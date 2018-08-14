"Охота" за стопами трейдеров: правда или вымысел? - страница 9
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Наверное мы друг друга не поняли. Именно факт выставления не добавляет ликвидности, только факт срабатывания. Это я имел в виду.
Срабатывание добавляет только объем сделок, а ликвидности он не добавляет.
Оборот Форекс около 5 трлн в сутки там никому ни за кем охотиться не имеет смысла...а вот оборот брокера зависит от вашего депозита, если это суровая российская-кипрская кухня) То ничего никогда вы доказать не сумеете даже если вам свечку в 5-50 маржинКольских пунктов добавят ... кто тут анализирует и сравнивает свечи на правильность и сохраняет результаты на случай чего каждую секунду?) в контракте и все описанно читайте там так и написано между строк " если ваше бабло станет нашим, вы ни на что не имеете права, а мы имеем права делать все, что угодно по техническим или каким либо другим причинам")
Полностью с вами согласен, даже если ДЦ в наглую отбирают деньги, то мы сами на это подписались
Вот простой пример, ASK BID находятся наверху, позиция открывается около гэпа.
Номер обращения:
17717
Тип претензии:
Торговые операции
Номер счета:
5821965
Дата возникновения проблемной ситуации:
13.02.2017 в 00:02
Номера оспариваемых отложенных ордеров:
805321446
Описание сути спорной ситуации:
Прошу разъяснить ситуацию с открытием ордера, как видно из скриншота позиция на момент открытия рынка осуществилась по цене 141.423, но цены Ask и Bid были абсолютно другие.
А вот что ответил любимый ДЦ
В
ходе рассмотрения Вашей претензии была проведена детальная проверка
оспариваемой позиции 805321446.
Установлено, что позиция была открыта по рыночной цене, о чем свидетельствует лог-файл сервера:
2017.02.13 00:02:49.905 '5821965': market sell 0.05 GBPJPY sl: 0.00000 tp: 0.00000 (141.63700 / 141.70500) - получено распоряжение на открытие позиции по рыночной цене
2017.02.13 00:02:49.952 '5821965': order #805321446, sell 0.05 GBPJPY at 141.42400 - позиция открыта по доступной цене
Позиция
была открыта по цене 141.42400, соответствующей той цене, по которой
сделка была хеджирована Компанией. Данная цена присутствовала в рынке,
однако
она отсутствует в истории тиков, т.к. не попала ни в один Market
Snapshot (срез рынка).
Клиент признает, что на основании п.2.3 (b) Регламента торговых операцийможет
получать через клиентский терминал не все котировки, прошедшие в потоке
котировок в период между срезами рынка (Market Snapshots).
На основании вышесказанного мы не можем удовлетворить Вашу
претензию, так как Регламент торговых операций нарушен не был.
И в итоге никто никому ничего не должен............
Срабатывание добавляет только объем сделок, а ликвидности он не добавляет.
Обясните если вам не трудно, почему так считаете? Деньги уходят в пустоту?
Смотрит вот пример в стакане "налито" - лучшее предложение (Ask) = 100 рублей. Это лимитный ордер 1 лот. Лучший спрос (Bid) = 98 рублей. Это тоже лимитный ордер 1 лот. Спред 2 рубля
Итого ликвидность в стакане 2 лота.
Кто то по цене 99 руб поставил еще один Sell limit 1 лот. Ask = 99, Bid = 98 спред 1 руб. Ликвидность в стакане 3 лота.
После кто то купил по рынку 1 лот. в стакане Ask = 100 руб. Bid = 98 руб. спред 2 рубля. Ликвидность в стакане 2 лота. Ласт цена 99 руб.
И что будет если лимитник по 100 руб взять и убрать?
Обясните если вам не трудно, почему так считаете? Деньги уходят в пустоту?
Что такое ликвидность? Это лимитные ордера в стакане. ТП при срабатывании становится рыночным ордером и удовлетворяет лимитный ордер в стакане. Мы наверное про разные рынки говорим, но ТП не добавляет ликвидность, он ее наоборот потребляет.
Что такое ликвидность? Это лимитные ордера в стакане. ТП при срабатывании становится рыночным ордером и удовлетворяет лимитный ордер в стакане. Мы наверное про разные рынки говорим, но ТП не добавляет ликвидность, он ее наоборот потребляет.
Не я считаю, что ТП в стакане стоит как раз как лимитный ордер. Иначе как тогда объяснить, что ТП скользит так же как и лимитный ордер.
Лимитники ведь не проскальзывают. А вот ТПи СЛ проскальзывают, потому что это по сути рыночные ордера. Если при срабатывании ТП или СЛ из под них выдернуть ликвидность, то они и срабатывают с проскальзыванием.
Лимитный ордер исполняется по заявленной цене или по другой лучшей цене, положительное проскальзывание.
Лимитный ордер исполняется по заявленной цене или по другой лучшей цене, положительное проскальзывание.
Пусть так, мы говорим про отрицательное. ТП это не лимитный ордер. Он отложенный, но не лимитный, он не добавляет ликвидности. ТП при лавинном скачке может закрыться лучше для вас. А СЛ в таком случае - хуже.