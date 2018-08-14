"Охота" за стопами трейдеров: правда или вымысел? - страница 5
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Еще одна пустышка на форуме, базар окончен
За себя говорите.
А что у фьючерса на Евро базовый актив? Это что-то абстрактное?
У всех валютных пар что-то абстрактное (однако, если деньги рассматривать как товар(имущество), то разницы с акциями нет и это просто покупка контракта на товар по определенной цене), в виде соотношения, соответственно зависит от того за какую валюту покупается фьючерс.
Тогда вот ещё важно, а какие валюты реально торгуются, т.е. на какие валюты существуют реальные фьючерсы? При этом интересен объем торгов, что бы прикинуть, может ли он влиять на курс или на курс влияет только арбитраж.
У всех валютных пар что-то абстрактное (однако, если деньги рассматривать как товар(имущество), то разницы с акциями нет и это просто покупка контракта на товар по определенной цене), в виде соотношения, соответственно зависит от того за какую валюту покупается фьючерс.
Тогда вот ещё важно, а какие валюты реально торгуются, т.е. на какие валюты существуют реальные фьючерсы? При этом интересен объем торгов, что бы прикинуть, может ли он влиять на курс или на курс влияет только арбитраж.
С зависимостями здесь наверное тема большая. Я думаю, что арбитраж это как следствие. Реальная зависимость все-таки глобальнее.
Ох уж эти сказочники про маркетмейкера, неграмотные....... форекс самый ликвидный и оборотистый рынок, никому ваши стопы не нужны....... смешно просто.....
Ох уж эти сказочники про маркетмейкера, неграмотные....... форекс самый ликвидный и оборотистый рынок, никому ваши стопы не нужны....... смешно просто.....
Ну как это не нужны? Стопы это ничто иное как покупка по высокой цене и продажа по низкой. Грех этим не пользоваться. Так и делают поставщики ликвидности. Продают всем желающим по высоким ценам и покупают у всех желающих по низким ценам. И только простым трейдерам не видно заявок на покупку по высоким ценам и продажу по низким. Иначе все старались-бы этим воспользоваться.
Ох уж эти сказочники про маркетмейкера, неграмотные....... форекс самый ликвидный и оборотистый рынок, никому ваши стопы не нужны....... смешно просто.....
А где тут маркетмейкера превозносят? Если это то просто картинка понравилась.
Я вообще думаю, что ММ наоборот, сторонится стопов. Это не его игра, работа у него другая. А вот состроить что-нибудь для вас в небольших пределах это как раз его проделки.
На всякий случай добавлю что никого лично задеть не хочу просто высказываю свое мнение
не раз видел эти байки/фантазии на тему ММ/кукла который "охотится" на стопы
на самом деле ничего подобного это обычный статистический процесс
да стопы сносит если они близкие особенно на форексе потому что часто бывают заскоки,
но виноват в этом сам трейдер который поставил эти стопы в этом месте
На форексе в основной массе торгуют крупные институционалы, экспортеры-импортеры, фонды, банки,
им стопы мелких трейдунов - просто пыль, вообще ни о чём,
очень смешно наблюдать бывает смотреть как форекс-трейдуны "превозмогают" мифического маркетмейкера на форексе,
пытаются что-то там вычислить.....
это всё от неграмотности.....
Я еще раз повторюсь, никто здесь маркетмейкера на божничку не садил. Все уже знают кто такие ММ, не нужно повторяться.