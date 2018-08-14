"Охота" за стопами трейдеров: правда или вымысел? - страница 6

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Упс, кажется я убил свой предыдущий коммент, я хотел отметить что на форексе основные игроки - импортеры, банки, фонды, прочие институционалы

и им позиции мелких частных трейдунов - просто пыль - вообще несопоставимые объёмы

поэтому очень забавно видеть трейдунов которые "превозмогают" мифического кукла/маркетмейкера на форексе

 
Я как бы тоже без претензий. Какие конторы тогда представляют институционалов на форексе?
 
Andrey Gladyshev:

Я еще раз повторюсь, никто здесь маркетмейкера на божничку не садил. Все уже знают кто такие ММ, не нужно повторяться.

Точно, и правда, значит мне почудилось, забыл таблетки принять опять

 
transcendreamer:

На форексе в основной массе торгуют крупные институционалы, экспортеры-импортеры, фонды, банки,

им стопы мелких трейдунов - просто пыль, вообще ни о чём,

очень смешно наблюдать бывает смотреть как форекс-трейдуны "превозмогают" мифического маркетмейкера на форексе,

пытаются что-то там вычислить.....

это всё от неграмотности.....

Все так, только мелкие трейдуны ни на каком форекс вообще не тогуют. Более того, они вообще ничем не торгуют. Контракты на разницу с ДЦ. И где здесь форекс?
 
transcendreamer:

Точно, и правда, значит мне почудилось, забыл таблетки принять опять

Да, нужно принять и найти где же это было написано.)

 
Andrey Gladyshev:
Я как бы тоже без претензий. Какие конторы тогда представляют институционалов на форексе?

Крупнейшие банки, если верить официальной статистике то:

1 Citi12.9 %
2 JP Morgan8.8%
3 UBS8.8%
4 Deutsche Bank7.9%
5 Bank of America Merrill Lynch6.4%
6 Barclays5.7%
7 Goldman Sachs4.7%
8 HSBC4.6%
9 XTX Markets3.9%
10 Morgan Stanley3.2%


 
Yuriy Asaulenko:
Все так, только мелкие трейдуны ни на каком форекс вообще не тогуют. Более того, они вообще ничем не торгуют. Контракты на разницу с ДЦ. И где здесь форекс?

Вот и я том. На каком же тогда форексе крупняк сидит?

 
Многие ДЦ ваши позиции даже на рынок не выводят, а если выводят то только совокупную позицию (только что бы застраховать свои риски) всех своих клиентов.  А основная функция маркет мейкера это обеспечить ликвидность на том инструменте за который он отвечает. 
 
Самое интересное, что уже 6 страниц написали, а автор опроса даже не удосужился принять участие в общем обсуждение и свое мнение по этому вопросу не озвучил.
 
Да, от стопов немного отклонились.
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