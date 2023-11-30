Windows 10 не считает меня за человека! - страница 5

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10-я винда вообще никого не считает за человека

все делается так, как нужно ...

кому?

 
Nikolai Semko:

Мое железо весьма скромное, просто относительно свежее ( меньше года отроду). 
Странно - я думал, что служба "Функциональные возможности для подключенных пользователей и телеметрия" - это переименованная "служба сборщика центра диагностики". Об этом вот здесь написано. Во всяком случае у меня только первая служба. А у Вас обе?

Да, обе отключил, но до прочтения вашего поста обе были включены. После обновления винда все службы запускает по новой, надо отслеживать.

По железу - свежесть роли не играет, играет роль только бенчмарк. У вас SSD, а у меня HDD на 2 Tb, это сильно должно влиять на загрузку системы при обновлении. Скоро возьму SSD под диск C:.

 

а что, вин 7+ разве считает?


если не вырезать некоторые службы прямо из папки (не остановить а вырезать)  то нормальной работы не будет

 
Alexey Volchanskiy:

Да, обе отключил, но до прочтения вашего поста обе были включены. После обновления винда все службы запускает по новой, надо отслеживать.

По железу - свежесть роли не играет, играет роль только бенчмарк. У вас SSD, а у меня HDD на 2 Tb, это сильно должно влиять на загрузку системы при обновлении. Скоро возьму SSD под диск C:.

Хм, странно... Значит это разные службы. Не понятно где теперь сидит у меня эта служба. Я еще заметил такой момент. Работу службы можно вычислить по вентилятору на спокойной системе, но у меня несколько раз было такое, что в этот момент начинаю включать диспетчер задач и все успокаивается. Значит прячутся!

Вот ПИДАгоги!

"Шпионы там,
шпионы здесь,
без них не встать,
без них ни сесть."

Да, ssd это архиважный момент.   Hdd у меня используется только в сетевом хранилище уже лет 5. Когда есть сетевое хранилище на 4 Тб и wifi 5g, то ssd на 256 Gb вполне хватает. 
 
Nikolai Semko:

Хм, странно... Значит это разные службы. Не понятно где теперь сидит у меня эта служба. Я еще заметил такой момент. Работу службы можно вычислить по вентилятору на спокойной системе, но у меня несколько раз было такое, что в этот момент начинаю включать диспетчер задач и все успокаивается. Значит прячутся!

Вот ПИДАгоги!

"Шпионы там,
шпионы здесь,
без них не встать,
без них ни сесть."

Да, ssd это архиважный момент.   Hdd у меня используется только в сетевом хранилище уже лет 5. Когда есть сетевое хранилище на 4 Тб и wifi 5g, то ssd на 256 Gb вполне хватает. 

Так у вас же Домашняя версия, у меня Pro, может у ваc такой и нет в поставке. А вентилятор у меня молотит с одной скорость., так как кулер огромный и нагрузка на температуру почти не влияет. Меряю вот такой прогой, бесплатная.

Core Temp

 
На десятку не спешил переходить да так и остался на ней по сей день. Много лет никаких проблем. Удачная версия винды.
 
Меня 10-ка сразу напрягла своими попытками установиться любыми способами. Потом были еще сообщения, что она будет удалять файлы с торрентами и пиратские игры, помните? И все эти истории, что ОС удаляет некоторые программы типа СCleaner-a при установке. Програмулька то спорная, но какого лешего это делать? Теперь эта хрень с перезагрузками и телеметрией. А может мы еще чего то не знаем. Не, на фиг. Если меня допекут все таки с переходом, то винда будет второй осью, возможно вообще без выхода в сеть, а первой и основной будет Дебиан.
 

А не пробовали нужную версию Win10 ставить?

Зачем мне последняя версия? Мне хватает и Win10 Version 1607 (OS build 14393) LTSB

Ветвь долгосрочного обслуживания (LTSB)

Не просит обновлений. Раз в месяц качает обновления безопасности. 

Очень нравится подсистема Linux. Много что компилируется без проблем из OpenSource. Сижу никак не нарадуюсь.

https://windowsten.ru/osobennosti-i-preimushhestva-windows-10-enterprise-ltsb/

 
Andrei Novichkov:
Меня 10-ка сразу напрягла своими попытками установиться любыми способами. Потом были еще сообщения, что она будет удалять файлы с торрентами и пиратские игры, помните? И все эти истории, что ОС удаляет некоторые программы типа СCleaner-a при установке. Програмулька то спорная, но какого лешего это делать? Теперь эта хрень с перезагрузками и телеметрией. А может мы еще чего то не знаем. Не, на фиг. Если меня допекут все таки с переходом, то винда будет второй осью, возможно вообще без выхода в сеть, а первой и основной будет Дебиан.

Удалите встроенный антивирус. Встроенным файерволом можно закрыть возможность обновляться винде. Также обязательна "к вырезанию" телеметрия. Все есть на просторах интернета

 
Alexey Volchanskiy:

Вчера, в пятницу, около 12 ч мск, сижу работаю, вдруг комп стал дико тормозить, лампочка винта горит, не переставая, загрузка проца 99%.

Ок, лезу в Центр Обновления, ставится новая сборка Windows 10 Insider Preview 17723.1000 (rs5_release). Это я как-то сдуру включился в группу

Insider Preview, чтобы до официального релиза получать новые версии. Но дело в том, что у меня установлено рабочее время 11:00-21:00,

и в это время любые обновления запрещены. Но Винда видно не считает меня юзером и решила обновиться. Отложил обновление, спокойно поработал,

написал в MS отчетик о безобразии. На ночь включил, до сих пор обновляется.

Ну так не фиг обновляться, и, тем более, во всякие стрёмные группы вступать.. )) Хех. Я вообще для себя решил, что все обновления мне не нужны. У меня стоял Arch Linux какое-то время, потом пришлось на винду перейти, т.к. работал с заказчиком одно время под древноватой средой разработки, которая тока под виндой. Пришлось, что бы не заморачиваться виртуализацией всё этого хозяйста перейти на винду. В тоже самое время заказчиков ломанули и потребовали бабло за что-то там.. не суть )) Хотя, у них (русские немцы - живут в Германии) стоит у всех лицензионная винда и лицензионные антивирусы. Я советовал их сисадмину изменить всю архитектуру, но.. они сказали не нужны.. и потом попали в косяк. Так вот. Мораль сей басни такова, что обновления эти не нужны никому. Я себе поставил версию винды LTSB и теперь не заморачиваюсь. Жёсткий диск грузиться быстро, нет раскручивается как на обычной хз для чего на длительное время и не обновляется когда ему взумается. Обновляется очень редко, в крайних случаях когда появились стабильные обновления проверенные терпилами такими же как ТС )) Это как-бы алегория, конечно, но, тем не менее.. Я имею ввиду, что это ни кому ненужно и советую не ставить обычную винду вообще. На то есть версия LTSB.

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