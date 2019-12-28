Изучаем ГРААЛЬ. "Тестерный грааль" работает только на тестере. А как сделать, чтобы онлайн-график стал как тестерный график. Или - страница 6

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Maxim Romanov:
Пункт-минимальное изменение цены и выдумывать ничего не нужно 
+1
 
Petros Shatakhtsyan:

Как не бывает. На МТ в Обзоре рынка всегда отображается реальный спред.

Да при чём здесь вообще МТ, не МТ создал рынок и к нему понятия, рынок со своими  названиями зародился ещё тогда, когда Ленин не родился.

Не смущает, что и здесь нарисовано как десятая часть пункта, а не целый пункт?


 
Yuriy Asaulenko:
+1

У меня по серебру шаг цены 5 единиц, но это уж явно не 1 пункт! По вашему пункт тоже "минимальное изменение цены"? То есть, цена за 1 тик(минимальное изменение цены) проходит 5 пунктов

 
Vitaly Muzichenko:

У меня по серебру шаг цены 5 единиц, но это уж явно не 1 пункт! По вашему пункт тоже "минимальное изменение цены"?

Вы путаете пункт с шагом цены.

Для серебра есть спецификация контракта. Ее и смотрите. Там все определено.

 
Yuriy Asaulenko:

Вы путаете пункт с шагом цены.

Вот как раз таки шаг цены(минимальное изменение цены) это не пункт. 

 
Vitaly Muzichenko:

Вот как раз таки шаг цены(минимальное изменение цены) это не пункт. 

Без спецификации контракта это беспредметный разговор.

 
Yuriy Asaulenko:

Без спецификации контракта это беспредметный разговор.

Наша задача заработать пункты, а не минимальные изменения цены, а тем более заниматься вычитыванием спецификации контрактов, или вообще справки по МТ. Мы трейдера, а не читатели-теоретики

Платформ очень много, трейдеров соответственно тоже, и чтобы все говорили на одном языке, и есть понятия как ордер, пункт, профит и тд. У кого-то может и 6-ть знаков после запятой, мы-же не можем знать все платформы и их котировки, но 1 пункт всегда стандартный: 0.0001

 
Vitaly Muzichenko:

Наша задача заработать пункты, а не минимальные изменения цены, а тем более заниматься вычитыванием спецификации контрактов, или вообще справки по МТ. Мы трейдера, а не читатели-теоретики

Платформ очень много, трейдеров соответственно тоже, и чтобы все говорили на одном языке, и есть понятия как ордер, пункт, профит и тд. У кого-то может и 6-ть знаков после запятой, мы-же не можем знать все платформы и их котировки, но 1 пункт всегда стандартный: 0.0001

Это хорошо, что у вас везде стандартный. А у меня на каждый инструмент разный и определяется именно спецификацией.)

 
Vitaly Muzichenko:

Наша задача заработать пункты, а не минимальные изменения цены, а тем более заниматься вычитыванием спецификации контрактов, или вообще справки по МТ. Мы трейдера, а не читатели-теоретики

Платформ очень много, трейдеров соответственно тоже, и чтобы все говорили на одном языке, и есть понятия как ордер, пункт, профит и тд. У кого-то может и 6-ть знаков после запятой, мы-же не можем знать все платформы и их котировки, но 1 пункт всегда стандартный: 0.0001

Раньше вы писали о себе только (вроде): Я. Теперь уже: Мы. И называете лично себя - трейдера(ми).

Видимо у вас где-то перед вами множество зеркал. 

Помните, пожалуйста, что там - не вас много. Там - ваше отражение во множестве зеркал.


Что спецификации не читаете и справки по МТ - ваше дело, конечно. Но то, что кто их смотрит - это читатели-теоретики... это уже сродни "кто не прыгает со мной кто не считает так же как Я - тот не трейдер".


Если вы получите прибыль или убыток 0.00116 (116 пунктов), то вы получите прибыль или убыток 0.00116 (116 пунктов). А не 0.0011 (не 11 пунктов) и не 0.0020 (не 20 пунктов).


Утверждая, что стандартный пункт - это 0.0001, вы вряд ли сможете привести единый для всех официальный документ, подтверждающий это ваше утверждение. Подтверждающий как вообще в целом, так и в частности, например, что стандартный пункт по паре USD/JPY  - это 0.0001.

 
Georgiy Merts:

Извини, дружище, но ты совершенно ясно сказал, что "требуется задержка".

А я вот не пойму, зачем она нужна.

Есть ТС, пошел сигнал - значит, надо открываться. Что еще "перепроверять" ?  

Простой пример.  Все в курсе, что в волновой стратегии импульс состоит из пяти волн. Так вот задержка при сигнале на первой волне позволяет пропустить вторую волну и включиться только на третьей...

Есть и другие плюсы..., но это все легко определить при тестировании стратегии, хотя Трейдер может выставить параметр задержки = 0 и спать спокойно...

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