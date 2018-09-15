Исчез раздел "Сервисдеск" - страница 20

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Vladislav Andruschenko

У меня немножко не так это выглядет.

Но я так поняла, что тему можно добавлять через профиль.


1. "Открытие -брокер" предоставляет бесплатно 1 экземпляр торгового терминала мт5. За каждый последующий терминал взимается ежемесячный платеж.

(не могу, к сожалению, сделать скрин всплывающего окна)

https://open-broker.ru/trading

Поэтому возникает вопрос: как правильно его перенести, т.к. счет 1 и терминал хочется использовать 1, без лишних доплат.

2. Страшно немного... Вы уверены что через сохранение профиля, будут сохранены метки?

(просто их очень много и очень не хочется их потерять)


 
klavenok_1803:

1. "Открытие -брокер" предоставляет бесплатно 1 экземпляр торгового терминала мт5. За каждый последующий терминал взимается ежемесячный платеж.

(не могу, к сожалению, сделать скрин всплывающего окна)

https://open-broker.ru/trading

Интересно, как они отслеживают запуск нескольких терминалов. Если с разных ай-пи подключение — еще ладно. А если с одного?

Вопрос не вам, риторический.

 
Andrey Khatimlianskii:

Интересно, как они отслеживают запуск нескольких терминалов. Если с разных ай-пи подключение — еще ладно. А если с одного?

Вопрос не вам, риторический.

Под каждый следующий терминал выдается новый сертификат наверно. А если вы знаете, где лежит сертификат и умеете его копировать, то устанавливайте сколько и куда хотите этих терминалов без доплат.
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