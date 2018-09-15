Исчез раздел "Сервисдеск" - страница 3
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Так не пойдет.
Если ошибка о продукте из маркета, или из раздела сигнала, которые продаются, то в Сервисдеск отправляется также ссылка на этот продукт или сигнал.
Но на форуме, по правилам этого делать нельзя.
Вот например, 2 дня назад туда отправил такой вопрос: (и не получил ответа)
Почему на сигнале https://www.mql5.com/ru/signals/ХХХХХХХ в строке "Средства" такая большая красная зона (см. скриншот) ?
По всей вероятности красная зона показывает плавающая прибыль с минусом. На балансе 454, плавающая прибыль: -183, которая меньше половины.
Но на скрине видно, что красная зона больше половины.
Кто будет отвечать ?
Кто будет отвечать ?
Учителя и мигранты...
Так не пойдет.
Если ошибка о продукте из маркета, или из раздела сигнала, которые продаются, то в Сервисдеск отправляется также ссылка на этот продукт или сигнал.
Но на форуме, по правилам этого делать нельзя.
Кто будет отвечать ?
Если Вы продавец, то насколько я понял, у вас сохраняется возможность обращаться в Сервисдеск. Во всяком случае у меня Сервисдеск работает.
Если Вы покупатель, то с ошибками купленных продуктов нужно обращаться к Продавцу. А он в свою очередь может напрямую обратиться в Сервисдеск, если не сможет решить проблему самостоятельно.
Лично мне такое нововведение по душе.
Т.к. я понимаю, что существует надежда, что теперь на мои заявки будет более оперативный ответ.
Если Вы продавец, то насколько я понял, у вас сохраняется возможность обращаться в Сервисдеск. Во всяком случае у меня Сервисдеск работает.
Если Вы покупатель, то с ошибками купленных продуктов нужно обращаться к Продавцу. А он в свою очередь может напрямую обратиться в Сервисдеск, если не сможет решить проблему самостоятельно.
Лично мне такое нововведение по душе.
Т.к. я понимаю, что существует надежда, что теперь на мои заявки будет более оперативный ответ.
СД может решать проблему с Активацией.
у меня частенько были проблемы с активациями, И если ни один способ из моего списка решений не помогает, то СД настоятельно рекомендовал, чтобы клиент обращался к ним напрямую.
Пару раз писал через тиамвиефер в СД от клиента, СД сказали: "Пусть пишет сам клиент через свой СД. "
хотя тут все понятно.
вот две мои заявки:
за 8 дней было подано 7794 заявки.!!!
1000+- заявок в день!
40+- заявок в час..........
Сколько надо людей, чтобы это все обработать и быстро?
отправляю всех в СД
Интересно, а как Вы себе это представляете? Если раньше Вы видите проблему и хотя бы через некоторое время начнете ее решать, то теперь все писать в ветку "Ошибки, баги, вопросы"? И надеяться, что Вы ее не пропустите? Или для каждой отдельной ошибки создавать свою ветку и периодически ее поднимать? Куда теперь кидать закрытый код, который должен быть прочитан и обработан только Вами?
как показывает практика там быстрее ответ, на форуме т.е., отвечают быстрее и сразу по специальности, удивился как много здесь сотрудников даже, раз за разом новый ник Модератора
СД может решать проблему с Активацией.
у меня частенько были проблемы с активациями, И если ни один способ из моего списка решений не помогает, то СД настоятельно рекомендовал, чтобы клиент обращался к ним напрямую.
Пару раз писал через тиамвиефер в СД от клиента, СД сказали: "Пусть пишет сам клиент через свой СД. "
Да, я думаю разрулят как-то.
Но ведь, действительно, нереально перелопатить такой ворох обращений, тем более, когда из них 95 % просто невнимательность, неопытность или невежество.
Перенос этой проблемы на плечи форума - правильное решение и это убьет двух зайцев.
Только вот нужно делать что-то с культурой общения на русском форуме. Ведь множество вечно дежурных советчиков разъяснения свои дают с нескрываемым раздражением и в форме "Ну чтож вы все тупые такие....".
Возможно было бы правильно создать что-то вроде комнат: "Комната багов", Комната вопросов и ответов" ... Чтобы не смешивать все файлы в одной папке под названием Форум. Как говориться навести порядок на рабочем столе.
Да, я думаю разрулят как-то.
Но ведь, действительно, нереально перелопатить такой ворох обращений, тем более, когда из них 95 % просто невнимательность, неопытность или невежество.
Перенос этой проблемы на плечи форума - правильное решение и это убьет двух зайцев.
Только вот нужно делать что-то с культурой общения на русском форуме. Ведь множество вечно дежурных советчиков разъяснения свои дают в форме "Ну чтож вы все тупые такие....".
Возможно было бы правильно создать что-то вроде комнат: "Комната багов", Комната вопросов и ответов" ... Чтобы не смешивать все файлы в одной папке под названием Форум. Как говориться навести порядок на рабочем столе.
и обязательно комната продавцов, куда имеют доступ продавцы.(где можно обсуждать проблемы и предложения свободно!) :-)
Я считаю, что это частично правильно решение. На форуме дают ответ быстрее. Да и на форуме 10000+ человек.
А вот
Ведь множество вечно дежурных советчиков разъяснения свои дают в форме
"Ну чтож вы все тупые такие....".
это на всех форумах так :-) Я сегодня бегал по форуму javascript.хххх, там весело:
блин в чем проблема сделать самому настолько элементарную вещь (или вы не знаете JS?)? если никто не ответит (не даст кода) не обижайтесь, никому просто не хочется делать настолько простую и нудную работу
Форум - это обсуждение и помощь не только ГУРУ, но и новичкам.
Если хочешь помочь - помоги! А выслушивать:
Я когда пришел на mql4 форум, тоже много вопросов задавал. И меня иногда тоже посылали.
И дело не в том, что не умеешь пользоваться поиском. Но это же форум, где можно задать вопрос.
Поэтому, в первую очередь, нужно решить проблему с отношением людей к друг другу.