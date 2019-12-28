Изучаем ГРААЛЬ. "Тестерный грааль" работает только на тестере. А как сделать, чтобы онлайн-график стал как тестерный график. Или - страница 21
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да
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Спред на то и спред чтобы быть изначально при любых обстоятельствах не в твою пользу)
Т.е. график сделать как на тестере.
Сладкая парочка. Легко в мошенничестве обвинить. Кто сделает?
Тарабанов, вы уже сделали.
Это не мошенничество,
это схоже с построением ренко графиков.
Если уж то и ренко графики считайте мошенническими))
Вам не страшно летать на самолетах? По "Теории больших чисел" они должны падать регулярно...
Все когда-нибудь заканчивается. Просто торгуйте средний срок или на большой дистанции. Все, кто когда либо что то зарабатывал, заработали на глобальных трендах. И да, нужно понимать, что удача это одна из состовляющих успеха в любом бизнесе. Есть такая теория, что природа знает сама, что кому положено, а кому нет. Поэтому если вам положено, то получится. А если природе не выгодно, что бы у вас были деньги, вы их ни как не подымите. Увы.
Итог такой:
1. Прибыльная стратегия с положительным матожиданием. Будет сливать - это не страшно. Страшно когда вы ставите все на одну лошадь. Та же стратегия запущенная месяц или неделю позже может вообще ни когда не слить и та же стратегия запущенная сейчас может слить. Мыслите глубже. Я вам подсказал и так много.
2. Пункта пока не будет).