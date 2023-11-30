Windows 10 не считает меня за человека! - страница 10
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Линукс линуксу рознь. Убунту монстр, с пачкой левых апдейтов, как у винды. Arch ставится обычно с комендной строки. По крайне мере, я так устанавливал Arch. Но привыкать нужно некоторое время. Зато работает всё нативное чётко и не заставляют ничего использовать, как винда.. тот же стандартный антивирус конченый впаривает. Пока не установишь другой, не убирается никак. Это же не нормально.. Так же не нормально, когда при полной загрузке винды чистой после установки жёсткий диск грузился на 99%, хотя никаких процессов не показывается.
Тут дело в психологии. На самом деле, тот кто довольно свободно пользуется Unix системами, не совсем могут понять, как это им кто-то что-то обязывает в установке софта. Привыкли однако работать только с тем что им необходимо, и не любят когда что-то мешает =)
Тут дело в психологии. На самом деле, тот кто довольно свободно пользуется Unix системами, не совсем могут понять, как это им кто-то что-то обязывает в установке софта. Привыкли однако работать только с тем что им необходимо, и не любят когда что-то мешает =)
Полностью согласен
Кто тут против Window 10 и против нового Skype писал? Только что обновился скайп и я, благодаря встроенному переводчику, пообщался голосом с англ. собеседником: он говорил на англ., я говорил на рус.
Вот это интересно, зачем же они остальное испоганили? Зачем вырезали возможность переименовать абонента, у меня там было 20 абонентов Володя, это те, кто не догадался придумать себе уникальное имя. Ну, впихнули купленный голосовой переводчик, вряд ли свой. Ведь 10-ка до сих пор не умеет распознавать русскую речь.
Вот это интересно, зачем же они остальное испоганили? Зачем вырезали возможность переименовать абонента, у меня там было 20 абонентов Володя, это те, кто не догадался придумать себе уникальное имя. Ну, впихнули купленный голосовой переводчик, вряд ли свой. Ведь 10-ка до сих пор не умеет распознавать русскую речь.
Кхеее...
Кхеее...
Здорово, я не могу сказать, какая у меня была версия после обновления винды, но такая проблема была. Стоп, так у тебя линуксовый скайп, я помню )) Вот, а в виндовском так не сделать.
Здорово, я не могу сказать, какая у меня была версия после обновления винды, но такая проблема была. Стоп, так у тебя линуксовый скайп, я помню )) Вот, а в виндовском так не сделать.
И при том что только сегодня обновление скачал )))
И при том что только сегодня обновление скачал )))
Наверное, разные команды делают под винбу и линукс. А переводчик у тебя есть, про который Карпутов пишет?
Наверное, разные команды делают под винбу и линукс. А переводчик у тебя есть, про который Карпутов пишет?
Да видел какой-то переводчик когда мы разговаривали.
Сейчас посмотрел повнимательней увидел и переводчик.
Мне тут добрый человек прислал совет насчет нового скайпа. Так как написал в личку, а не сюда, имени не указываю
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Привет. Решил помочь со скайпом если не против). Если открыть карту контакта в скайпе и навести курсор на имя, справа в строке появится пиктограмма для редактирования имени контакта.
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Проверить не могу, так как новый потер.
Да видел какой-то переводчик когда мы разговаривали.
Сейчас посмотрел повнимательней увидел и переводчик.
Мы только что его с Контантином проверили - это мраки,а не первод.