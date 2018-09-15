Исчез раздел "Сервисдеск" - страница 8
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Это потому, что Вам не охота этого делать. Опять таки вспомним ветки "Особенности языка mql...". Вы говорили будете разгребать завал - но Вы этого не сделали. И я понимаю Вас - Вам это не интересно, это долго, нет необходимости и т.д. и т.п. В итоге - получилась очередная свалка с обсуждением! А обсуждения там быть не должно! Если бы я имел возможность модерировать свои ветки - я бы Вас не просил создавать их, а создал сам и модерировал сам (жестче) так, как считаю нужным.
Собственно, вот потому я и выступаю за то, чтобы дать возможность автору самому модерировать свои ветки.
Вы путаете ветку обсуждения и FAQ. Я говорил, что хочу потом выделить из тех двух веток принятые решения и сделать два раздела FAQ. А ветки и созданы как для справки и поиска некоторых нюансов, так и для обсуждения методов их использования, а не жёсткой и однозначной констатации факта.
Пока нет времени на FAQ, но и ветки постепенно наполняются полезностями. Согласен, что не удобно их использовать как справку, но они ею и не являются. Лично я для себя выбрал время и пробежался по веткам, сохраняя ссылки на нужные посты - 1. для себя, 2. для будущих FAQ. Пункт 1 вы можете один раз проделать тоже - для себя же делаете ;)
Невозможно подключится к серверу
и по маркету, как будут проверятся продукты? вкладки с перепиской модератора уже нет. советник висит в ожидании на проверку
Просто я не начинаю, в отличие от Лёхи, свои ветки словами: "Я тут намедни девочку спас от разъярённого слонопотама, напоил-накормил, обогрел, спать уложил, и она теперь ... бла-бла-бла ..., итак - поговорим про указатели на функции".
Это 5! ))))))
Можно открывать рубрику "Угадай автора по посту. )))
Вы путаете ветку обсуждения и FAQ. Я говорил, что хочу потом выделить из тех двух веток принятые решения и сделать два раздела FAQ. А ветки и созданы как для справки и поиска некоторых нюансов, так и для обсуждения методов их использования, а не жёсткой и однозначной констатации факта.
Пока нет времени на FAQ, но и ветки постепенно наполняются полезностями. Согласен, что не удобно их использовать как справку, но они ею и не являются. Лично я для себя выбрал время и пробежался по веткам, сохраняя ссылки на нужные посты - 1. для себя, 2. для будущих FAQ. Пункт 1 вы можете один раз проделать тоже - для себя же делаете ;)
Вы же понимаете, что глобально проблему "мусорки" это (пробежка по веткам) не решит? А если таких веток будет больше? Из каждой со 100 страниц вычленять нужное устанешь.
И, это не должна быть ни справка, ни FAQ. Это должны быть именно особенности, которых нигде нет. Их не надо обсуждать в той ветке - там должна быть только выжимка.
Невозможно подключится к серверу
Прокси в настройках терминала или ПК случайно не включено?
Прокси в настройках терминала или ПК случайно не включено?
Уже есть коннект к серверу. Видно была перезагрузка сервера.
в маркете исчезли комментарии модератору!
а как новые скрины добавить? изменить описание ?
Мне тоже интересно как дальше работать с Маркетом.
Может @MetaQuotes Software Corp. или @Renat Fatkhullin как-то это дело прокомментировать?
Нету. Но вот мне, имеющему такие права, практически не приходится их "применять" в своих ветках. Просто я не начинаю, в отличие от Лёхи, свои ветки словами: "Я тут намедни девочку спас от разъярённого слонопотама, напоил-накормил, обогрел, спать уложил, и она теперь ... бла-бла-бла ..., итак - поговорим про указатели на функции".
Всё просто - как сам начнёшь, то и получишь.
Артем, еще не надоело повторять неправду вслед за некоторыми участниками форума? Ветка была строго по ООП, какие еще к черту девушки? И давай не сравнивать себя, модератора, который может и забанить, со мной, обычным участником форума, без каких-либо прав. Это по меньшей мере некорректно.
Артем, еще не надоело повторять неправду вслед за некоторыми участниками форума? Ветка была строго по ООП, какие еще к черту девушки? И давай не сравнивать себя, модератора, который может и забанить, со мной, обычным участником форума, без каких-либо прав. Это по меньшей мере некорректно.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Воспоминания о будущем - каким будет Мetatrader X в 2028 году?
Alexey Volchanskiy, 2018.08.08 01:16
Преамбула:
Тема навеяна вот чем. У меня тут появилась подруга, которая записывает мои разговоры во сне на сотовый. Я вообще часто говорю во сне, так как сны снятся постоянно, очень яркие, часто из области фантастики. Тут не буду вдавться в подробности, просто черкну пару строк для понимания темы. Я ее попросил записывать на смарт разговоры во сне, а когда замолчу, меня будить, чтобы не забыл сон. Она сама психолог и пишет дисс о форексе, зависимостях, как на этом зарабатывают, про БО и прочее. Так что я для нее ценная лабораторная мышка, которая, к тому же, умеет говорить и кое-что еще ))
Сейчас разбудила, спрашивает, - помнишь сон? Я все записала, ты с внучкой разговаривал, я так поняла, это 2028 год.
- Да, опять яркий сон, давай я запишу, а потоv послушаю, что я там лепил во сне.
Короче, сам сон. Сидим с внучкой Машей на полу, на ковре, играем (сейчас, в августе 2018, Маше полтора месяца, еще грудничок). Она, - деда, а расскажи, что такое Метатрейдер 4? Я, - да где-то там на компе остался, но его уже давно не подерживают, я так, храню, как воспоминания. Зашел в комп, причем комп встроен в стену в виде панели, как сейчас помню. И там наполовину он состоял из нейросетевого оборудования. Завел внучке МТ4, показал, она говорит, а что, разве тут нельзя сравнивать разные стратегии на разных инструментах?Ну и старье! Говрю, на этом старье твой деда вырос, будем хранить, как реликвию ))
Завел MT X, я начал ползать по возможностям, просто офигеть. Можно тестировать одновременно несколько стратегий, на разных инструментах каждая и выяснять, какая сейчас наиболе актуальная. Нейросеть дает подсказки. Причем, я эмоционально запомнил, что можно было легко сортировать данные, используя тач. Это было реально удобно, так как во сне у меня рабочее место представляло из себя традиционный стол + около 8 больших гибких монторов, которые подстраивали кривизну экранов в зависимости от положения моей головы.
Потом послушали мой бред из записи на смарте, все более-менее совпадает. Оля сказала, что, возможно, я способен видеть будущее, она типа это замечала. Я резонно ответил, что все, что я могу, это уговорить продавщиц продать мне ночью водки ))
Но, шутки шутками, а давайте пофантазируем, каким будет Metatrader лет так через 10? Ведь Ренат и руководство MQ, как я понимаю, имеют в голове интересные планы развития, люди они явно творческие. Может, и из нашего мозгового штурма что-то ценное пригодится для развития терминала?
Короче, жгем без оглядки на правила! Welcome to Hell!
Вы точно знаете что такое ООП ?
Вы точно знаете что такое ООП ?
При чем тут эта ветка?