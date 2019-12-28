Изучаем ГРААЛЬ. "Тестерный грааль" работает только на тестере. А как сделать, чтобы онлайн-график стал как тестерный график. Или - страница 12

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Alexander Ivanov:
Котировки скачаются с базы брокера своего. А они там могут закинуть неполную картину тиков.


Притом не будут учитывать асинхронность аск и бид. 

У каждого брокера аск и бид двигаются совсем по иному.

Видимо у вашей аватарки нет глаза, или есть но не умеет смотреть.

Или это проверка выдержки нервов некоторых форумчан, или может быть вы просто набираете рейтинг ?

 
Это призыв изучить асинхронные движения  аск и бид, спред. 

Чтобы тиковый бот как то доработать под этот асинхронность аск и бид.
Чтобы торговал профитно как и на тестере или это фантастика?
 
Alexander Ivanov:
Это призыв изучить асинхронные движения  аск и бид, спред. 

Чтобы тиковый бот как то доработать под этот асинхронность аск и бид.
Чтобы торговал профитно как и на тестере или это фантастика?

Alexander, вы как школьник.

Видимо тут много пользователей, которые страдают от "граалей", как и те многие, которые когда-то "делали" вечные двигатели.

Чем должен отвечать грааль ?

Во первых надо в торговой стратегии учитывать каждый реальный тик (в OnTick на MT5). Если в ТС используются только цены открытия или закрытия бара на произвольной тайм фрейме, то это ваше дело какие тики учитывать, а какие пропускать. 

Надо обязательно провести оптимизацию на реальных тиках. А как определить стратегия хорошая или нет ?

Надо выбрать те параметры, при которых получается грааль и во время оптимизации изменить эти параметры, плюс-минус на нескольких единиц. Шаг изменения зависит от типа параметра.

И если полученные результаты не так значительно отличаются друг от друга, то это и есть грааль.

Т.е. надо найти тот непрерывный, самый большой участок (для всех параметров одновременно), где результаты не так много отличаются.

 

Вы заставили мне сделать этот пример. 


Какие недостатки этого робота.

- Небольшое изменение одного параметра, привело к тому, что профит упал около 4 раза (отмечен красным цветом)

- Имеет большую просадку. Выше 30%

- Не показывает тот же результат на прошедшие годы. Например за 2015 г.


Можно привести еще много примеров.

Этот график, с параметрами от первой строки оптимизации, может быть для многих очень хорош, но для меня, нет.


 
Alexander Ivanov:
Это призыв изучить асинхронные движения  аск и бид, спред. 

Чтобы тиковый бот как то доработать под этот асинхронность аск и бид.
Чтобы торговал профитно как и на тестере или это фантастика?

Под "граалем" обычно подразумеваются программы-эксперты, добывающие ВСЮ или почти всю потенциальную ДОХОДНОСТЬ, доступную на выбранной паре в выбранный промежуток времени.

После создания такого "агрегата" можно заняться уже и асинхронностью бид и аск, которая появилась вроде бы сразу после ввода 5-го знака. Но добиться доп.доходности вряд ли удастся. 

 

Истина где-то рядом...

"Секретные материалы не разглашаются.... Нет граалей.... это фантастика... Малдер, оставь поиски грааля... " 


 
Alexander Ivanov:

Истина где-то рядом...

И она намного ближе, чем кажется. И достигается совсем просто. Вот только не надо лезть в дебри, а делать самое необходимое!

 
aleger:

И она намного ближе, чем кажется. И достигается совсем просто. Вот только не надо лезть в дебри, а делать самое необходимое!

Слова как в голливудских фильмах 😂
Речь из НАСА астронавтам летающим на планету  Юпитер.
😂😂😂

Спасибо сэр, мы будем не впутываться в дебри колец Юпитера... ))
 
Alexander Ivanov:
Слова как в голливудских фильмах 😂
Речь из НАСА астронавтам летающим на планету  Юпитер.
😂😂😂

Спасибо сэр, мы будем не впутываться в дебри колец Юпитера... ))

Дело хозяйское, сэр! Однако, при случае, поинтересуйтесь поближе тренд-следящими торговыми системами и обычно не используемыми возможностями любого Зигзага.

 
aleger:

Дело хозяйское, сэр! Однако, при случае, поинтересуйтесь поближе тренд-следящими торговыми системами и обычно не используемыми возможностями любого Зигзага.

Зихзаг даёт направление тренда?
 
Alexander Ivanov:
Зихзаг даёт направление тренда?

Безусловно! Даёт не только направление (вверх,вниз), но и помогает выявлять и использовать много чего полезного. 

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