Изучаем ГРААЛЬ. "Тестерный грааль" работает только на тестере. А как сделать, чтобы онлайн-график стал как тестерный график. Или - страница 13

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aleger:

Безусловно! Даёт не только направление (вверх,вниз), но и помогает выявлять и использовать много чего полезного. 

И это делает на больших тайм фреймах тогда, кода уже всё позади.

 
Petros Shatakhtsyan:

И это делает на больших тайм фреймах тогда, кода уже всё позади.

А нам это надо? Потому и рабочие тайм-фреймы, и рабочие пары, и сами торговые системы надо выбирать обоснованно, по их потенциальной и реальной доходности. И это, по возможности, надо делать в первую очередь! 

 

Добрый день всем адептам граале-искателей!

Полтора года прошло как была создана данная тема. 

И....

и истина где то рядом...

Изучал множество тиковых скальперов, тестерных-граалей. И ни одно не торгует стабильно.

Но потом начал "увидеть" между строками кода истинную суть ... 

и нашел решение как победить рынок))

Возможно уже кто-то создал до меня, но я шел долгим и тернистым путем.

 
Alexander Ivanov:

Добрый день всем адептам граале-искателей!

Полтора года прошло как была создана данная тема. 

И....

и истина где то рядом...

Изучал множество тиковых скальперов, тестерных-граалей. И ни одно не торгует стабильно.

Но потом начал "увидеть" между строками кода истинную суть ... 

и нашел решение как победить рынок))

Возможно уже кто-то создал до меня, но я шел долгим и тернистым путем.

Доброе утро и Вам, соплеменник!

Так в чём суть великого Прозрения, если не секрет?

 
aleger:

Доброе утро и Вам, соплеменник!

Так в чём суть великого Прозрения, если не секрет?

Начальная философия:

Сижу перед компом, включен МТ4, на депозите 100$.

Начинаю торговать используя индикаторы. 

Результат переменный, то профит, то убыток, За неделю потерял 50% от депозита.

Выводы- все мои усилия слабы. Т.е. форекс (цена, график, рынок) силен нааамнооого чем я.

Он-рынок, играет мною как шулер профессионал, и в конце игры всё обыгрывает.

Отсюда - я должен иметь ту же силу, что и рынок и даже превосходить рынок некоторых показателях.

Только тогда смогу стабильно торговать прибыльно. 

Остается понять - в чем сила рынка? И что это за сила? Можно ли его "увидеть"?

Если примерно рассчитывать, то сила валютного рынка будет равен = 230 000 $/сек. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Валютный_рынок)

Это в каждую секунду.

Идем далее, 230 000$ расщепляем на 1000. Итого = 230  долларов/миллисек. 

Т.е. мы должны бороться с таким напором. С виду страшная сила, и нельзя перебороть против такой мощи.

Но есть Но.


находим массу каждой свечи, но нам интересны те свечи которые имеют малое тело, но большую массу.

Рассчитываем силу рынка в одном час

 230 000 $/сек *60 * 60 = 82.800.000 $ в час.

Если свечи баров в сумме достигают такую сумму - то заканчивается накопление и начинается время распада.

Но как это найти?


почти раскрыл весь секрет.

Но формулу массы х свеч не опубликую. Она строится в нескольких массивах, так как то что есть на графиках - это 10% от всей информации рынка.

И это совершенная тайна. 

Если это будут знать многие - начнется ХАОС в мире...

АПАСНА.
 
Alexander Ivanov:

Начальная философия:

Сижу перед компом, включен МТ4, на депозите 100$.

Начинаю торговать используя индикаторы. 

Результат переменный, то профит, то убыток, За неделю потерял 50% от депозита.

Выводы- все мои усилия слабы. Т.е. форекс (цена, график, рынок) силен нааамнооого чем я.

Он-рынок, играет мною как шулер профессионал, и в конце игры всё обыгрывает.

Отсюда - я должен иметь ту же силу, что и рынок и даже превосходить рынок некоторых показателях.

Только тогда смогу стабильно торговать прибыльно. 

   

Прибыльно будешь торговать ты лишь тогда, когда твоя торговля будет соответствовать текущему поведению рынка.

"Сила" рынка измеряется только в деньгах. У тебя никогда не будет достаточно средств на форексе, чтобы двинуть его. Это возможно только на каких-нибудь редких акциях, но тут приходится погрустить о ликвидности... цену-то ты двинуть можешь... а вот продать или купить - будет проблематично.

 
Georgiy Merts:

Прибыльно будешь торговать ты лишь тогда, когда твоя торговля будет соответствовать текущему поведению рынка.

"Сила" рынка измеряется только в деньгах. У тебя никогда не будет достаточно средств на форексе, чтобы двинуть его. Это возможно только на каких-нибудь редких акциях, но тут приходится погрустить о ликвидности... цену-то ты двинуть можешь... а вот продать или купить - будет проблематично.

двинуть рынок не зачем, 

да и нечем)

нам это и не надо, просто если знаем силы конкурирующих участников рынка и вложимся к сильной стороне - то выигрываем.

 
Alexander Ivanov:

двинуть рынок не зачем, 

да и нечем)

нам это и не надо, просто если знаем силы конкурирующих участников рынка и вложимся к сильной стороне - то выигрываем.

Заглядывание в стакан от Оанды в какой-то мере помогает...

 

Еще пример покажу:

Допустим рынок - это голодный человек.

Приходит человек в столовую и заказывает пищу.

Сначала лопает быстро и большими порциями в единицу времени.

Потом когда насыщается - начинает есть меньшими порциями в единицу времени .

И тут смотрим- даже насытившись по инерции, или заторможенности, или от жадности начинает дальше сидеть кушать, 

но меедленно и каждым разом малыми порциями... 

 
Alexander Ivanov:

Еще пример покажу:

Допустим рынок - это голодный человек.

Приходит человек в столовую и заказывает пищу.

Сначала лопает быстро и большими порциями в единицу времени.

Потом когда насыщается - начинает есть меньшими порциями в единицу времени .

И тут смотрим- даже насытившись по инерции, или заторможенности, или от жадности начинает дальше сидеть кушать, 

но меедленно и каждым разом малыми порциями... 

Знакомая картинка... Слежение за балансом операций и дисбалансом объёмов в пределах текущих трендов частенько помогает

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