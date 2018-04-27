Выпустили бета-версию MetaTrader 5 build 1795 на MetaQuotes-Demo - страница 7

Новый комментарий
 
Vladimir Karputov:

Подключитесь к торговому серверу "MetaQuotes-Demo".

Ну я вроде как подключился. Это ли вы имеете в виду. И ничего не происходит, терминал не обновляется.

 
tredser:

Ну я вроде как подключился. Это ли вы имеете в виду. И ничего не происходит, терминал не обновляется.

А на Вашем скриншоте не видно версии. ТАкже, так как у Вас ОДИН счёт в терминале, то нужно перезапустить терминал. Ещё проверьте вкладку "Журнал" - что там пишется.

 
Vladimir Karputov:

А на Вашем скриншоте не видно версии. ТАкже, так как у Вас ОДИН счёт в терминале, то нужно перезапустить терминал. Ещё проверьте вкладку "Журнал" - что там пишется.

Открыл еще один счет в терминале, и обновление началось. Спасибо за помощь.

 
fxsaber:

Если так по каждому символу и на каждом торговом сервере, то чтобы протестировать текущий месяц, нужно закачать гигабайты данных!

Чтобы не быть голословным, взял пустой Терминал с Alpari-MT5, чтобы прогнать 15 символов за текущий месяц по реальным тикам.

Bases\Alpari-MT5 стала 1.8 Гб, Tester\bases\Alpari-MT5 - 0.27 Гб.

При этом в базе Терминала закачались бары с 2007 года, а в Агентах - с 2017 года. Зачем?!

Повторюсь, эксперимент поставил с пустого Терминала.


Тривиальная задача (прогнать по ценам открытия текущий месяц), которая должна решатся за секунды, решается за тучу времени с гигантским трафиком!

Сейчас, чтобы решить эту задачу, нужно создавать кастомные символы и гнать по ним. Ведь полный абсурд.

 
fxsaber:

Чтобы не быть голословным, взял пустой Терминал с Alpari-MT5, чтобы прогнать 15 символов за текущий месяц по реальным тикам.

Bases\Alpari-MT5 стала 1.8 Гб, Tester\bases\Alpari-MT5 - 0.27 Гб.

При этом в базе Терминала закачались бары с 2007 года, а в Агентах - с 2017 года. Зачем?!

Повторюсь, эксперимент поставил с пустого Терминала.


Тривиальная задача (прогнать по ценам открытия текущий месяц), которая должна решатся за секунды, решается за тучу времени с гигантским трафиком!

Сейчас, чтобы решить эту задачу, нужно создавать кастомные символы и гнать по ним. Ведь полный абсурд.

Не абсурд.

Вы смотрите на частный случай, а мы оцениваем общий подход. Раз вы начали тестироваться, то неминуемо вам нужна будет вся история в какой-то момент.

Мы оптимизируем доступ для будущих запросов, чтобы они не вызывали кусочной подгрузки "кусок там, кусок тут". У нас нет схемы поддержки кусочных периодов истории.

Загрузитесь один раз и не будет проблем в будущем. А если вы снова имеете в виду ситуацию "я на виртуалке с 10 гб диском", то так и пишите.

То есть, вы одну проблему "у меня диска мало, нет даже 5 гб" трансформируете в совсем другую, умалчивая об истинной причине.

Наш ответ - нет, такие технические условия нас не интересуют.

 
Renat Fatkhullin:

Не абсурд.

Вы смотрите на частный случай, а мы оцениваем общий подход. Раз вы начали тестироваться, то неминуемо вам нужна будет вся история в какой-то момент.

Мы оптимизируем доступ для будущих запросов, чтобы они не вызывали кусочной подгрузки "кусок там, кусок тут". У нас нет схемы поддержки кусочных периодов истории.

Загрузитесь один раз и не будет проблем в будущем. А если вы снова имеете в виду ситуацию "я на виртуалке с 10 гб диском", то так и пишите.

То есть, вы одну проблему "у меня диска мало, нет даже 5 гб" трансформируете в совсем другую, умалчивая об истинной причине.

Наш ответ - нет, такие технические условия нас не интересуют.

Вы реально утомили своей непробиваемой манерой считать оппонента неадекватным.

Только идиот запускает Оптимизатор на VPS. На кой черт так завуалированно называть меня дебилом?! Придумываете небылицы и пытаетесь других (не меня, конечно) убедить, что все работает, как надо. А воспрашающий железа нужного не имеет. Так вот, железо хоть жо-й жуй. Речь шла о другом. И не надо удалять мой пост или банить за то, что я крою вас матом между строк в данный момент.


