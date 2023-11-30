Windows 10 не считает меня за человека! - страница 7
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Домашняя.
Номер билда интересует, это Панель управления - Система - о Системе
у меня пишет
Windows 10 Pro
версия 1803
Сборка 17723.1000
Десятка тоже ловкая, а вот со временем когда и что - ей надо задавать; у меня лично обновления приходят и она спрашивает в пуске, во вкладке "выключение" отдельным пунктом - установить и перезапустить, или что?! И все в порядке. И потом я себе помощника по обновлениям установил на всякий пожарный, встречал такой момент у брата, что винда не могла установить у него обновления из-за какой-то ошибки, и я ему установил помощника и сразу все обновилось. Десятка неплохая машина.
а что за помошник?
а что за помощник?
Они по ходу вот прям недавно этого помощника соорудили, вот я именно через него сейчас обновляю винду не свою, моя через обычные параметры только что я туда зашел посмотреть и загрузила, но обновления по ходу так себе, она только крутые мне в пуск устанавливает на перезагрузку, и у меня корпоративная. Там многие вопросы решаются в параметрах, панель управления скоро по ходу уйдет на дно. С помощникам я еще пока не копался сильно, так что точного ни чего Алексей сказать не могу за него, но он есть и это Майкрасофтовский экземпляр точно и значит зачем-то нужен.
Вчера, в пятницу, около 12 ч мск, сижу работаю, вдруг комп стал дико тормозить, лампочка винта горит, не переставая, загрузка проца 99%.
Ок, лезу в Центр Обновления, ставится новая сборка Windows 10 Insider Preview 17723.1000 (rs5_release). Это я как-то сдуру включился в группу
Insider Preview, чтобы до официального релиза получать новые версии. Но дело в том, что у меня установлено рабочее время 11:00-21:00,
и в это время любые обновления запрещены. Но Винда видно не считает меня юзером и решила обновиться. Отложил обновление, спокойно поработал,
написал в MS отчетик о безобразии. На ночь включил, до сих пор обновляется.
Собрал новый ком на кеби лейке семерка не хотела ставиться, еле затолкали, теперь работает только постоянно выкидывает сообщение "несовместимое оборудование" Но уж лучше так чем на десятке)
С моей 8.1 тоже приколов хватает. Она тоже отправляет телеметрию. Что бы этого не было, нужно остановить несколько сервисов, удалить задания из планировщика. У меня где то была пошаговая инструкция про это. На 8.1 периодически происходит то, что называется "обслуживанием". Проверяется система, дефрагментация происходит, еще что то такое умно-полезное. В эти моменты работать крайне сложно. Но это настраивается и можно вообще вырубить. Периодически происходят проблемы с обновлениями. Иногда они перестают устанавливаться по не ясным причинам. Вроде и код ошибки вылезает, но все равно ничего не помогает. Потом все почему то рассасывается и начинает ставиться.
Кажется на сайте Wine есть несколько слов про метатрейдеры обоих версий. Я давно смотрел, тогда были проблемы с шаблонами. Что сейчас происходит неизвестно. Лучше всего просто взять и попробовать установить хоть на Убунту
Ничто не слетает. Наверное, я неправильный.
Не только Вы, я тоже неправильный. Пользуюсь Win10 x64 Домашняя.
Единственное, что напрягало это тормазнутость во время установки обновлений, думаю после последней обновы внезапных заторможенностей не будет.
А вот, чтобы сам начал перезагружаться после обновы такого не было. Всегда спрашивают.