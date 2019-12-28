Изучаем ГРААЛЬ. "Тестерный грааль" работает только на тестере. А как сделать, чтобы онлайн-график стал как тестерный график. Или - страница 6
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Пункт-минимальное изменение цены и выдумывать ничего не нужно
Как не бывает. На МТ в Обзоре рынка всегда отображается реальный спред.
Да при чём здесь вообще МТ, не МТ создал рынок и к нему понятия, рынок со своими названиями зародился ещё тогда, когда Ленин не родился.
Не смущает, что и здесь нарисовано как десятая часть пункта, а не целый пункт?
+1
У меня по серебру шаг цены 5 единиц, но это уж явно не 1 пункт! По вашему пункт тоже "минимальное изменение цены"? То есть, цена за 1 тик(минимальное изменение цены) проходит 5 пунктов
У меня по серебру шаг цены 5 единиц, но это уж явно не 1 пункт! По вашему пункт тоже "минимальное изменение цены"?
Вы путаете пункт с шагом цены.
Для серебра есть спецификация контракта. Ее и смотрите. Там все определено.
Вы путаете пункт с шагом цены.
Вот как раз таки шаг цены(минимальное изменение цены) это не пункт.
Вот как раз таки шаг цены(минимальное изменение цены) это не пункт.
Без спецификации контракта это беспредметный разговор.
Без спецификации контракта это беспредметный разговор.
Наша задача заработать пункты, а не минимальные изменения цены, а тем более заниматься вычитыванием спецификации контрактов, или вообще справки по МТ. Мы трейдера, а не читатели-теоретики
Платформ очень много, трейдеров соответственно тоже, и чтобы все говорили на одном языке, и есть понятия как ордер, пункт, профит и тд. У кого-то может и 6-ть знаков после запятой, мы-же не можем знать все платформы и их котировки, но 1 пункт всегда стандартный: 0.0001
Наша задача заработать пункты, а не минимальные изменения цены, а тем более заниматься вычитыванием спецификации контрактов, или вообще справки по МТ. Мы трейдера, а не читатели-теоретики
Платформ очень много, трейдеров соответственно тоже, и чтобы все говорили на одном языке, и есть понятия как ордер, пункт, профит и тд. У кого-то может и 6-ть знаков после запятой, мы-же не можем знать все платформы и их котировки, но 1 пункт всегда стандартный: 0.0001
Это хорошо, что у вас везде стандартный. А у меня на каждый инструмент разный и определяется именно спецификацией.)
Наша задача заработать пункты, а не минимальные изменения цены, а тем более заниматься вычитыванием спецификации контрактов, или вообще справки по МТ. Мы трейдера, а не читатели-теоретики
Платформ очень много, трейдеров соответственно тоже, и чтобы все говорили на одном языке, и есть понятия как ордер, пункт, профит и тд. У кого-то может и 6-ть знаков после запятой, мы-же не можем знать все платформы и их котировки, но 1 пункт всегда стандартный: 0.0001
Раньше вы писали о себе только (вроде): Я. Теперь уже: Мы. И называете лично себя - трейдера(ми).
Видимо у вас где-то перед вами множество зеркал.
Помните, пожалуйста, что там - не вас много. Там - ваше отражение во множестве зеркал.
Что спецификации не читаете и справки по МТ - ваше дело, конечно. Но то, что кто их смотрит - это читатели-теоретики... это уже сродни "кто не прыгает со мной кто не считает так же как Я - тот не трейдер".
Если вы получите прибыль или убыток 0.00116 (116 пунктов), то вы получите прибыль или убыток 0.00116 (116 пунктов). А не 0.0011 (не 11 пунктов) и не 0.0020 (не 20 пунктов).
Утверждая, что стандартный пункт - это 0.0001, вы вряд ли сможете привести единый для всех официальный документ, подтверждающий это ваше утверждение. Подтверждающий как вообще в целом, так и в частности, например, что стандартный пункт по паре USD/JPY - это 0.0001.
Извини, дружище, но ты совершенно ясно сказал, что "требуется задержка".
А я вот не пойму, зачем она нужна.
Есть ТС, пошел сигнал - значит, надо открываться. Что еще "перепроверять" ?
Простой пример. Все в курсе, что в волновой стратегии импульс состоит из пяти волн. Так вот задержка при сигнале на первой волне позволяет пропустить вторую волну и включиться только на третьей...
Есть и другие плюсы..., но это все легко определить при тестировании стратегии, хотя Трейдер может выставить параметр задержки = 0 и спать спокойно...