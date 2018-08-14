"Охота" за стопами трейдеров: правда или вымысел? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ладно, пёс с ним, с форексом. Многие ведь не задумываются о разных Барклаях, Дойче и Сити. Пришли и торгуют там где посчитали удобным.
Если говорить про ДЦ, то при срабатывании ваших стопов нет никакого крупняка, который пришел поживиться ими. Ваши деньги просто остались в ДЦ.
Вы не скармливаете ваши позиции кому бы то ни было, это просто убыток для вас и заработок для ДЦ. Может на Большом рынке и идет охота за стопами, но только действительно не за вашими.
Натура человеческая проявляется везде. Три беса (жадность, страх и надежда) толкают человечество на подвиги. Задумайтесь, почему, если вы видите график, который является результатом взаимодействия крупных
банков, двигает народ на непоправимое? И большинство при этом теряет деньги. Даже если ДЦ это фикция, то картинку они показывают все равно реальную. И люди, глядя на этот график, покупают и продают
там где покупают и продают Большие люди, и в большинстве своем ошибаются. Если все, что я здесь настрочил неверно, то это автоматически подтверждает влияние масс на рынок. И стало быть охота за стопами
все-таки есть. Вот как-то так.
PS: был вопрос выше "Как он может поживиться на срывании стоп-лоссов?" вопрос был по форексу.
Да, от стопов немного отклонились.
На рынке (на любом реальном) никаких стопов вообще не существует, отсутствуют как класс Нет на рынке никаких скоплений стопов. Стоп - это всего лишь договоренность между вами и вашим ДЦ или брокером. И не более того.
Не обязательно их видеть, достаточно знать о них. Понятно, что их нет на рынке в принципе. Но когда все-таки доходит до точки кипения, они появляются в виде реальных рыночных ордеров. У кого-то они ментальные (стопы), у кого-то реальные. Человеческая натура, цепляться за выступы и туда же стопы прятать.
Отбросьте всю охоту за стопами. Готов согласиться, что нет никакой охоты. Но народ их все же ставит и попадает в сети. 61 пост. Вникните в смысл написанного. Почему на графике, к которому толпа предположительно не имеет никакого отношения, происходит то, что приводит к стопам? Не всех приводит, но большинство. Здесь даже не важно, верите вы в охоту за стопами или нет. Схема эта везде работает, ее же люди придумали.
Не обязательно их видеть, достаточно знать о них.
Откуда знать? Брокеры докладывают?)) Тут у нас стопы скопились, не хотите-ли поохотится?
Крупным игрокам наплевать на ваши стопы, они днями-неделями позицию накапливают (или сбрасывают) и внутредневными спекуляциями не занимаются - не царское это дело. У ММ, кстати, тоже своих забот хватает - почитайте на moex.ru обязанности ММ.) Да еще, при этом, и заработать надо. А будешь за стопами гоняться - за яйца подвесят. Не позавидуешь.
В общем, я придерживаюсь мнения, что рынок ко мне и моим действиям абсолютно безразличен. И по собственному опыту знаю, что так оно и есть. И если судьба рынку пойти к моим стопам, то поставил я их, или не поставил - рынок все равно туда пойдет. А если не судьба, то не пойдет, и тоже без разницы - есть там мои стопы или нет.) От моих конкретных действий это никак не зависит.
Откуда знать? Брокеры докладывают?)) Тут у нас стопы скопились, не хотите-ли поохотится?
Крупным игрокам наплевать на ваши стопы, они днями-неделями позицию накапливают (или сбрасывают) и внутредневными спекуляциями не занимаются - не царское это дело. У ММ, кстати, тоже своих забот хватает - почитайте на moex.ru обязанности ММ.) Да еще, при этом, и заработать надо. А будешь за стопами гоняться - за яйца подвесят. Не позавидуешь.
В общем, я придерживаюсь мнения, что рынок ко мне и моим действиям абсолютно безразличен. И по собственному опыту знаю, что так оно и есть. И если судьба рынку пойти к моим стопам, то поставил я их, или не поставил - рынок все равно туда пойдет. А если не судьба, то не пойдет, и тоже без разницы - есть там мои стопы или нет.) От моих конкретных действий это никак не зависит.
охххх
уж начитаны...
Откуда знать? Брокеры докладывают?)) Тут у нас стопы скопились, не хотите-ли поохотится?
Крупным игрокам наплевать на ваши стопы, они днями-неделями позицию накапливают (или сбрасывают) и внутредневными спекуляциями не занимаются - не царское это дело. У ММ, кстати, тоже своих забот хватает - почитайте на moex.ru обязанности ММ.) Да еще, при этом, и заработать надо. А будешь за стопами гоняться - за яйца подвесят. Не позавидуешь.
В общем, я придерживаюсь мнения, что рынок ко мне и моим действиям абсолютно безразличен. И по собственному опыту знаю, что так оно и есть. И если судьба рынку пойти к моим стопам, то поставил я их, или не поставил - рынок все равно туда пойдет. А если не судьба, то не пойдет, и тоже без разницы - есть там мои стопы или нет.) От моих конкретных действий это никак не зависит.
До индивидуальных мелких стопов всем фиолетово. Купили бананов по 1,5$, все кто с плечом или сами выставили стопы или за них брокеры выставили, вот и висит в среднем продажа по стопам за 1,3$, у тех у кого плечо 1:1 нет стопа вообще.
Мелкие и начинающие трейдеры не выставляют тэйкпрофит лимитным ордером, поэтому единственная их позиция в рынке это либо их стоп, либо стоп который выставил за них брокер - вот и весь секрет.
Хороший пример GBP/USD 2 августа 2018, деньги зашли в 14:00 и с 15:30 до 16:30 ушли с деньгами (перед этим собрав вверх и вниз стопы тех кто за уровнями ставит), и как то "неработающих" совпадений много:
Откуда знать? Брокеры докладывают?)) Тут у нас стопы скопились, не хотите-ли поохотится?
Крупным игрокам наплевать на ваши стопы, они днями-неделями позицию накапливают (или сбрасывают) и внутредневными спекуляциями не занимаются - не царское это дело. У ММ, кстати, тоже своих забот хватает - почитайте на moex.ru обязанности ММ.) Да еще, при этом, и заработать надо. А будешь за стопами гоняться - за яйца подвесят. Не позавидуешь.
В общем, я придерживаюсь мнения, что рынок ко мне и моим действиям абсолютно безразличен. И по собственному опыту знаю, что так оно и есть. И если судьба рынку пойти к моим стопам, то поставил я их, или не поставил - рынок все равно туда пойдет. А если не судьба, то не пойдет, и тоже без разницы - есть там мои стопы или нет.) От моих конкретных действий это никак не зависит.
Я же написал про ММ здесь , Ни за какими стопами он не гоняется. Невнимательно читаете.
61 пост. Никто, допустим, не гоняется за вашими стопами. Но все построено именно так, что за ними приходят.
Никто у брокера не спрашивает про стопы. Понимая людей, про их намерения, необязательно обо всем знать.
Мелкие уровни даже на М1 работают, просто понаблюдайте.
И если судьба рынку пойти к моим стопам, то поставил я их, или не поставил - рынок все равно туда пойдет.
Так задумайтесь, почему именно туда поставили? Почему бы сначала не сходить цене к вашему ТП, а потом только в другую сторону. Если цена не за вашими стопами гоняется, то за чьими? Просто проведите аналогию, логически подумав.