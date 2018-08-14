"Охота" за стопами трейдеров: правда или вымысел? - страница 6
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Упс, кажется я убил свой предыдущий коммент, я хотел отметить что на форексе основные игроки - импортеры, банки, фонды, прочие институционалы
и им позиции мелких частных трейдунов - просто пыль - вообще несопоставимые объёмы
поэтому очень забавно видеть трейдунов которые "превозмогают" мифического кукла/маркетмейкера на форексе
Я еще раз повторюсь, никто здесь маркетмейкера на божничку не садил. Все уже знают кто такие ММ, не нужно повторяться.
Точно, и правда, значит мне почудилось, забыл таблетки принять опять
На форексе в основной массе торгуют крупные институционалы, экспортеры-импортеры, фонды, банки,
им стопы мелких трейдунов - просто пыль, вообще ни о чём,
очень смешно наблюдать бывает смотреть как форекс-трейдуны "превозмогают" мифического маркетмейкера на форексе,
пытаются что-то там вычислить.....
это всё от неграмотности.....
Точно, и правда, значит мне почудилось, забыл таблетки принять опять
Да, нужно принять и найти где же это было написано.)
Я как бы тоже без претензий. Какие конторы тогда представляют институционалов на форексе?
Крупнейшие банки, если верить официальной статистике то:
Все так, только мелкие трейдуны ни на каком форекс вообще не тогуют. Более того, они вообще ничем не торгуют. Контракты на разницу с ДЦ. И где здесь форекс?
Вот и я том. На каком же тогда форексе крупняк сидит?