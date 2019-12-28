Изучаем ГРААЛЬ. "Тестерный грааль" работает только на тестере. А как сделать, чтобы онлайн-график стал как тестерный график. Или - страница 12
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Котировки скачаются с базы брокера своего. А они там могут закинуть неполную картину тиков.
Видимо у вашей аватарки нет глаза, или есть но не умеет смотреть.
Или это проверка выдержки нервов некоторых форумчан, или может быть вы просто набираете рейтинг ?
Это призыв изучить асинхронные движения аск и бид, спред.
Alexander, вы как школьник.
Видимо тут много пользователей, которые страдают от "граалей", как и те многие, которые когда-то "делали" вечные двигатели.
Чем должен отвечать грааль ?
Во первых надо в торговой стратегии учитывать каждый реальный тик (в OnTick на MT5). Если в ТС используются только цены открытия или закрытия бара на произвольной тайм фрейме, то это ваше дело какие тики учитывать, а какие пропускать.
Надо обязательно провести оптимизацию на реальных тиках. А как определить стратегия хорошая или нет ?
Надо выбрать те параметры, при которых получается грааль и во время оптимизации изменить эти параметры, плюс-минус на нескольких единиц. Шаг изменения зависит от типа параметра.
И если полученные результаты не так значительно отличаются друг от друга, то это и есть грааль.
Т.е. надо найти тот непрерывный, самый большой участок (для всех параметров одновременно), где результаты не так много отличаются.
Вы заставили мне сделать этот пример.
Какие недостатки этого робота.
- Небольшое изменение одного параметра, привело к тому, что профит упал около 4 раза (отмечен красным цветом)
- Имеет большую просадку. Выше 30%
- Не показывает тот же результат на прошедшие годы. Например за 2015 г.
Можно привести еще много примеров.
Этот график, с параметрами от первой строки оптимизации, может быть для многих очень хорош, но для меня, нет.
Это призыв изучить асинхронные движения аск и бид, спред.
Под "граалем" обычно подразумеваются программы-эксперты, добывающие ВСЮ или почти всю потенциальную ДОХОДНОСТЬ, доступную на выбранной паре в выбранный промежуток времени.
После создания такого "агрегата" можно заняться уже и асинхронностью бид и аск, которая появилась вроде бы сразу после ввода 5-го знака. Но добиться доп.доходности вряд ли удастся.
Истина где-то рядом...
"Секретные материалы не разглашаются.... Нет граалей.... это фантастика... Малдер, оставь поиски грааля... "
Истина где-то рядом...
И она намного ближе, чем кажется. И достигается совсем просто. Вот только не надо лезть в дебри, а делать самое необходимое!
И она намного ближе, чем кажется. И достигается совсем просто. Вот только не надо лезть в дебри, а делать самое необходимое!
Слова как в голливудских фильмах 😂
Дело хозяйское, сэр! Однако, при случае, поинтересуйтесь поближе тренд-следящими торговыми системами и обычно не используемыми возможностями любого Зигзага.
Дело хозяйское, сэр! Однако, при случае, поинтересуйтесь поближе тренд-следящими торговыми системами и обычно не используемыми возможностями любого Зигзага.
Зихзаг даёт направление тренда?
Безусловно! Даёт не только направление (вверх,вниз), но и помогает выявлять и использовать много чего полезного.