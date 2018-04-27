Выпустили бета-версию MetaTrader 5 build 1795 на MetaQuotes-Demo - страница 8

Новый комментарий
 
Alexey Viktorov:
Я сегодня впервые запустил тест на реальных тиках. Скажите пожалуйста, линии по high и low будто-бы МА с периодом 1 это нормально? Или это какие тараканы?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal

MetaQuotes Software Corp., 2016.05.12 19:59

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1340: Удобный перенос сертификатов в мобильные и улучшения в тестере

  1. Новое в визуальном тестировании
    При визуальном тестировании теперь показываются линии максимальной цены Ask и минимальной цены Bid за бар. На таком графике легче тестировать советников на биржевых инструментах, где построение баров и срабатывание ордеров осуществляется по ценам Last, а исполнение рыночных операций — по Bid и Ask.



    На графике визуального тестирования появилась возможность навигации к указанной дате. Дважды кликните на графике и укажите нужную дату и время. Помимо этого график можно переместить к любому ордеру или сделке: дважды кликните на торговой операции на вкладке "Торговля", "История" или "Операции".
 

Несколько  раз замечал, как терминал сам закрывается. и после включения - загружается старые графики с старыми советниками. 

сначала думал, что это я сам закрыл. Сейчас видел такую ситуацию . 


и логи чистые, как будь то сегодня я его первый раз запустил:

GM      0       20:10:51.366    Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1795 started (MetaQuotes Software Corp.)
KD      0       20:10:51.367    Terminal        Windows 7 Service Pack 1 (build 7601) x64, IE 11, Intel Core i7-6700  @ 3.40GHz, Memory: 21647 / 32684 Mb, Disk: 113 / 1863 Gb, GMT+2


и логи экспертов чистые за вчера и сегодня - хотя терминал работал сегодня и вчера. 

 

Renat Fatkhullin:

у нас экстремально эффективные алгоримты сжатия рыночных данных и такого уровня экономии трафика нет ни у одного конкурента

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Обсуждение статьи "Создание и тестирование пользовательских символов в MetaTrader 5"

fxsaber, 2018.04.03 13:43

Подробнее напишите, что делаете для этого.


Используя это при первом запуске, получаю такие цифры

  • Интервал: 26.02.2018 - 02.04.2018.
  • Тиков: 3 333 473.
  • Баров: 37 100.
  • Исходное хранилище (CSV  в ZIP): 19 157 093 bytes.
  • hcc: 1 605 587 bytes.
  • tkc: 11 577 280 bytes.
  • СSV-баров (экспорт из MT5): 2 239 494 bytes.
  • ZIP этого CSV: 416 369 bytes.
  • 7z этого CSV: 310 301 bytes.

Дальнейшие запуски будут увеличивать hcc/tkc примерно на такие же величины. Но десятки Гб получить не удавалось.

Что вызывает вопросы, так это то, что hcc в 4 раза больше примитивного ZIP, да еще примененного к текстовому CSV.

Т.е. экспортирую бары средствами MT5 и жму полученный CSV в ZIP. Получаю в 4 раза меньше объем, чем hcc с этими барами.

 
Не путайте трафик и распакованные данные для быстрого доступа на диске.

Лично вам это неоднократно обьяснялось. Но вы продолжаете вытаскивать одни и те же опровергнутые доводы.
 
Renat Fatkhullin:
Не путайте трафик и распакованные данные для быстрого доступа на диске.

Лично вам это неоднократно обьяснялось. Но вы продолжаете вытаскивать одни и те же опровергнутые доводы.

Да, я ошибся в этом. Получается, что 2Gb закачивались 2:45. Это около 200 Kbytes/sec. У меня канал толще. Значит узким горлышком был не мой канал, а MT5 с такой скоростью тянул данные с Alpari.

Похоже, hcs (в базе Тестера) - это сжатый hcc (в базе Терминала).

ЗЫ Торрентов и прочего ничего не тянулось.

ЗЗЫ Все остальное в силе.

 
Как визуально (график) посмотреть историю сетевых взаимодействий MT5 с внешним миром?
 

Зашел на четыре брокера и на каждом запустил Оптимизацию за текущий месяц. Базы Терминала и Тестера (до запуска Оптимизации были пустыми)

Терминал - 21 Гб, Тестер - 3 Гб.

 
Renat Fatkhullin:

И еще раз повторю - вся история вам неминуемо понадобится в любом случае, если вы заняты анализом. Достаточно случайно нажать на Home или проскроллиться в левый край графика, как получите неминуемый автоматическую докачку данных. И это происходит всегда и гарантированно.

