Выпустили бета-версию MetaTrader 5 build 1795 на MetaQuotes-Demo - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я сегодня впервые запустил тест на реальных тиках. Скажите пожалуйста, линии по high и low будто-бы МА с периодом 1 это нормально? Или это какие тараканы?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal
MetaQuotes Software Corp., 2016.05.12 19:59
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1340: Удобный перенос сертификатов в мобильные и улучшения в тестере
При визуальном тестировании теперь показываются линии максимальной цены Ask и минимальной цены Bid за бар. На таком графике легче тестировать советников на биржевых инструментах, где построение баров и срабатывание ордеров осуществляется по ценам Last, а исполнение рыночных операций — по Bid и Ask.
На графике визуального тестирования появилась возможность навигации к указанной дате. Дважды кликните на графике и укажите нужную дату и время. Помимо этого график можно переместить к любому ордеру или сделке: дважды кликните на торговой операции на вкладке "Торговля", "История" или "Операции".
Несколько раз замечал, как терминал сам закрывается. и после включения - загружается старые графики с старыми советниками.
сначала думал, что это я сам закрыл. Сейчас видел такую ситуацию .
и логи чистые, как будь то сегодня я его первый раз запустил:
и логи экспертов чистые за вчера и сегодня - хотя терминал работал сегодня и вчера.
Renat Fatkhullin:
у нас экстремально эффективные алгоримты сжатия рыночных данных и такого уровня экономии трафика нет ни у одного конкурента
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "Создание и тестирование пользовательских символов в MetaTrader 5"
fxsaber, 2018.04.03 13:43
Подробнее напишите, что делаете для этого.
Используя это при первом запуске, получаю такие цифры
Дальнейшие запуски будут увеличивать hcc/tkc примерно на такие же величины. Но десятки Гб получить не удавалось.
Что вызывает вопросы, так это то, что hcc в 4 раза больше примитивного ZIP, да еще примененного к текстовому CSV.
Т.е. экспортирую бары средствами MT5 и жму полученный CSV в ZIP. Получаю в 4 раза меньше объем, чем hcc с этими барами.
Не путайте трафик и распакованные данные для быстрого доступа на диске.
Да, я ошибся в этом. Получается, что 2Gb закачивались 2:45. Это около 200 Kbytes/sec. У меня канал толще. Значит узким горлышком был не мой канал, а MT5 с такой скоростью тянул данные с Alpari.
Похоже, hcs (в базе Тестера) - это сжатый hcc (в базе Терминала).
ЗЫ Торрентов и прочего ничего не тянулось.
ЗЗЫ Все остальное в силе.
Зашел на четыре брокера и на каждом запустил Оптимизацию за текущий месяц. Базы Терминала и Тестера (до запуска Оптимизации были пустыми)
Терминал - 21 Гб, Тестер - 3 Гб.
И еще раз повторю - вся история вам неминуемо понадобится в любом случае, если вы заняты анализом. Достаточно случайно нажать на Home или проскроллиться в левый край графика, как получите неминуемый автоматическую докачку данных. И это происходит всегда и гарантированно.
Разговоры про мобильный интернет, про часы - это снова песня про vps с 10 гб диском.
Чтобы совсем было все ясно:
Боюсь у вас неверные представления о возможных объёмах. Либо эти представления ограничены масштабами форексных кухонек из 50 валютных пар.
Вот у меня открыт единый счёт в Just2Trade (выход на множество разных бирж), там более 10 тыс. символов. Понятно что не все из них торгуемые: есть уже истёкшие фьючерсы, есть склейки. Но с другой стороны, там нет дальних фьючерсов, нет спредовых контрактов, нет опционов, иначе число символов было бы в разы больше (точнее на порядок)
Так вот прикиньте, какие объёмы трафика и жёсткого диска могут понадобиться для тестирования по всем символом. История лишь за один год тут будет весить не менее 50 Гб. А в запакованном виде не менее 5 Гб. Это только за год.
И хоть в данном случае глубина истории у брокера относительно небольшая, но теоретически она может быть очень глубокой, особенно по американским акциям. А вы нас пытаетесь уверить, что нужно выкачивать весь архив, хранящийся у брокера, лишь для того, чтобы протестировать за последний месяц по ценам открытия. Ну бред, реально!
Если у вас пока не доработана эффективная работа с историей в тестере (чтобы скачивалось только то, что запрашивается), то отсюда и надо плясать.
Боюсь у вас неверные представления о возможных объёмах. Либо эти представления ограничены масштабами форексных кухонек из 50 валютных пар.
Вот у меня открыт единый счёт в Just2Trade (выход на множество разных бирж), там более 10 тыс. символов. Понятно что не все из них торгуемые: есть уже истёкшие фьючерсы, есть склейки. Но с другой стороны, там нет дальних фьючерсов, нет спредовых контрактов, нет опционов, иначе число символов было бы в разы больше (точнее на порядок)
Так вот прикиньте, какие объёмы трафика и жёсткого диска могут понадобиться для тестирования по всем символом. История лишь за один год тут будет весить не менее 50 Гб. А в запакованном виде не менее 5 Гб. Это только за год.
И хоть в данном случае глубина истории у брокера относительно небольшая, но теоретически она может быть очень глубокой, особенно по американским акциям. А вы нас пытаетесь уверить, что нужно выкачивать весь архив, хранящийся у брокера, лишь для того, чтобы протестировать за последний месяц по ценам открытия. Ну бред, реально!
Если у вас пока не доработана эффективная работа с историей в тестере (чтобы скачивалось только то, что запрашивается), то отсюда и надо плясать.
Да, с этим косяк конкретный!
Зачем мне закачивать историю за 2009 год, если Я тестирую с начала 2017 года. Как сказал Ренат, то она рано или поздно понадобиться, вот только он не уточнил кому именно она понадобиться - мне она точно не нужна!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Выпустили бета-версию MetaTrader 5 build 1795 на MetaQuotes-Demo
Renat Fatkhullin, 2018.04.24 16:11
Не абсурд.
Вы смотрите на частный случай, а мы оцениваем общий подход. Раз вы начали тестироваться, то неминуемо вам нужна будет вся история в какой-то момент.
Мы оптимизируем доступ для будущих запросов, чтобы они не вызывали кусочной подгрузки "кусок там, кусок тут". У нас нет схемы поддержки кусочных периодов истории.
Загрузитесь один раз и не будет проблем в будущем. А если вы снова имеете в виду ситуацию "я на виртуалке с 10 гб диском", то так и пишите.
То есть, вы одну проблему "у меня диска мало, нет даже 5 гб" трансформируете в совсем другую, умалчивая об истинной причине.
Наш ответ - нет, такие технические условия нас не интересуют.
Да, с этим косяк конкретный!
Зачем мне закачивать историю за 2009 год, если Я тестирую с начала 2017 года. Как сказал Ренат, то она рано или поздно понадобиться, вот только он не уточнил кому именно она понадобиться - мне она точно не нужна!
ваш ПК будет одной капелькой в глобальном облаке исторических данных ))