Windows 10 не считает меня за человека! - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
10-я винда вообще никого не считает за человека
все делается так, как нужно ...
кому?
Мое железо весьма скромное, просто относительно свежее ( меньше года отроду).
Странно - я думал, что служба "Функциональные возможности для подключенных пользователей и телеметрия" - это переименованная "служба сборщика центра диагностики". Об этом вот здесь написано. Во всяком случае у меня только первая служба. А у Вас обе?
Да, обе отключил, но до прочтения вашего поста обе были включены. После обновления винда все службы запускает по новой, надо отслеживать.
По железу - свежесть роли не играет, играет роль только бенчмарк. У вас SSD, а у меня HDD на 2 Tb, это сильно должно влиять на загрузку системы при обновлении. Скоро возьму SSD под диск C:.
а что, вин 7+ разве считает?
если не вырезать некоторые службы прямо из папки (не остановить а вырезать) то нормальной работы не будет
Да, обе отключил, но до прочтения вашего поста обе были включены. После обновления винда все службы запускает по новой, надо отслеживать.
По железу - свежесть роли не играет, играет роль только бенчмарк. У вас SSD, а у меня HDD на 2 Tb, это сильно должно влиять на загрузку системы при обновлении. Скоро возьму SSD под диск C:.
Хм, странно... Значит это разные службы. Не понятно где теперь сидит у меня эта служба. Я еще заметил такой момент. Работу службы можно вычислить по вентилятору на спокойной системе, но у меня несколько раз было такое, что в этот момент начинаю включать диспетчер задач и все успокаивается. Значит прячутся!
Вот ПИДАгоги!
"Шпионы там,
шпионы здесь,
без них не встать,
без них ни сесть."
Хм, странно... Значит это разные службы. Не понятно где теперь сидит у меня эта служба. Я еще заметил такой момент. Работу службы можно вычислить по вентилятору на спокойной системе, но у меня несколько раз было такое, что в этот момент начинаю включать диспетчер задач и все успокаивается. Значит прячутся!
Вот ПИДАгоги!
"Шпионы там,
шпионы здесь,
без них не встать,
без них ни сесть."
Так у вас же Домашняя версия, у меня Pro, может у ваc такой и нет в поставке. А вентилятор у меня молотит с одной скорость., так как кулер огромный и нагрузка на температуру почти не влияет. Меряю вот такой прогой, бесплатная.
А не пробовали нужную версию Win10 ставить?
Зачем мне последняя версия? Мне хватает и Win10 Version 1607 (OS build 14393) LTSB
Ветвь долгосрочного обслуживания (LTSB)
Не просит обновлений. Раз в месяц качает обновления безопасности.
Очень нравится подсистема Linux. Много что компилируется без проблем из OpenSource. Сижу никак не нарадуюсь.
https://windowsten.ru/osobennosti-i-preimushhestva-windows-10-enterprise-ltsb/
Меня 10-ка сразу напрягла своими попытками установиться любыми способами. Потом были еще сообщения, что она будет удалять файлы с торрентами и пиратские игры, помните? И все эти истории, что ОС удаляет некоторые программы типа СCleaner-a при установке. Програмулька то спорная, но какого лешего это делать? Теперь эта хрень с перезагрузками и телеметрией. А может мы еще чего то не знаем. Не, на фиг. Если меня допекут все таки с переходом, то винда будет второй осью, возможно вообще без выхода в сеть, а первой и основной будет Дебиан.
Удалите встроенный антивирус. Встроенным файерволом можно закрыть возможность обновляться винде. Также обязательна "к вырезанию" телеметрия. Все есть на просторах интернета
Вчера, в пятницу, около 12 ч мск, сижу работаю, вдруг комп стал дико тормозить, лампочка винта горит, не переставая, загрузка проца 99%.
Ок, лезу в Центр Обновления, ставится новая сборка Windows 10 Insider Preview 17723.1000 (rs5_release). Это я как-то сдуру включился в группу
Insider Preview, чтобы до официального релиза получать новые версии. Но дело в том, что у меня установлено рабочее время 11:00-21:00,
и в это время любые обновления запрещены. Но Винда видно не считает меня юзером и решила обновиться. Отложил обновление, спокойно поработал,
написал в MS отчетик о безобразии. На ночь включил, до сих пор обновляется.
Ну так не фиг обновляться, и, тем более, во всякие стрёмные группы вступать.. )) Хех. Я вообще для себя решил, что все обновления мне не нужны. У меня стоял Arch Linux какое-то время, потом пришлось на винду перейти, т.к. работал с заказчиком одно время под древноватой средой разработки, которая тока под виндой. Пришлось, что бы не заморачиваться виртуализацией всё этого хозяйста перейти на винду. В тоже самое время заказчиков ломанули и потребовали бабло за что-то там.. не суть )) Хотя, у них (русские немцы - живут в Германии) стоит у всех лицензионная винда и лицензионные антивирусы. Я советовал их сисадмину изменить всю архитектуру, но.. они сказали не нужны.. и потом попали в косяк. Так вот. Мораль сей басни такова, что обновления эти не нужны никому. Я себе поставил версию винды LTSB и теперь не заморачиваюсь. Жёсткий диск грузиться быстро, нет раскручивается как на обычной хз для чего на длительное время и не обновляется когда ему взумается. Обновляется очень редко, в крайних случаях когда появились стабильные обновления проверенные терпилами такими же как ТС )) Это как-бы алегория, конечно, но, тем не менее.. Я имею ввиду, что это ни кому ненужно и советую не ставить обычную винду вообще. На то есть версия LTSB.