Разговоры про мобильный интернет, про часы - это снова песня про vps с 10 гб диском.

Чтобы совсем было все ясно:

  1. мы в 2018 году, а не в 2000
  2. в 2018 году ради глубокой работы в области больших данных однократно скачать 0.5 - 1 гб рабочих данных является нормой

Боюсь у вас неверные представления о возможных объёмах.  Либо эти представления ограничены масштабами форексных кухонек из 50 валютных пар.

Вот у меня открыт единый счёт в Just2Trade (выход на множество разных бирж), там более 10 тыс. символов. Понятно что не все из них торгуемые: есть уже истёкшие фьючерсы, есть склейки. Но с другой стороны, там нет дальних фьючерсов, нет спредовых контрактов, нет опционов, иначе число символов было бы в разы больше (точнее на порядок)

Так вот прикиньте, какие объёмы трафика и жёсткого диска могут понадобиться для тестирования по всем символом. История лишь за один год тут будет весить не менее 50 Гб.  А в запакованном виде не менее 5 Гб.  Это только за год.

И хоть в данном случае глубина истории у брокера относительно небольшая, но теоретически она может быть очень глубокой, особенно по американским акциям.  А вы нас пытаетесь уверить, что нужно выкачивать весь архив, хранящийся у брокера, лишь для того, чтобы протестировать за последний месяц по ценам открытия.  Ну бред, реально!

Если у вас пока не доработана эффективная работа с историей в тестере (чтобы скачивалось только то, что запрашивается), то отсюда и надо плясать.

 
Alexey Navoykov:

Боюсь у вас неверные представления о возможных объёмах.  Либо эти представления ограничены масштабами форексных кухонек из 50 валютных пар.

Вот у меня открыт единый счёт в Just2Trade (выход на множество разных бирж), там более 10 тыс. символов. Понятно что не все из них торгуемые: есть уже истёкшие фьючерсы, есть склейки. Но с другой стороны, там нет дальних фьючерсов, нет спредовых контрактов, нет опционов, иначе число символов было бы в разы больше (точнее на порядок)

Так вот прикиньте, какие объёмы трафика и жёсткого диска могут понадобиться для тестирования по всем символом. История лишь за один год тут будет весить не менее 50 Гб.  А в запакованном виде не менее 5 Гб.  Это только за год.

И хоть в данном случае глубина истории у брокера относительно небольшая, но теоретически она может быть очень глубокой, особенно по американским акциям.  А вы нас пытаетесь уверить, что нужно выкачивать весь архив, хранящийся у брокера, лишь для того, чтобы протестировать за последний месяц по ценам открытия.  Ну бред, реально!

Если у вас пока не доработана эффективная работа с историей в тестере (чтобы скачивалось только то, что запрашивается), то отсюда и надо плясать.

Да, с этим косяк конкретный!

Зачем мне закачивать историю за 2009 год, если Я тестирую с начала 2017 года. Как сказал Ренат, то она рано или поздно понадобиться, вот только он не уточнил кому именно она понадобиться - мне она точно не нужна!

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Выпустили бета-версию MetaTrader 5 build 1795 на MetaQuotes-Demo

Renat Fatkhullin, 2018.04.24 16:11

Не абсурд.

Вы смотрите на частный случай, а мы оцениваем общий подход. Раз вы начали тестироваться, то неминуемо вам нужна будет вся история в какой-то момент.

Мы оптимизируем доступ для будущих запросов, чтобы они не вызывали кусочной подгрузки "кусок там, кусок тут". У нас нет схемы поддержки кусочных периодов истории.

Загрузитесь один раз и не будет проблем в будущем. А если вы снова имеете в виду ситуацию "я на виртуалке с 10 гб диском", то так и пишите.

То есть, вы одну проблему "у меня диска мало, нет даже 5 гб" трансформируете в совсем другую, умалчивая об истинной причине.

Наш ответ - нет, такие технические условия нас не интересуют.


 
Vitaly Muzichenko:

Да, с этим косяк конкретный!

Зачем мне закачивать историю за 2009 год, если Я тестирую с начала 2017 года. Как сказал Ренат, то она рано или поздно понадобиться, вот только он не уточнил кому именно она понадобиться - мне она точно не нужна!

ваш ПК будет одной капелькой в глобальном облаке исторических данных ))

123456789
Новый комментарий