В Оптимизаторе есть режиме "по всем символам Обзора рынка". Мне нужно сравнить символы между собой за текущий месяц. Терминалу, чтобы показать чарт за текущий месяц (да хоть за сутки) по любому из символов не нужно закачивать всю историю. Более того, даже скажу, что те, кто тестит за 10 лет свои ТС - неудачники в трейдинге, все 100%. Но суть не в них.


Чтобы прогнать в упомянутом режиме Оптимизатор есть два пути.

  1. Заменить все символы из Обзора рынка их кастомными копиями (тупо CopyRates + CustomRatesReplace). И запустить Оптимизатор. Результат будет через пару минут.
  2. Запустить Оптимизатор, как есть. Дождаться закачки гигабайтов ненужной истории (а нужная уже была в Терминале). Ну это в зависимости от ширины канала до нескольких часов (у меня так). По деньгам на том же мобильном интернете это также весело.
Вот два факта. Могу говорить на языке 100% воспроизводимости своих утверждений. Только это, похоже, не нужно. Современные геополитические реалии логических умозаключений во всей красе и здесь.
 
fxsaber:

Вы реально утомили своей непробиваемой манерой считать оппонента неадекватным.

Только идиот запускает Оптимизатор на VPS. На кой черт так завуалированно называть меня дебилом?! Придумываете небылицы и пытаетесь других (не меня, конечно) убедить, что все работает, как надо. А воспрашающий железа нужного не имеет. Так вот, железо хоть жо-й жуй. Речь шла о другом. И не надо удалять мой пост или банить за то, что я крою вас матом между строк в данный момент.

Однако в прошлый раз все так и вышло ровно с тем же вопросом "почему такие большие файлы истории".

Оказалось, что вы продвигали тему файлов истории ради VPS.

В Оптимизаторе есть режиме "по всем символам Обзора рынка". Мне нужно сравнить символы между собой за текущий месяц. Терминалу, чтобы показать чарт за текущий месяц (да хоть за сутки) по любому из символов не нужно закачивать всю историю. Более того, даже скажу, что те, кто тестит за 10 лет свои ТС - неудачники в трейдинге, все 100%. Но суть не в них.


Чтобы прогнать в упомянутом режиме Оптимизатор есть два пути.

  1. Заменить все символы из Обзора рынка их кастомными копиями (тупо CopyRates + CustomRatesReplace). И запустить Оптимизатор. Результат будет через пару минут.
  2. Запустить Оптимизатор, как есть. Дождаться закачки гигабайтов ненужной истории (а нужная уже была в Терминале). Ну это в зависимости от ширины канала до нескольких часов (у меня так). По деньгам на том же мобильном интернете это также весело.
Вот два факта. Могу говорить на языке 100% воспроизводимости своих утверждений. Только это, похоже, не нужно. Современные геополитические реалии логических умозаключений во всей красе и здесь.

А я отвечу - скачается один раз. И это нормально.

И еще раз повторю - вся история вам неминуемо понадобится в любом случае, если вы заняты анализом. Достаточно случайно нажать на Home или проскроллиться в левый край графика, как получите неминуемый автоматическую докачку данных. И это происходит всегда и гарантированно.

Разговоры про мобильный интернет, про часы - это снова песня про vps с 10 гб диском.


Чтобы совсем было все ясно:

  1. мы в 2018 году, а не в 2000
  2. в 2018 году ради глубокой работы в области больших данных однократно скачать 0.5 - 1 гб рабочих данных является нормой
  3. у нас экстремально эффективные алгоримты сжатия рыночных данных и такого уровня экономии трафика нет ни у одного конкурента
  4. оптимизация процессов упреждающая, так как у нас вся система автоматически работает, докачивая и обеспечивая отзывчивость по всему фронту данных
 

Renat Fatkhullin:

Чтобы совсем было все ясно:

  1. мы в 2018 году, а не в 2000
  2. в 2018 году ради глубокой работы в области больших данных однократно скачать 0.5 - 1 гб рабочих данных является нормой
  3. у нас экстремально эффективные алгоримты сжатия рыночных данных и такого уровня экономии трафика нет ни у одного конкурента
  4. оптимизация процессов упреждающая, так как у нас вся система автоматически работает, докачивая и обеспечивая отзывчивость по всему фронту данных

И даже в 2018 году в Подмосковье, лично у меня тырнет от Мегавфонь всего 8 гигов в месяц, днём и 8 ночью. Получается, что я могу закачать истории всего по 6-7 символов. А дальше ... Ах, да... загрузка-то только один раз... может распределять по одному инструменту в месяц? Хотя есть ещё вариант... работать маленько днём, маленько ночью. Но что-то не очень радует такая перспектива.

