Рекорд на Маркете - страница 10
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И что все бояться обсуждать моё предложение ? Все молчат и никто не говорит: это хорошо или плохо и зачем.
А что даст "Партнеры" ?
Свой продукт я нигде не рекламировал, даже меня не найдете в социальных сетях. Я нигде не зарегистрировался !
Но чтобы купили ваш продукт, надо его работу показать на реальном счете, через раздел "Сигналы". И если он хороший, то покупатели обязательно его найдут.
И чтобы на маркете не мешали шулеры и чтобы покупатели видели на самом деле что покупают, предлагаю создать раздел "Роботы".
Это ведет к принудиловке оплаты VPS. Мне он например ни к чему. Я за эти деньги два месяца буду гонять у другого провайдера, и не один счет, а 3-4 терминала, а значит и счета, еще и на пиво останется.
Вот такой расклад однако...
У большинства покупателей роботов и, как оказывается, даже у их продавцов, совершенно неправильное представление о том, что такое алготорговля. Робот - это не кнопка "рубить бабло". Поставить его на антресоль и забыть никак не получиться. Необходимо постоянно следить за своими системами. Вводить в строй новые и выводить сломавшиеся. Приходится много и постоянно тестировать и заниматься анализом полученных результатов. Т.е. алготорговля это работа. И работа тяжелая.
Да вы не черта не поняли о чем я говорю. Лучше посмотрите сюда: #72
Мой робот целый год был в топе Экспертов МТ5, а вы тут меня учите что такое алготрейдинг ? Это забавно. :)
Видимо надо объяснить на школьном уровне. Допустим вы продаете в маркете робот, а на сигнале торгует тот же робот, но ваш вариант робота который стоит на вашем терминале, содержит также 3 кнопки, или больше: SELL, BUY, CLOSE (это ваши кнопки, а не терминала).
Вы пользуетесь с этими кнопками, а на сигнале есть показатель % "Автоторговля". Вот он будет показывать 100%, а на самом деле идет ручная торговля.
Это ведет к принудиловке оплаты VPS. Мне он например ни к чему. Я за эти деньги два месяца буду гонять у другого провайдера, и не один счет, а 3-4 терминала, а значит и счета, еще и на пиво останется.
Вот такой расклад однако...
Форекс малоимущих людей не любит. С малыми средствами вы всегда будете проиграть. :)
Маркет никуда не денется, вас никто не заставляет к этому. В этом списке "Роботы" будут только желающие, будут только те, которые более-менее уверены, что создали что-то ценное.
Маркет может выродиться в прилавок с поделками. Придет трейдер в Маркет и как бомж мусор перебирает. Старателей мало. Они не будут упорно перебирать всю руду в поисках "золота". Уйдут в поисковики.
Ну да, пойдет на форумы мусор перебирать. Аналогов этому маркету нету и врядли будет.
Форекс малоимущих людей не любит. С малыми средствами вы всегда будете проиграть. :)
Маркет никуда не денется, вас никто не заставляет к этому. В этом списке "Роботы" будут только желающие, будут только те, которые более-менее уверены, что создали что-то ценное.
Ну да, пойдет на форумы мусор перебирать. Аналогов этому маркету нету и врядли будет.
Аналогов нету, но надо поднимать доверия к Маркету. А то некоторые покупатели как только получают убытки, не ждут к восстановлению, а сразу думают что их обманули.
Даже не помогает то, что в обсуждениях всё время предупреждете всем, что торговля без убытков не бывает.
С вашей точкой зрения, что графика обязана присутствовать в любом продукте для МТ - нет, не согласен. Графика должна быть только там, где она должна быть.
Вы мне напомнили моего товарища из детства...
Увлекались мы моделированием - ну там "Малый Моделяж", авиа-модели на ДВС и проч...
......
Ну и сделали собственный чертёж танкера, сделали по нему развёртки для картонной модели, собрали, склеили, покрасили, лаком покрыли... В общем получился неплохой такой картонный красивый, почти метровый танкер. Назвали его "Таймыр". И тут у Вани началось... Этот корабль стоял у него дома. И каждый раз, как мы приходили к Ване, видели, что на палубе танкера, помимо необходимых, запланированных и расчётных снастей, появлялись разные воткнутые гвоздики, приклеенные гаечки, кусочки скомканных в маленький комочек бумажек, и прочей мусорной фигни. На вопросы, мол, Вань, НАФИГА? Он отвечал, что видел на фотках разных кораблей, что их палуба всегда "усыпана" мелкими какими-то деталюшечками (ну фото того времени не позволяло разглядеть что там на самом деле - всё просто было мелким, и смешивалось в сплошную кашу). Вот эту "кашу" Ваня и организовал на нашей общей с друзьями модели. В итоге, когда места на палубе уже не осталось, и Ваня принялся втыкать свою фигню всякую в надстройки, мы просто впихнули бомбу с электрическим взрывателем внутрь корпуса судна, пошли на речку, запустили корабль в плавание, и когда он отплыл на приемлемое расстояние от нас, просто подключили провода к батерее - бахнуло красиво, затонул эффектно. Назвали сиё действо кадрами из Пиратов ХХ века.
К чему это я... К тому, что всё нужное нужно только там, где оно нужно. Иначе взорвётся...
Мир изменился, сейчас интернет с доступностью/простотой среды разработки отодвинули порог адекватности мышления к уровню минимальной социализации индивида, т.е. индивид покушать и писить какить умеет, на людей почти не кидается и также умеет кодить - "прогресс" мать его так. Раньше за кнутом в библиотеку надо было идти и ждать когда его вернут , а сейчас в инете лежит свободно - один фиг никто не читает и не будет читать. С этим необходимо свыкнуться.
Подозреваю, что Вы пока еще не знаете расположение серверов маркета, а как узнает мы сразу об этом узнаем;))))
Возможно, я был не полностью прав, когда говорил, что нет опасности в отсутствии контроля за качеством программ и бесконтрольным пополнением маркета.
Поддержка новых талантливых авторов и их продуктов, все таки должна быть. Хоть самую малость. Иначе, им пробится через горы новых и некачественных программ, будет почти нереально.
Сорри.
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