словил бан от всех поисковых систем. Или даже словили.
Ее убрали из-за спама.
Ее убрали из-за спама. "Партнеры" постили ссылки самыми аморальными способами везде, где только получалось. В итоге mql5.com чуть не словил бан от всех поисковых систем. Или даже словили.
Так словили, или не словили?
Так словили, или не словили?
Ничего исключать нельзя
официально была озвучена совершенно другая версия
Буду рад ее услышать
И что все бояться обсуждать моё предложение ? Все молчат и никто не говорит: это хорошо или плохо и зачем.
А что даст "Партнеры" ?
Свой продукт я нигде не рекламировал, даже меня не найдете в социальных сетях. Я нигде не зарегистрировался !
Но чтобы купили ваш продукт, надо его работу показать на реальном счете, через раздел "Сигналы". И если он хороший, то покупатели обязательно его найдут.
И чтобы на маркете не мешали шулеры и чтобы покупатели видели на самом деле что покупают, предлагаю создать раздел "Роботы".
предлагаю создать раздел "Роботы".
Предлагаешь? - Выполняй!
Буду рад ее услышать
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Партнерская программа в Маркете и Сигналах закрывается
MetaQuotes Software Corp., 2015.12.21 13:02
Партнерская программа в Маркете и Сигналах закрывается
В связи с низкой востребованностью и несовместимостью с новыми сервисами MQL5.community программа партнерских вознаграждений закрывается.