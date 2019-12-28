Изучаем ГРААЛЬ. "Тестерный грааль" работает только на тестере. А как сделать, чтобы онлайн-график стал как тестерный график. Или - страница 21

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Vladimir Baskakov:
Всегдашняя отговорка

да

 

Работа идет дальше,

и нельзя остановиться на пол пути.

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Martin CHEguevara:
Спред на то и спред чтобы быть изначально при любых обстоятельствах не в твою пользу)
Так что не парься на счёт этого)
Alexander Ivanov:
Т.е. график сделать как на тестере. 
На онлайн графике тиков много чем на тестере.
И наша задача была сделать бот чтобы он видел  график как на тестере

Сладкая парочка. Легко в мошенничестве обвинить. Кто сделает? 

 

Тарабанов, вы уже сделали.

Это не мошенничество,

это схоже с построением ренко графиков.

Если уж то и ренко графики считайте мошенническими))

 
Serqey Nikitin:
Вам не страшно летать на самолетах?  По "Теории больших чисел" они должны падать регулярно...

Все когда-нибудь заканчивается. Просто торгуйте средний срок или на большой дистанции. Все, кто когда либо что то зарабатывал, заработали на глобальных трендах. И да, нужно понимать, что удача это одна из состовляющих успеха в любом бизнесе. Есть такая теория, что природа знает сама, что кому положено, а кому нет. Поэтому если вам положено, то получится. А если природе не выгодно, что бы у вас были деньги, вы их ни как не подымите. Увы.

Итог такой:

1. Прибыльная стратегия с положительным матожиданием. Будет сливать - это не страшно. Страшно когда вы ставите все на одну лошадь. Та же стратегия запущенная месяц или неделю позже может вообще ни когда не слить и та же стратегия запущенная сейчас может слить. Мыслите глубже. Я вам подсказал и так много.

2. Пункта пока не будет).

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