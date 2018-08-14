"Охота" за стопами трейдеров: правда или вымысел? - страница 7

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Ладно, пёс с ним, с форексом. Многие ведь не задумываются о разных Барклаях, Дойче и Сити. Пришли и торгуют там где посчитали удобным.

Если говорить про ДЦ, то при срабатывании ваших стопов нет никакого крупняка, который пришел поживиться ими. Ваши деньги просто остались в ДЦ.
Вы не скармливаете ваши позиции кому бы то ни было, это просто убыток для вас и заработок для ДЦ. Может на Большом рынке и идет охота за стопами, но только действительно не за вашими.
Натура человеческая проявляется везде. Три беса (жадность, страх и надежда) толкают человечество на подвиги. Задумайтесь, почему, если вы видите график, который является результатом взаимодействия крупных 
банков, двигает народ на непоправимое? И большинство при этом теряет деньги. Даже если ДЦ это фикция, то картинку они показывают все равно реальную. И люди, глядя на этот график, покупают и продают
там где покупают и продают Большие люди, и в большинстве своем ошибаются. Если все, что я здесь настрочил неверно, то это автоматически подтверждает влияние масс на рынок. И стало быть охота за стопами 
все-таки есть. Вот как-то так.

PS: был вопрос выше "Как он может поживиться на срывании стоп-лоссов?" вопрос был по форексу.

 
Andrey Gladyshev:
Да, от стопов немного отклонились.
На рынке (на любом реальном) никаких стопов вообще не существует, отсутствуют как класс. Нет на рынке никаких скоплений стопов. Стоп - это всего лишь договоренность между вами и вашим ДЦ или брокером. И не более того.
И кто, интересно, видит ваши стопы? Никто, кроме вашего ДЦ-брокера не видит. Какой такой крупняк на рынке охотится за тем, чего не существует?
Оч интересная тема.
 
Yuriy Asaulenko:
На рынке (на любом реальном) никаких стопов вообще не существует, отсутствуют как класс Нет на рынке никаких скоплений стопов. Стоп - это всего лишь договоренность между вами и вашим ДЦ или брокером. И не более того.
И кто, интересно, видит ваши стопы? Никто, кроме вашего ДЦ-брокера не видит. Какой такой крупняк охотится за тем, чего не существует?
Оч интересная тема.

Не обязательно их видеть, достаточно знать о них. Понятно, что их нет на рынке в принципе. Но когда все-таки доходит до точки кипения, они появляются в виде реальных рыночных ордеров. У кого-то они ментальные (стопы), у кого-то реальные. Человеческая натура, цепляться за выступы и туда же стопы прятать. 

Отбросьте всю охоту за стопами. Готов согласиться, что нет никакой охоты. Но народ их все же ставит и попадает в сети. 61 пост. Вникните в смысл написанного. Почему на графике, к которому толпа предположительно не имеет никакого отношения, происходит то,  что приводит к стопам? Не всех приводит, но большинство. Здесь даже не важно, верите вы в охоту за стопами или нет. Схема эта везде работает, ее же люди придумали. 

 
Andrey Gladyshev:

Не обязательно их видеть, достаточно знать о них.

Откуда знать? Брокеры докладывают?)) Тут у нас стопы скопились, не хотите-ли поохотится?

Крупным игрокам наплевать на ваши стопы, они днями-неделями позицию накапливают (или сбрасывают) и внутредневными спекуляциями не занимаются - не царское это дело. У ММ, кстати, тоже своих забот хватает - почитайте на moex.ru обязанности ММ.) Да еще, при этом, и заработать надо.  А будешь за стопами гоняться - за яйца подвесят. Не позавидуешь.

В общем, я придерживаюсь мнения, что рынок ко мне и моим действиям абсолютно безразличен. И по собственному опыту знаю, что так оно и есть. И если судьба рынку пойти к моим стопам, то поставил я их, или не поставил - рынок все равно туда пойдет. А если не судьба, то не пойдет, и тоже без разницы - есть там мои стопы или нет.) От моих конкретных действий это никак не зависит.

 
Yuriy Asaulenko:

Откуда знать? Брокеры докладывают?)) Тут у нас стопы скопились, не хотите-ли поохотится?

Крупным игрокам наплевать на ваши стопы, они днями-неделями позицию накапливают (или сбрасывают) и внутредневными спекуляциями не занимаются - не царское это дело. У ММ, кстати, тоже своих забот хватает - почитайте на moex.ru обязанности ММ.) Да еще, при этом, и заработать надо.  А будешь за стопами гоняться - за яйца подвесят. Не позавидуешь.

