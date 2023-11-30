Windows 10 не считает меня за человека! - страница 4

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Читаю подобные посты и радуюсь, что остался на 8.1
[Удален]  
Надо на колибри переходить 
 
Alexey Volchanskiy:

Но после установки скайп написал, что версия устарела и будет без моего участия заменена на новую, которая калека. Ну, поищем еще более старую, Гугла выдал кучу ссылок на архивы старых богоугодных версий.

Мне скайп начал писать что в скором времени старая версия перестанет работать и его нужно обновить, обновил. Да, мне тоже не нравится новый.

 
Andrei Novichkov:
Читаю подобные посты и радуюсь, что остался на 8.1

На ней и оставайтесь, 10-ка, как ОС, очень хороша, но вот такие ложки дегтя, когда пользователя считают быдлом без права принятия решений, портят весь мед.

Вспоминаю Symbian OS, была же лидером в мире смартфонов, я сам под нее игрухи писал на С++. Было обалденное комьюнити разработчиков на форуме Nokia. Был Маркет, как на этом сайте. А потом у Нокии случился приступ жадности и она стала требовать, чтобы все программы лицензировались на ее сервере лицензий за бешенную сумму, вроде $200 за программу. И все, лицензии стали ломать, Маркет Нокии перестал пополнятся, комьюнити крыло Нокию русскими матюками на английском языке, все стали разбегаться, кто куда, в основном на Андроид, потом на iOS.

И Нокия вскорости сдохла из за тупой политики, что частные разрабы быдло, о котором и думать нечего, а крупным фирмам $200 по карману. Где сейчас та Нокия, где Симба?  В аду горят ))

 
Alexey Valeev:

Мне скайп начал писать что в скором времени старая версия перестанет работать и его нужно обновить, обновил. Да, мне тоже не нравится новый.

Я папку "E:\Program Files (x86)\Skype\Phone" хотел сделать read-only, но она и так имеет этот атрибут. Попробую сделать скрытой, может поможет..не дает, даже под админом. Зато в правах доступа к папке и всем вложенным поставил запрет на запись.

Скайп пашет, посмотрим, что будет дальше.

 
Anaxagor:
Надо на колибри переходить 

Интересный и старый проект, я давно еще ставил из интереса. Только для трейдинга не годится, просто любопытная игрушка, не более.

 

Не понимаю вас.
Как исполнительным директором МелкоМягких стал Сатья Наделла, Винды становятся все лучше и лучше в лице Windows 10. 
Конечно же мне хотелось бы что-то еще получше, и Винды - это не безупречная ось. Но, похоже, что по сумме критериев лучше просто не существует. 
Загружаю все обновления. WIN10 работает как часы.  Никаких глюков. Причем насилую Винду вдоль и поперек. За последний год ни один вирус не заразил компьютер, хотя использую обычный бесплатный антивирус (Avast) и иногда проверяю Rescue Disk от Касперского.
Слежу только за автозагрузкой и отключил внутренний шпионский софт: Панель управления -> Администрирование -> Службы -> Функциональные возможности для подключенных пользователей и телеметрия

Правда - конечно же для свежей ОС нужно и железо посвежее. Может в этом проблема?

Зы Для справки - использование ОС в мире за последний год ( источник )

 
Vitaly Muzichenko:

Билл работает на масонов, и выполняет их требования. Контроль за пользователем - превыше всего. 

Ну да, Стив заартачился и с ним поступили как с Джоном Кеннеди.
 
Nikolai Semko:

Не понимаю вас.
Как исполнительным директором МелкоМягких стал Сатья Наделла, Винды становятся все лучше и лучше в лице Windows 10. 
Конечно же мне хотелось бы что-то еще получше, и Винды - это не безупречная ось. Но, похоже, что по сумме критериев лучше просто не существует. 
Загружаю все обновления. WIN10 работает как часы.  Никаких глюков. Причем насилую Винду вдоль и поперек. За последний год ни один вирус не заразил компьютер, хотя использую обычный бесплатный антивирус (Avast) и иногда проверяю Rescue Disk от Касперского.
Слежу только за автозагрузкой и отключил внутренний шпионский софт: Панель управления -> Администрирование -> Службы -> Функциональные возможности для подключенных пользователей и телеметрия

Правда - конечно же для свежей ОС нужно и железо посвежее. Может в этом проблема?

Зы Для справки - использование ОС в мире за последний год ( источник )

Железо не новое, но вполне все тянет. Отключил Службы -> "Функциональные возможности для подключенных пользователей и телеметрия" и  еще "Стандартная служба сборщика центра диагностики. После запуска служба начинает сбор и обработку происходящих в реальном времени событий службы трассировки событий Windows".

AMD FX 4170 Quad Core 4.55 Gz

RAM 8 Gb DDR3

Win 10 Pro 1803

Build 17723.1000

А свои данные не могли бы написать?

 
Alexey Volchanskiy:

Железо не новое, но вполне все тянет. Отключил Службы -> "Функциональные возможности для подключенных пользователей и телеметрия" и  еще "Стандартная служба сборщика центра диагностики. После запуска служба начинает сбор и обработку происходящих в реальном времени событий службы трассировки событий Windows".

AMD FX 4170 Quad Core 4.55 Gz

RAM 8 Gb DDR3

Win 10 Pro 1803

Build 17723.1000

А свои данные не могли бы написать?

Мое железо весьма скромное, просто относительно свежее ( меньше года отроду). 
Странно - я думал, что служба "Функциональные возможности для подключенных пользователей и телеметрия" - это переименованная "служба сборщика центра диагностики". Об этом вот здесь написано. Во всяком случае у меня только первая служба. А у Вас обе?

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