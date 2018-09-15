Исчез раздел "Сервисдеск" - страница 3

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Так не пойдет. 

Если ошибка о продукте из маркета, или из раздела сигнала, которые продаются, то в Сервисдеск отправляется также ссылка на этот продукт или сигнал.

Но на форуме, по правилам этого делать нельзя.

Вот например, 2 дня назад туда отправил такой вопрос:  (и не получил ответа)


Почему на сигнале  https://www.mql5.com/ru/signals/ХХХХХХХ  в строке "Средства"  такая большая красная зона (см. скриншот)  ?



По всей вероятности красная зона показывает плавающая прибыль с минусом.   На балансе 454, плавающая прибыль: -183, которая меньше половины.

Но на скрине видно, что красная зона больше половины. 

Кто будет отвечать ?

 
Petros Shatakhtsyan:

Кто будет отвечать ?

Учителя и мигранты...

 
Petros Shatakhtsyan:

Так не пойдет. 

Если ошибка о продукте из маркета, или из раздела сигнала, которые продаются, то в Сервисдеск отправляется также ссылка на этот продукт или сигнал.

Но на форуме, по правилам этого делать нельзя.

Кто будет отвечать ?

Если Вы продавец, то насколько я понял, у вас сохраняется возможность обращаться в Сервисдеск. Во всяком случае у меня Сервисдеск работает.
Если Вы покупатель, то с ошибками купленных продуктов нужно обращаться к Продавцу. А он в свою очередь может напрямую обратиться в Сервисдеск, если не сможет решить проблему самостоятельно. 
Лично мне такое нововведение по душе.
Т.к. я понимаю, что существует надежда, что теперь на мои заявки будет более оперативный ответ.

 
Nikolai Semko:

Если Вы продавец, то насколько я понял, у вас сохраняется возможность обращаться в Сервисдеск. Во всяком случае у меня Сервисдеск работает.
Если Вы покупатель, то с ошибками купленных продуктов нужно обращаться к Продавцу. А он в свою очередь может напрямую обратиться в Сервисдеск, если не сможет решить проблему самостоятельно. 
Лично мне такое нововведение по душе.
Т.к. я понимаю, что существует надежда, что теперь на мои заявки будет более оперативный ответ.


СД может решать проблему с Активацией. 

у меня частенько были проблемы с активациями, И если ни один способ из моего списка решений не помогает, то СД настоятельно рекомендовал, чтобы клиент обращался к ним напрямую. 

Пару раз писал через тиамвиефер в СД от клиента, СД сказали: "Пусть пишет сам клиент через свой СД. " 

 

хотя тут все понятно.

вот две мои заявки:



за 8 дней было подано 7794 заявки.!!! 

1000+- заявок в день! 

40+- заявок в час..........

Сколько надо людей, чтобы это все обработать и быстро? 

 
еще часто спрашивают как установить/скачать купленный продукт (например на мак)
отправляю всех в СД
 
Alexey Kozitsyn:

Интересно, а как Вы себе это представляете? Если раньше Вы видите проблему и хотя бы через некоторое время начнете ее решать, то теперь все писать в ветку "Ошибки, баги, вопросы"? И надеяться, что Вы ее не пропустите? Или для каждой отдельной ошибки создавать свою ветку и периодически ее поднимать? Куда теперь кидать закрытый код, который должен быть прочитан и обработан только Вами?

как показывает практика там быстрее ответ, на форуме т.е., отвечают быстрее и сразу по специальности, удивился как много здесь сотрудников даже, раз за разом новый ник Модератора

[Удален]  
Другими словами, если продавец, то и помощь тебе, а если глюки с терминалом или, как у меня, бесплатный продукт прописывается пот конкретный терминал, а не под комп, то это уже чьи проблемы? И к кому обращаться? Автор говорит - продукт бесплатный, обращайтесь к разрабам. А те - удалите/перегрузите/установите. И никому нет дела. А теперь до них так и вообще не докричишься...
 
Vladislav Andruschenko:


СД может решать проблему с Активацией. 

у меня частенько были проблемы с активациями, И если ни один способ из моего списка решений не помогает, то СД настоятельно рекомендовал, чтобы клиент обращался к ним напрямую. 

Пару раз писал через тиамвиефер в СД от клиента, СД сказали: "Пусть пишет сам клиент через свой СД. " 

Да, я думаю разрулят как-то. 
Но ведь, действительно, нереально перелопатить такой ворох обращений, тем более, когда из них 95 % просто невнимательность, неопытность или невежество.
Перенос этой проблемы на плечи форума - правильное решение и это убьет двух зайцев. 
Только вот нужно делать что-то с культурой общения на русском форуме. Ведь множество вечно дежурных советчиков разъяснения свои дают с нескрываемым раздражением и в форме "Ну чтож вы все тупые такие....".
Возможно было бы правильно создать что-то вроде комнат: "Комната багов", Комната вопросов и ответов" ... Чтобы не смешивать все файлы в одной папке под названием Форум. Как говориться навести порядок на рабочем столе. 

 
Nikolai Semko:

Да, я думаю разрулят как-то. 
Но ведь, действительно, нереально перелопатить такой ворох обращений, тем более, когда из них 95 % просто невнимательность, неопытность или невежество.
Перенос этой проблемы на плечи форума - правильное решение и это убьет двух зайцев. 
Только вот нужно делать что-то с культурой общения на русском форуме. Ведь множество вечно дежурных советчиков разъяснения свои дают в форме "Ну чтож вы все тупые такие....".
Возможно было бы правильно создать что-то вроде комнат: "Комната багов", Комната вопросов и ответов" ... Чтобы не смешивать все файлы в одной папке под названием Форум. Как говориться навести порядок на рабочем столе. 


и обязательно комната продавцов, куда имеют доступ продавцы.(где можно обсуждать проблемы и предложения свободно!) :-)

Я считаю, что это частично правильно решение. На форуме дают ответ быстрее. Да и на форуме 10000+ человек. 


А вот 

Ведь множество вечно дежурных советчиков разъяснения свои дают в форме

"Ну чтож вы все тупые такие....".


это на всех форумах так :-) Я сегодня бегал по форуму javascript.хххх, там весело:

alerzo,

блин в чем проблема сделать самому настолько элементарную вещь (или вы не знаете JS?)? если никто не ответит (не даст кода) не обижайтесь, никому просто не хочется делать настолько простую и нудную работу  


Форум - это обсуждение и помощь не только ГУРУ, но и новичкам. 

Если хочешь помочь - помоги! А выслушивать: 

  • Кури поиск,
  • учи матчасть,
  • тыжпрограммист,
  • это же легко,
  • читай все сначала..


Я когда пришел на mql4 форум, тоже много вопросов задавал. И меня иногда тоже посылали.

И дело не в том, что не умеешь пользоваться поиском. Но это же форум, где можно задать вопрос. 


Поэтому, в первую очередь, нужно решить проблему с отношением людей к друг другу. 

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