Изучаем ГРААЛЬ. "Тестерный грааль" работает только на тестере. А как сделать, чтобы онлайн-график стал как тестерный график. Или - страница 9
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какой код?
грааль?
Код доступа к квартире, где деньги лежат.)
Я вообще не осуждаю тестер как таковой.
Тестер что-то тестирует и надо всегда очень хорошо понимать, ЧТО тестирует тестер.
Если в идеи алгоритма заложена идея стабильности предсказательной способности, то тестер на исторических данных покажет именно этот резильтат. Если тестер проверяет правильность входа по пересечению двух машек, то результативность советника в будущем остается НЕ известной, так как проблемы будущего не ставились.
Пусть я задумал некую стратегию на 2-х МАшках, и у меня есть некоторые основания полагать, что она будет рабочей. Никаких МО, все будет на логике, и ТС будет делаться руками.
Расскажите, и как-же ее правильно проектировать-тестировать? Только банальностей и общих мест не надо, типа проектируем-отлаживаем на одном участке ВР, тестируем на другом, потом на третьем, за 50 лет, и пр. лабуды.
Так, ваши предложения? Как реализовать ваши "идеи заложенной стабильности..." в данном конкретном случае?
Пусть я задумал некую стратегию на 2-х МАшках, и у меня есть некоторые основания полагать, что она будет рабочей. Никаких МО, все будет на логике, и ТС будет делаться руками.
Расскажите, и как-же ее правильно проектировать-тестировать? Только банальностей и общих мест не надо, типа проектируем-отлаживаем на одном участке ВР, тестируем на другом, потом на третьем, за 50 лет, и пр. лабуды.
Так, ваши предложения? Как реализовать ваши "идеи заложенной стабильности..." в данном конкретном случае?
Используемые индикаторы (предикторы) должны обладать:
1. Предсказательной способностью, выраженной некоторой величиной .
2. Эта предсказательная способность НЕ может меняться более единиц процентов
Все это решается ДО тестера.
Если про машки, то они НЕ обладают предсказательной способностью и поэтому дело до тестера просто не дойдет.
ПС.
Писал об этом тыщу раз, а Вы опять про рыбу гроши.
ПСПС
Если торгуете чисто руками, то тестер вообще не при чем, если торгуете руками с использованием каких-либо индикаторов, то скорее всего тестер также не при чем, а может и при чем, по любому я обсуждаю робот на 100%
Используемые индикаторы (предикторы) должны обладать:
1. Предсказательной способностью, выраженной некоторой величиной .
2. Эта предсказательная способность НЕ может меняться более единиц процентов
Все это решается ДО тестера.
Если про машки, то они НЕ обладают предсказательной способностью и поэтому дело до тестера просто не дойдет.
ПС.
Писал об этом тыщу раз, а Вы опять про рыбу гроши.
ПСПС
Если торгуете чисто руками, то тестер вообще не при чем, если торгуете руками с использованием каких-либо индикаторов, то скорее всего тестер также не при чем, а может и при чем, по любому я обсуждаю робот на 100%
Понятно, конкретно СанСаныч предложить ничего не в состоянии. Только общие слова.
СанСаныч, мы это все уже не раз слышали. Вы это пишите регулярно уже несколько лет. Повторяетесь, однако. Я-же просил, без банальностей и общих мест.
Код доступа к квартире, где деньги лежат.)
Alexander Ivanov:
какой код?
грааль?
Да нет проблем с граалем, тестерным граалем. и не просто с граалем, а граалистым граалем.
Дарю. От чистого сердца, особенно если учесть, что не мой код
Из моих постов и графики и текст грааля.
#9835 #9844 #9847
Понятно, конкретно СанСаныч предложить ничего не в состоянии. Только общие слова.
СанСаныч, мы это все уже не раз слышали. Вы это пишите регулярно уже несколько лет, повторяетесь, однако. Я-же просил, без банальностей и общих мест.
Может быть просто не понимаете несколько лет ЧТО я пишу? Может НЕ желаете понять? Может быть просто лень взять мои ссылки на пакеты и публикации, которые я привожу и разобраться, раз Вы не понимаете, ЧТО я пишу?
а по моему это лучший инструмент для предсказывания
Если про машки, то они НЕ обладают предсказательной способностью и поэтому дело до тестера просто не дойдет.
Это оч смелое заявление. Особенно, учитывая, что 90% индикаторов либо готовятся на основе МАшек, либо их так или иначе используют.
Следовало бы сказать аккуратнее - я, СанСаныч, не обнаружил предсказательной способности у МАшек.
СанСаныч - МАшки обладают предсказательной способностью, в той-же мере, как и все прочие индикаторы и и др. обработка ВР. Если Вы что-то не видите, то это еще не значит, что оно отсутствует.
Это оч смелое заявление. Особенно, учитывая, что 90% индикаторов либо готовятся на основе МАшек, либо их так или иначе используют.
Следовало бы сказать аккуратнее - я, СанСаныч, не обнаружил предсказательной способности у МАшек.
СанСаныч - МАшки обладают предсказательной способностью, в той-же мере, как и все прочие индикаторы и и др. обработка ВР. Если Вы что-то не видите, то это еще не значит, что оно отсутствует.
Я вообще ничего не вижу - я считаю. Предсказательная способность - это цифра.
А по-поводу использования машек, точнее фильтра НР, я даже статью написал, с цифрами и графиками. Пустое занятие использовать любое сглаживание.
Да нет проблем с граалем, тестерным граалем. и не просто с граалем, а граалистым граалем.
Дарю. От чистого сердца, особенно если учесть, что не мой код
Из моих постов и графики и текст грааля.
#9835 #9844 #9847
Таких "граалей", даже 10 раз лучше этого, везде валяются. Можете его выбросить в мусорку.
Дать ссылку на такие продукты, это просто вредительство.