Windows 10 не считает меня за человека! - страница 4
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Но после установки скайп написал, что версия устарела и будет без моего участия заменена на новую, которая калека. Ну, поищем еще более старую, Гугла выдал кучу ссылок на архивы старых богоугодных версий.
Мне скайп начал писать что в скором времени старая версия перестанет работать и его нужно обновить, обновил. Да, мне тоже не нравится новый.
Читаю подобные посты и радуюсь, что остался на 8.1
На ней и оставайтесь, 10-ка, как ОС, очень хороша, но вот такие ложки дегтя, когда пользователя считают быдлом без права принятия решений, портят весь мед.
Вспоминаю Symbian OS, была же лидером в мире смартфонов, я сам под нее игрухи писал на С++. Было обалденное комьюнити разработчиков на форуме Nokia. Был Маркет, как на этом сайте. А потом у Нокии случился приступ жадности и она стала требовать, чтобы все программы лицензировались на ее сервере лицензий за бешенную сумму, вроде $200 за программу. И все, лицензии стали ломать, Маркет Нокии перестал пополнятся, комьюнити крыло Нокию русскими матюками на английском языке, все стали разбегаться, кто куда, в основном на Андроид, потом на iOS.
И Нокия вскорости сдохла из за тупой политики, что частные разрабы быдло, о котором и думать нечего, а крупным фирмам $200 по карману. Где сейчас та Нокия, где Симба? В аду горят ))
Мне скайп начал писать что в скором времени старая версия перестанет работать и его нужно обновить, обновил. Да, мне тоже не нравится новый.
Я папку "E:\Program Files (x86)\Skype\Phone" хотел сделать read-only, но она и так имеет этот атрибут. Попробую сделать скрытой, может поможет..не дает, даже под админом. Зато в правах доступа к папке и всем вложенным поставил запрет на запись.
Скайп пашет, посмотрим, что будет дальше.
Надо на колибри переходить
Интересный и старый проект, я давно еще ставил из интереса. Только для трейдинга не годится, просто любопытная игрушка, не более.
Не понимаю вас.
Как исполнительным директором МелкоМягких стал Сатья Наделла, Винды становятся все лучше и лучше в лице Windows 10.
Конечно же мне хотелось бы что-то еще получше, и Винды - это не безупречная ось. Но, похоже, что по сумме критериев лучше просто не существует.
Загружаю все обновления. WIN10 работает как часы. Никаких глюков. Причем насилую Винду вдоль и поперек. За последний год ни один вирус не заразил компьютер, хотя использую обычный бесплатный антивирус (Avast) и иногда проверяю Rescue Disk от Касперского.
Слежу только за автозагрузкой и отключил внутренний шпионский софт: Панель управления -> Администрирование -> Службы -> Функциональные возможности для подключенных пользователей и телеметрия
Правда - конечно же для свежей ОС нужно и железо посвежее. Может в этом проблема?
Зы Для справки - использование ОС в мире за последний год ( источник )
Билл работает на масонов, и выполняет их требования. Контроль за пользователем - превыше всего.
Не понимаю вас.
Как исполнительным директором МелкоМягких стал Сатья Наделла, Винды становятся все лучше и лучше в лице Windows 10.
Конечно же мне хотелось бы что-то еще получше, и Винды - это не безупречная ось. Но, похоже, что по сумме критериев лучше просто не существует.
Загружаю все обновления. WIN10 работает как часы. Никаких глюков. Причем насилую Винду вдоль и поперек. За последний год ни один вирус не заразил компьютер, хотя использую обычный бесплатный антивирус (Avast) и иногда проверяю Rescue Disk от Касперского.
Слежу только за автозагрузкой и отключил внутренний шпионский софт: Панель управления -> Администрирование -> Службы -> Функциональные возможности для подключенных пользователей и телеметрия
Правда - конечно же для свежей ОС нужно и железо посвежее. Может в этом проблема?
Зы Для справки - использование ОС в мире за последний год ( источник )
Железо не новое, но вполне все тянет. Отключил Службы -> "Функциональные возможности для подключенных пользователей и телеметрия" и еще "Стандартная служба сборщика центра диагностики. После запуска служба начинает сбор и обработку происходящих в реальном времени событий службы трассировки событий Windows".
AMD FX 4170 Quad Core 4.55 Gz
RAM 8 Gb DDR3
Win 10 Pro 1803
Build 17723.1000
А свои данные не могли бы написать?
Железо не новое, но вполне все тянет. Отключил Службы -> "Функциональные возможности для подключенных пользователей и телеметрия" и еще "Стандартная служба сборщика центра диагностики. После запуска служба начинает сбор и обработку происходящих в реальном времени событий службы трассировки событий Windows".
AMD FX 4170 Quad Core 4.55 Gz
RAM 8 Gb DDR3
Win 10 Pro 1803
Build 17723.1000
А свои данные не могли бы написать?
Мое железо весьма скромное, просто относительно свежее ( меньше года отроду).
Странно - я думал, что служба "Функциональные возможности для подключенных пользователей и телеметрия" - это переименованная "служба сборщика центра диагностики". Об этом вот здесь написано. Во всяком случае у меня только первая служба. А у Вас обе?