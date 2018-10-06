Рекорд на Маркете - страница 8

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Konstantin Nikitin:

Не вариант. Проще сделать лимит на продавца. Допустим 1 новый продукт в неделю. Итого выйдет что можно опубликовать 2 продукта. По одному на MQL4/5. С очередью возни много, неудобств и возмущений будет еще больше.

Можно и так. Но что будет если сотня продавцов решит опубликовать свои творения в один день? 

 

Вот год назад у меня на маркете еще были 2 продукта.  Несмотря на то, что они долгое время были в топе, но я удалил их из маркета.

Один из них и до сих пор побил рекорд по скачиванию продукта, в разделе Экспертов на МТ5.

Чуть меньше 2 года, я каждый день собирал стат. данные по скачиваню (2 красные графики от моих роботов): и увидел какой продукт как попадает в топ, сколько скачивается, как продвигается в маркете, а также сколько получает великолепных отзывов и как продается.




Из всего этого обследования, можно легко определить кто там держится шулерством, а кто нет.

Чтобы предотвратить обман, дать возможность каждому разработчику показать работу своего продукта на реале, предлагаю создать отдельный раздел "Роботы".

Это предлагаю уже не один год.

В этом разделе в виде таблицы будут показаны те роботы, которые работают на VPS сервере МК, на демо счете MQ, без вмешательства и с соответствующим сигналом.

Доступ к этому счету продавец не будет иметь, а покупатель из сигнала увидит то, что покупает.

Продавец платит за VPS сервер и за обслуживание этого сервиса.

 
Vitalii Ananev:


Предлагаю коллективно обратится к администрации с просьбой вернуть партнерку.

Ее убрали из-за спама. "Партнеры" постили ссылки самыми аморальными способами везде, где только получалось. В итоге mql5.com чуть не словил бан от всех поисковых систем. Или даже словили.

 
Evgeniy Zhdan:

Ее убрали из-за спама.

официально была озвучена совершенно другая версия
 
Evgeniy Zhdan:

Ее убрали из-за спама. "Партнеры" постили ссылки самыми аморальными способами везде, где только получалось. В итоге mql5.com чуть не словил бан от всех поисковых систем. Или даже словили.

Так словили, или не словили?

 
Vitaly Muzichenko:

Так словили, или не словили?

Ничего исключать нельзя

 
TheXpert:
официально была озвучена совершенно другая версия

Буду рад ее услышать

 

И что все бояться обсуждать моё предложение ?  Все молчат и никто не говорит: это хорошо или плохо и зачем.

А что даст "Партнеры" ?

Свой продукт я нигде не рекламировал, даже меня не найдете в социальных сетях. Я нигде не зарегистрировался !

Но чтобы купили ваш продукт, надо его работу показать на реальном счете, через раздел "Сигналы". И если он хороший, то покупатели обязательно его найдут. 

И чтобы на маркете  не мешали шулеры и чтобы покупатели видели на самом деле что покупают, предлагаю создать раздел "Роботы".

 
Petros Shatakhtsyan:

предлагаю создать раздел "Роботы".

Предлагаешь? - Выполняй!

 
Evgeniy Zhdan:

Буду рад ее услышать

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Партнерская программа в Маркете и Сигналах закрывается

MetaQuotes Software Corp., 2015.12.21 13:02

Партнерская программа в Маркете и Сигналах закрывается

В связи с низкой востребованностью и несовместимостью с новыми сервисами MQL5.community программа партнерских вознаграждений закрывается.

  • С 1 января 2016г. нельзя будет устанавливать партнерское вознаграждение и регистрировать новые партнерские ссылки.
  • С 1 апреля 2016г. прекратится начисление партнерского вознаграждения при покупке по партнерским ссылкам.

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