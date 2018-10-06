Рекорд на Маркете - страница 10

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Petros Shatakhtsyan:

И что все бояться обсуждать моё предложение ?  Все молчат и никто не говорит: это хорошо или плохо и зачем.

А что даст "Партнеры" ?

Свой продукт я нигде не рекламировал, даже меня не найдете в социальных сетях. Я нигде не зарегистрировался !

Но чтобы купили ваш продукт, надо его работу показать на реальном счете, через раздел "Сигналы". И если он хороший, то покупатели обязательно его найдут. 

И чтобы на маркете  не мешали шулеры и чтобы покупатели видели на самом деле что покупают, предлагаю создать раздел "Роботы".

Это ведет к принудиловке оплаты VPS. Мне он например ни к чему. Я за эти деньги два месяца буду гонять у другого провайдера, и не один счет, а 3-4 терминала, а значит и счета, еще и на пиво останется.
Вот такой расклад однако...

 
Vasiliy Sokolov:
У большинства покупателей роботов и, как оказывается, даже у их продавцов, совершенно неправильное представление о том, что такое алготорговля. Робот - это не кнопка "рубить бабло". Поставить его на антресоль и забыть никак не получиться. Необходимо постоянно следить за своими системами. Вводить в строй новые и выводить сломавшиеся. Приходится много и постоянно тестировать и заниматься анализом полученных результатов. Т.е. алготорговля это работа. И работа тяжелая. 

Да вы не черта не поняли о чем я говорю. Лучше посмотрите сюда:  

Мой робот целый год был в топе Экспертов МТ5, а вы тут меня учите что такое алготрейдинг ?   Это забавно. :)


Видимо надо объяснить на школьном уровне.  Допустим вы продаете в маркете робот, а на сигнале торгует тот же робот, но ваш вариант робота который стоит на вашем терминале, содержит также 3 кнопки, или больше:  SELL, BUY, CLOSE (это ваши кнопки, а не терминала).

Вы пользуетесь с этими кнопками, а на сигнале есть показатель % "Автоторговля". Вот он будет показывать 100%, а на самом деле идет ручная торговля.

 
Konstantin Nikitin:

Это ведет к принудиловке оплаты VPS. Мне он например ни к чему. Я за эти деньги два месяца буду гонять у другого провайдера, и не один счет, а 3-4 терминала, а значит и счета, еще и на пиво останется.
Вот такой расклад однако...

Форекс малоимущих людей не любит. С малыми средствами вы всегда будете проиграть.  :)

Маркет никуда не денется, вас никто не заставляет к этому. В этом списке "Роботы" будут только желающие, будут только те, которые более-менее уверены, что создали что-то ценное.

 
Маркет может выродиться в прилавок с поделками. Придет трейдер в Маркет и  как бомж мусор перебирает. Старателей мало. Они не будут упорно перебирать всю руду в поисках "золота". Уйдут в поисковики.
 
Oleg Papkov:
Маркет может выродиться в прилавок с поделками. Придет трейдер в Маркет и  как бомж мусор перебирает. Старателей мало. Они не будут упорно перебирать всю руду в поисках "золота". Уйдут в поисковики.

Ну да, пойдет на форумы мусор перебирать. Аналогов этому маркету нету и врядли будет.

 
Petros Shatakhtsyan:

Форекс малоимущих людей не любит. С малыми средствами вы всегда будете проиграть.  :)

Маркет никуда не денется, вас никто не заставляет к этому. В этом списке "Роботы" будут только желающие, будут только те, которые более-менее уверены, что создали что-то ценное.

Копейка - рубль бережет...
Деньги есть не у того кто их умеет зарабатывать, а у тех кто их умеет правиьно тратить.
И т.д. и т.п..
 
Evgeniy Zhdan:

Ну да, пойдет на форумы мусор перебирать. Аналогов этому маркету нету и врядли будет.

Аналогов нету, но надо поднимать доверия к Маркету. А то некоторые покупатели как только получают убытки, не ждут к восстановлению, а сразу думают что их обманули.

Даже не помогает то, что в обсуждениях всё время предупреждете всем, что торговля без убытков не бывает.

 
Artyom Trishkin:

С вашей точкой зрения, что графика обязана присутствовать в любом продукте для МТ - нет, не согласен. Графика должна быть только там, где она должна быть.

Вы мне напомнили моего товарища из детства...
Увлекались мы моделированием - ну там "Малый Моделяж", авиа-модели на ДВС и проч...

......

Ну и сделали собственный чертёж танкера, сделали по нему развёртки для картонной модели, собрали, склеили, покрасили, лаком покрыли... В общем получился неплохой такой картонный красивый, почти метровый танкер. Назвали его "Таймыр". И тут у Вани началось... Этот корабль стоял у него дома. И каждый раз, как мы приходили к Ване, видели, что на палубе танкера, помимо необходимых, запланированных и расчётных снастей, появлялись разные воткнутые гвоздики, приклеенные гаечки, кусочки скомканных в маленький комочек бумажек, и прочей мусорной фигни. На вопросы, мол, Вань, НАФИГА? Он отвечал, что видел на фотках разных кораблей, что их палуба всегда "усыпана" мелкими какими-то деталюшечками (ну фото того времени не позволяло разглядеть что там на самом деле - всё просто было мелким, и смешивалось в сплошную кашу). Вот эту "кашу" Ваня и организовал на нашей общей с друзьями модели. В итоге, когда места на палубе уже не осталось, и Ваня принялся втыкать свою фигню всякую в надстройки, мы просто впихнули бомбу с электрическим взрывателем внутрь корпуса судна, пошли на речку, запустили корабль в плавание, и когда он отплыл на приемлемое расстояние от нас, просто подключили провода к батерее - бахнуло красиво, затонул эффектно. Назвали сиё действо кадрами из Пиратов ХХ века.

К чему это я... К тому, что всё нужное нужно только там, где оно нужно. Иначе взорвётся...

Мир изменился, сейчас интернет с доступностью/простотой среды разработки отодвинули порог адекватности мышления к уровню минимальной социализации индивида, т.е. индивид покушать и писить какить умеет, на людей почти не кидается и также умеет кодить - "прогресс" мать его так. Раньше за кнутом в библиотеку надо было идти и ждать когда его вернут , а сейчас в инете лежит свободно - один фиг никто не читает и не будет читать. С этим необходимо свыкнуться.

Подозреваю, что Вы пока еще не знаете расположение серверов маркета, а как узнает мы сразу об этом узнаем;))))

 

Возможно, я был не полностью прав, когда говорил, что нет опасности в отсутствии контроля за качеством программ и бесконтрольным пополнением маркета. 

Поддержка новых талантливых авторов и их продуктов, все таки должна быть. Хоть самую малость. Иначе, им пробится через горы новых и некачественных программ, будет почти нереально.

Сорри.

 

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