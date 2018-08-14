"Охота" за стопами трейдеров: правда или вымысел? - страница 3
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Вы что думаете, что никто при подобных манипуляциях не рассчитывает себестоимость операции? Обратите внимание, что пробои очень часто происходят большим объемом, т.е. учитывается плотность стакана, в том числе айсберг заявки, о которых известно брокеру.
Просто запоминайте уровень входа непосредственно перед огребанием SL и вновь открывайтесь на том же уровне. Все будет хорошо, я узнавал. Обязательное условие - установка SL на уровне разрушения сигнала.
Просто запоминайте уровень входа непосредственно перед огребанием SL и вновь открывайтесь на том же уровне. Все будет хорошо, я узнавал. Обязательное условие - установка SL на уровне разрушения сигнала.
Где это Вы узнавали?
Интересная тема, но скатывается в срач..
А вообще, без информации об изменении открытого интереса (что возможно не для всех рынков), далеко не всегда можно определить, был ли там на самом деле вынос стопов.
Интересная тема, но скатывается в срач..
А вообще, без информации об изменении открытого интереса (что возможно не для всех рынков), далеко не всегда можно определить, был ли там на самом деле вынос стопов.
Ну, если ставить стоп на уровень 30...50...100...500...1000 пипок, то да.
привет!
маркет мейкер смотрит на ваши стопы с таким видом
привет!
маркет мейкер смотрит на ваши стопы с таким видом
Привет!
Мы ему противоречить не станем и противиться не будем. Просто, денег заработаем.
Стоплоссы это ведь рыночные ордера. Когда идет срабатывание их, большой игрок ждет их со своими лимитниками. По-моему тут все просто.
1. Как крупный игрок разворачивает цену против тренда?
2. Как он может поживиться на срывании стоп-лоссов? Только, ради бога, не надо эмоций с дивана, я хочу четко расписанный алгоритм, по шагам.
В продолжение темы - Волны Эллиота говоришь, брателло... )))) Ну-ну