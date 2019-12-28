Изучаем ГРААЛЬ. "Тестерный грааль" работает только на тестере. А как сделать, чтобы онлайн-график стал как тестерный график. Или - страница 9

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Alexander Ivanov:

какой код?

грааль?

Код доступа к квартире, где деньги лежат.)

 
СанСаныч Фоменко:

Я вообще не осуждаю тестер как таковой.

Тестер что-то тестирует и надо всегда очень хорошо понимать, ЧТО тестирует тестер.

Если в идеи алгоритма заложена идея стабильности предсказательной способности, то тестер на исторических данных покажет именно этот резильтат. Если тестер проверяет правильность входа по пересечению двух машек, то результативность советника в будущем остается НЕ известной, так как проблемы будущего не ставились.

Пусть я задумал некую стратегию на 2-х МАшках, и у меня есть некоторые основания полагать, что она будет рабочей. Никаких МО, все будет на логике, и ТС будет делаться руками.

Расскажите, и как-же ее правильно проектировать-тестировать? Только банальностей и общих мест не надо, типа проектируем-отлаживаем на одном участке ВР, тестируем на другом, потом на третьем, за 50 лет, и пр. лабуды.

Так, ваши предложения? Как реализовать ваши "идеи заложенной стабильности..." в данном конкретном случае?

 
Yuriy Asaulenko:

Пусть я задумал некую стратегию на 2-х МАшках, и у меня есть некоторые основания полагать, что она будет рабочей. Никаких МО, все будет на логике, и ТС будет делаться руками.

Расскажите, и как-же ее правильно проектировать-тестировать? Только банальностей и общих мест не надо, типа проектируем-отлаживаем на одном участке ВР, тестируем на другом, потом на третьем, за 50 лет, и пр. лабуды.

Так, ваши предложения? Как реализовать ваши "идеи заложенной стабильности..." в данном конкретном случае?

Используемые индикаторы (предикторы) должны обладать:

1. Предсказательной способностью, выраженной некоторой величиной

2. Эта предсказательная способность НЕ может меняться более единиц процентов  

Все это решается ДО тестера.

Если про машки, то они НЕ обладают предсказательной способностью и поэтому дело до тестера просто не дойдет.


ПС.

Писал об этом тыщу раз, а Вы опять про рыбу гроши.


ПСПС

Если торгуете чисто руками, то тестер вообще не при чем, если торгуете руками с использованием каких-либо индикаторов, то скорее всего тестер также не при чем, а может и при чем, по любому я обсуждаю робот на 100%

 
СанСаныч Фоменко:

Используемые индикаторы (предикторы) должны обладать:

1. Предсказательной способностью, выраженной некоторой величиной

2. Эта предсказательная способность НЕ может меняться более единиц процентов  

Все это решается ДО тестера.

Если про машки, то они НЕ обладают предсказательной способностью и поэтому дело до тестера просто не дойдет.


ПС.

Писал об этом тыщу раз, а Вы опять про рыбу гроши.


ПСПС

Если торгуете чисто руками, то тестер вообще не при чем, если торгуете руками с использованием каких-либо индикаторов, то скорее всего тестер также не при чем, а может и при чем, по любому я обсуждаю робот на 100%

Понятно, конкретно СанСаныч предложить ничего не в состоянии. Только общие слова.

СанСаныч, мы это все уже не раз слышали. Вы это пишите регулярно уже несколько лет. Повторяетесь, однако. Я-же просил, без банальностей и общих мест.

 
khorosh:

Код доступа к квартире, где деньги лежат.)

Alexander Ivanov:

какой код?

грааль?

Да нет проблем с граалем, тестерным граалем. и не просто с граалем, а граалистым граалем.


Дарю. От чистого сердца, особенно если учесть, что не мой код

Из моих постов и графики и текст грааля.

   

 
Yuriy Asaulenko:

Понятно, конкретно СанСаныч предложить ничего не в состоянии. Только общие слова.

СанСаныч, мы это все уже не раз слышали. Вы это пишите регулярно уже несколько лет, повторяетесь, однако. Я-же просил, без банальностей и общих мест.

Может быть просто не понимаете несколько лет ЧТО я пишу? Может НЕ желаете понять? Может быть просто лень взять мои ссылки на пакеты и публикации, которые я привожу и разобраться, раз Вы не понимаете, ЧТО я пишу?

 
СанСаныч Фоменко:


а по моему это лучший инструмент для предсказывания

 
СанСаныч Фоменко:

Если про машки, то они НЕ обладают предсказательной способностью и поэтому дело до тестера просто не дойдет.

Это оч смелое заявление. Особенно, учитывая, что 90% индикаторов либо готовятся на основе МАшек, либо их так или иначе используют.

Следовало бы сказать аккуратнее - я, СанСаныч, не обнаружил предсказательной способности у МАшек.

СанСаныч - МАшки обладают предсказательной способностью, в той-же мере, как и все прочие индикаторы и и др. обработка ВР. Если Вы что-то не видите, то это еще не значит, что оно отсутствует.

 
Yuriy Asaulenko:

Это оч смелое заявление. Особенно, учитывая, что 90% индикаторов либо готовятся на основе МАшек, либо их так или иначе используют.

Следовало бы сказать аккуратнее - я, СанСаныч, не обнаружил предсказательной способности у МАшек.

СанСаныч - МАшки обладают предсказательной способностью, в той-же мере, как и все прочие индикаторы и и др. обработка ВР. Если Вы что-то не видите, то это еще не значит, что оно отсутствует.

Я вообще ничего не вижу - я считаю. Предсказательная способность - это цифра.

А по-поводу использования машек, точнее фильтра НР, я даже статью написал, с цифрами и графиками.  Пустое занятие использовать любое сглаживание. 

 
СанСаныч Фоменко:

Да нет проблем с граалем, тестерным граалем. и не просто с граалем, а граалистым граалем.


Дарю. От чистого сердца, особенно если учесть, что не мой код

Из моих постов и графики и текст грааля.

   

Таких "граалей", даже 10 раз лучше этого, везде валяются.  Можете его выбросить в мусорку.

Дать ссылку на такие продукты, это просто вредительство.

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