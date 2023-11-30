Windows 10 не считает меня за человека! - страница 9
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Линукс - всё-таки тоже монстр. Колибри привлекла крайней миниатюрностью. Кто писал на ассемблере для БК, знает, что программы могут быть маленькими и не жрать оперативку )
Реактос - интересная штука, но сырая. Они сами пишут, что-де поломали несколько лет назад юсб-стек, так и не починили, поэтому ставить с юсб нельзя )))
Linux довольно растяжимое понятие. И определение монстр уж точно к нему не подходит. Можете собрать LFS и будет у вас только то что вам нужно, даже без пакетов установки. Linux довольно гибкая вещь, которую можно собрать довольно узконаправленно, для работы только под определенную задачу. Короче это отдельная тема для разговора
Линукс - всё-таки тоже монстр. Колибри привлекла крайней миниатюрностью. Кто писал на ассемблере для БК, знает, что программы могут быть маленькими и не жрать оперативку )
Реактос - интересная штука, но сырая. Они сами пишут, что-де поломали несколько лет назад юсб-стек, так и не починили, поэтому ставить с юсб нельзя )))
Ну маленькая, а дальше. Что ты будешь с ней делать-то? Там работают только программы, под Калибри и написанные, а их с гулькин нос.
Linux довольно растяжимое понятие. И определение монстр уж точно к нему не подходит. Можете собрать LFS и будет у вас только то что вам нужно, даже без пакетов установки. Linux довольно гибкая вещь, которую можно собрать довольно узконаправленно, для работы только под определенную задачу. Короче это отдельная тема для разговора
Угу, у нас в цифровом телеке влезала сборка на флешку 1 Мб, это Линукс + все ПО для телевизора
Угу, у нас в цифровом телеке влезала сборка на флешку 1 Мб, это Линукс + все ПО для телевизора
Пару лет тому назад, попал в ситуацию когда был рабочий комп, но без жестких. Взять их так-же было негде. Оказалась под рукой 16 гиговая флешка. Ну не долго думая, собрал работоспособную ОСь. И попользовались ей более менее нормально. Линь однако
Linux довольно растяжимое понятие. И определение монстр уж точно к нему не подходит. Можете собрать LFS и будет у вас только то что вам нужно, даже без пакетов установки. Linux довольно гибкая вещь, которую можно собрать довольно узконаправленно, для работы только под определенную задачу. Короче это отдельная тема для разговора
То, что она гибкая - понятно. Речь-то о том, чтобы иметь такую ось, на которую можно уйти с виндовса, ничего не потеряв. Здесь пациенты начинают пухнуть.
Ну маленькая, а дальше. Что ты будешь с ней делать-то? Там работают только программы, под Калибри и написанные, а их с гулькин нос.
Я ж и говорю - хорошо бы иметь ВМ для виндусовых программ. Но тут уже действительно, возможно, лучше дождаться полноценного релиза реактоса и соскочить на него, чтоб без костылей.
То, что она гибкая - понятно. Речь-то о том, чтобы иметь такую ось, на которую можно уйти с виндовса, ничего не потеряв. Здесь пациенты начинают пухнуть.
Уже даже и не вспомню когда мелкософт ставил себе как полноценной ОСью. Давно использую Linux и проблем как таковое не чувствую. Кто-то сидит на Маке, то-же нормально себя чувствуют. Unix системы уже давно не те какими были раньше.
У боьшинства проблема не в том что не могут подобрать аналоговый софт на других системах, а втом что не могут сами перестроится и иногда даже не понимают, как можно работать без винды.
P.S. История недавнего прошлого.
Встретился у лифта с соседом.
- У тебя какой виндовс?
- Ни какого.
- Что компьютер совсем не работает?
- Работает.
- Так какой виндовс на нем стоит?
- Ни какого.
- А как тогда он работает.
Ну и дальше объяснения что кроме винды существуют другие системы, и они довольно работоспособны. Так-же небольшая лекция о том что и он Linux использует, даже не подразумевая этого. Т.к. на мобильном у него стоял Андроид.
И это при том что сосед помладше меня )))
Линукс - всё-таки тоже монстр. Колибри привлекла крайней миниатюрностью. Кто писал на ассемблере для БК, знает, что программы могут быть маленькими и не жрать оперативку )
Реактос - интересная штука, но сырая. Они сами пишут, что-де поломали несколько лет назад юсб-стек, так и не починили, поэтому ставить с юсб нельзя )))
Линукс линуксу рознь. Убунту монстр, с пачкой левых апдейтов, как у винды. Arch ставится обычно с комендной строки. По крайне мере, я так устанавливал Arch. Но привыкать нужно некоторое время. Зато работает всё нативное чётко и не заставляют ничего использовать, как винда.. тот же стандартный антивирус конченый впаривает. Пока не установишь другой, не убирается никак. Это же не нормально.. Так же не нормально, когда при полной загрузке винды чистой после установки жёсткий диск грузился на 99%, хотя никаких процессов не показывается.
Кто тут против Window 10 и против нового Skype писал? Только что обновился скайп и я, благодаря встроенному переводчику, пообщался голосом с англ. собеседником: он говорил на англ., я говорил на рус.
Английский нужно изучать. Это полезно)) А вообще, если бы не впаривали они апдейты без спроса, никто бы не жаловался. Как-то так..