В общем, я придерживаюсь мнения, что рынок ко мне и моим действиям абсолютно безразличен. И по собственному опыту знаю, что так оно и есть. И если судьба рынку пойти к моим стопам, то поставил я их, или не поставил - рынок все равно туда пойдет. А если не судьба, то не пойдет, и тоже без разницы - есть там мои стопы или нет.) От моих конкретных действий это никак не зависит.

охххх

уж начитаны...

 
Yuriy Asaulenko:

Откуда знать? Брокеры докладывают?)) Тут у нас стопы скопились, не хотите-ли поохотится?

Крупным игрокам наплевать на ваши стопы, они днями-неделями позицию накапливают (или сбрасывают) и внутредневными спекуляциями не занимаются - не царское это дело. У ММ, кстати, тоже своих забот хватает - почитайте на moex.ru обязанности ММ.) Да еще, при этом, и заработать надо.  А будешь за стопами гоняться - за яйца подвесят. Не позавидуешь.

В общем, я придерживаюсь мнения, что рынок ко мне и моим действиям абсолютно безразличен. И по собственному опыту знаю, что так оно и есть. И если судьба рынку пойти к моим стопам, то поставил я их, или не поставил - рынок все равно туда пойдет. А если не судьба, то не пойдет, и тоже без разницы - есть там мои стопы или нет.) От моих конкретных действий это никак не зависит.

До индивидуальных мелких стопов всем фиолетово. Купили бананов по 1,5$, все кто с плечом или сами выставили стопы или за них брокеры выставили, вот и висит в среднем продажа по стопам за 1,3$, у тех у кого плечо 1:1 нет стопа вообще.

Мелкие и начинающие трейдеры не выставляют тэйкпрофит лимитным ордером, поэтому единственная их позиция в рынке это либо их стоп, либо стоп который выставил за них брокер - вот и весь секрет.

Хороший пример GBP/USD 2 августа 2018, деньги зашли в 14:00 и с 15:30 до 16:30 ушли с деньгами (перед этим собрав вверх и вниз стопы тех кто за уровнями ставит), и как то "неработающих" совпадений много:

gbpusd

 
Yuriy Asaulenko:

Откуда знать? Брокеры докладывают?)) Тут у нас стопы скопились, не хотите-ли поохотится?

Крупным игрокам наплевать на ваши стопы, они днями-неделями позицию накапливают (или сбрасывают) и внутредневными спекуляциями не занимаются - не царское это дело. У ММ, кстати, тоже своих забот хватает - почитайте на moex.ru обязанности ММ.) Да еще, при этом, и заработать надо.  А будешь за стопами гоняться - за яйца подвесят. Не позавидуешь.

В общем, я придерживаюсь мнения, что рынок ко мне и моим действиям абсолютно безразличен. И по собственному опыту знаю, что так оно и есть. И если судьба рынку пойти к моим стопам, то поставил я их, или не поставил - рынок все равно туда пойдет. А если не судьба, то не пойдет, и тоже без разницы - есть там мои стопы или нет.) От моих конкретных действий это никак не зависит.

Я же написал про ММ здесь , Ни за какими стопами он не гоняется. Невнимательно читаете.

61 пост. Никто, допустим, не гоняется за вашими стопами. Но все построено именно так, что за ними приходят. 

Никто у брокера не спрашивает про стопы. Понимая людей, про их намерения, необязательно обо всем знать.

Мелкие уровни даже на М1 работают, просто понаблюдайте.

 
Yuriy Asaulenko:

 И если судьба рынку пойти к моим стопам, то поставил я их, или не поставил - рынок все равно туда пойдет.

Так задумайтесь, почему именно туда поставили? Почему бы сначала не сходить цене к вашему ТП, а потом только в другую сторону. Если цена не за вашими стопами гоняется, то за чьими? Просто проведите аналогию, логически подумав.

 
Оборот Форекс около 5 трлн в сутки там никому ни за кем охотиться не имеет смысла...а вот оборот брокера зависит от вашего депозита, если это суровая российская-кипрская кухня) То ничего никогда вы доказать не сумеете даже если вам свечку в 5-50 маржинКольских пунктов добавят ... кто тут анализирует и сравнивает свечи на правильность и сохраняет результаты на случай чего каждую секунду?) в контракте и  все описанно читайте там так и написано между строк " если ваше бабло станет нашим, вы ни на что не имеете права, а мы имеем права делать все, что угодно по техническим или каким либо другим причинам") 
PS: ваш любимый брокер рекламой которого пестрит пол интернета.
 
опасно в эпоху интернета кидать, если мне не выплатят я такой срачь на весь интернет разведу, гораздо дороже будет) народ и так сливает
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