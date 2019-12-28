Изучаем ГРААЛЬ. "Тестерный грааль" работает только на тестере. А как сделать, чтобы онлайн-график стал как тестерный график. Или - страница 13
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И это делает на больших тайм фреймах тогда, кода уже всё позади.
И это делает на больших тайм фреймах тогда, кода уже всё позади.
А нам это надо? Потому и рабочие тайм-фреймы, и рабочие пары, и сами торговые системы надо выбирать обоснованно, по их потенциальной и реальной доходности. И это, по возможности, надо делать в первую очередь!
Добрый день всем адептам граале-искателей!
Полтора года прошло как была создана данная тема.
И....
и истина где то рядом...
Изучал множество тиковых скальперов, тестерных-граалей. И ни одно не торгует стабильно.
Но потом начал "увидеть" между строками кода истинную суть ...
и нашел решение как победить рынок))
Возможно уже кто-то создал до меня, но я шел долгим и тернистым путем.
Добрый день всем адептам граале-искателей!
Полтора года прошло как была создана данная тема.
И....
и истина где то рядом...
Изучал множество тиковых скальперов, тестерных-граалей. И ни одно не торгует стабильно.
Но потом начал "увидеть" между строками кода истинную суть ...
и нашел решение как победить рынок))
Возможно уже кто-то создал до меня, но я шел долгим и тернистым путем.
Доброе утро и Вам, соплеменник!
Так в чём суть великого Прозрения, если не секрет?
Доброе утро и Вам, соплеменник!
Так в чём суть великого Прозрения, если не секрет?
Начальная философия:
Сижу перед компом, включен МТ4, на депозите 100$.
Начинаю торговать используя индикаторы.
Результат переменный, то профит, то убыток, За неделю потерял 50% от депозита.
Выводы- все мои усилия слабы. Т.е. форекс (цена, график, рынок) силен нааамнооого чем я.
Он-рынок, играет мною как шулер профессионал, и в конце игры всё обыгрывает.
Отсюда - я должен иметь ту же силу, что и рынок и даже превосходить рынок некоторых показателях.
Только тогда смогу стабильно торговать прибыльно.
Остается понять - в чем сила рынка? И что это за сила? Можно ли его "увидеть"?
Если примерно рассчитывать, то сила валютного рынка будет равен = 230 000 $/сек. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Валютный_рынок)
Это в каждую секунду.
Идем далее, 230 000$ расщепляем на 1000. Итого = 230 долларов/миллисек.
Т.е. мы должны бороться с таким напором. С виду страшная сила, и нельзя перебороть против такой мощи.
Но есть Но.
находим массу каждой свечи, но нам интересны те свечи которые имеют малое тело, но большую массу.
Рассчитываем силу рынка в одном час
230 000 $/сек *60 * 60 = 82.800.000 $ в час.
Если свечи баров в сумме достигают такую сумму - то заканчивается накопление и начинается время распада.
Но как это найти?
почти раскрыл весь секрет.
Но формулу массы х свеч не опубликую. Она строится в нескольких массивах, так как то что есть на графиках - это 10% от всей информации рынка.
И это совершенная тайна.
Если это будут знать многие - начнется ХАОС в мире...АПАСНА.
Начальная философия:
Сижу перед компом, включен МТ4, на депозите 100$.
Начинаю торговать используя индикаторы.
Результат переменный, то профит, то убыток, За неделю потерял 50% от депозита.
Выводы- все мои усилия слабы. Т.е. форекс (цена, график, рынок) силен нааамнооого чем я.
Он-рынок, играет мною как шулер профессионал, и в конце игры всё обыгрывает.
Отсюда - я должен иметь ту же силу, что и рынок и даже превосходить рынок некоторых показателях.
Только тогда смогу стабильно торговать прибыльно.
Прибыльно будешь торговать ты лишь тогда, когда твоя торговля будет соответствовать текущему поведению рынка.
"Сила" рынка измеряется только в деньгах. У тебя никогда не будет достаточно средств на форексе, чтобы двинуть его. Это возможно только на каких-нибудь редких акциях, но тут приходится погрустить о ликвидности... цену-то ты двинуть можешь... а вот продать или купить - будет проблематично.
Прибыльно будешь торговать ты лишь тогда, когда твоя торговля будет соответствовать текущему поведению рынка.
"Сила" рынка измеряется только в деньгах. У тебя никогда не будет достаточно средств на форексе, чтобы двинуть его. Это возможно только на каких-нибудь редких акциях, но тут приходится погрустить о ликвидности... цену-то ты двинуть можешь... а вот продать или купить - будет проблематично.
двинуть рынок не зачем,
да и нечем)
нам это и не надо, просто если знаем силы конкурирующих участников рынка и вложимся к сильной стороне - то выигрываем.
двинуть рынок не зачем,
да и нечем)
нам это и не надо, просто если знаем силы конкурирующих участников рынка и вложимся к сильной стороне - то выигрываем.
Заглядывание в стакан от Оанды в какой-то мере помогает...
Еще пример покажу:
Допустим рынок - это голодный человек.
Приходит человек в столовую и заказывает пищу.
Сначала лопает быстро и большими порциями в единицу времени.
Потом когда насыщается - начинает есть меньшими порциями в единицу времени .
И тут смотрим- даже насытившись по инерции, или заторможенности, или от жадности начинает дальше сидеть кушать,
но меедленно и каждым разом малыми порциями...
Еще пример покажу:
Допустим рынок - это голодный человек.
Приходит человек в столовую и заказывает пищу.
Сначала лопает быстро и большими порциями в единицу времени.
Потом когда насыщается - начинает есть меньшими порциями в единицу времени .
И тут смотрим- даже насытившись по инерции, или заторможенности, или от жадности начинает дальше сидеть кушать,
но меедленно и каждым разом малыми порциями...
Знакомая картинка... Слежение за балансом операций и дисбалансом объёмов в пределах текущих трендов частенько помогает