Ренат, Вы не правы. Кому надо историю за 10 лет, пусть ставят тестирование за 10 лет. Но, если мне достаточно текущего года для того чтобы прогнать в дебагере с целью отлова ошибок, зачем мне история такой глубины???

Разве есть проблема в случае, если загружена история только за текущий год, а мне вдруг понадобилась история за 3 года или больше? Даже если будет удалена предыдущая загрузка и история текущего года будет загружена повторно, никто и не заметит.

 
Renat Fatkhullin:

Однако в прошлый раз все так и вышло ровно с тем же вопросом "почему такие большие файлы истории".

Оказалось, что вы продвигали тему файлов истории ради VPS.

Даже вникать не хочу, т.к. не понимаю, что и почему мне приписывается. Проехали, ЧСВ тешить - не для всех.

А я отвечу - скачается один раз. И это нормально.

И еще раз повторю - вся история вам неминуемо понадобится в любом случае, если вы заняты анализом.

Разговоры про мобильный интернет, про часы - это снова песня про vps с 10 гб диском.


Чтобы совсем было все ясно:

  1. мы в 2018 году, а не в 2000
  2. в 2018 году ради глубокой работы в области больших данных однократно скачать 0.5 - 1 гб рабочих данных является нормой
  3. у нас экстремально эффективные алгоримты сжатия рыночных данных и такого уровня экономии трафика нет ни у одного конкурента
  4. оптимизация процессов упреждающая, так как у нас вся система автоматически работает, докачивая и обеспечивая отзывчивость по всему фронту данных

Вот так работает вариант с кастомными символами

2018.04.24 15:49:21.450 Tester  Experts\fxsaber\TesterMaxProfit.ex5 on TESTER_EURUSD,M1 from 2018.04.02 00:00 to 2018.04.24 00:00
2018.04.24 15:49:21.450 Tester  optimization on all MarketWatch symbols started
...
2018.04.24 15:49:23.589 Tester  testing on MarketWatch symbols finished, total passes 81
2018.04.24 15:49:23.811 Statistics      optimization done in 0 minutes 02 seconds
2018.04.24 15:49:23.811 Statistics      local 81 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)

Две секунды. На подготовку кастомных символов (запуск скрипта) со всеми телодвижениями мышки ушло несколько секунд.


Теперь результат без кастомных символов - как есть.

2018.04.24 15:52:46.747 Tester  Experts\fxsaber\TesterMaxProfit.ex5 on EURUSD,M1 from 2018.04.02 00:00 to 2018.04.24 00:00
2018.04.24 15:52:46.747 Tester  optimization on all MarketWatch symbols started
...
2018.04.24 18:37:59.989 Tester  testing on MarketWatch symbols finished, total passes 61
2018.04.24 18:37:59.999 Statistics      optimization done in 2 hours 45 minutes 13 seconds
2018.04.24 18:37:59.999 Statistics      local 61 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)


Почти три часа. Все ушло на ненужную закачку данных. Ну закачал бы за текущий год (не за месяц) - ладно. Но зачем 2007 год, когда черным по белому в Тестере задан апрель 2018 года! Сейчас, действительно, как вы говорите, не 2000-й, а 2018-й на дворе.


Теперь давайте посмотрим, сколько же откушала данная оптимизация трафика

Жалкие 6 Гб. Ну да, у меня медленный инет - жалкие 6Гб вытягивались почти три часа. Но вроде кто-то говорил, что в том же Азиатском регионе огромные проблемы с инетом и MT5 должен учитывать это. Но дело даже не в трафике и не во времени. Уж я то кастомными символами решаю эту задачу за секунды. Просто MT5 кричаще нерационально жрет ресурсы. И не важно, что у меня несколько SSD суммарно давно за Тб. Тут просто факт - нерационально и все тут. И размер папки Тестера (справа на скрине) это отлично доказывает. Оказывается, даже одного 1 Гб было за глаза. Но даже Тестер запихал себе тучу вот таких файлов Tester\bases\Alpari-MT5\history\AUDCAD\2017.hcs. Да, на дворе 2018, Тестеру указали текущий месяц, но не только Терминал, а уже сам Тестер по каждому символу решил прихватить с собой еще и 2017 год.


ЗЫ Интересно, что тиковые данные закачиваются великолепно - столько, сколько и просили. Сейчас 2018 год, и логично использовать режим "по реальным тикам". Так вот тики закачаются и будут готовы к употреблению, но без баров за 2007 год - ни-ни.

 
fxsaber:
Я сегодня впервые запустил тест на реальных тиках. Скажите пожалуйста, линии по high и low будто-бы МА с периодом 1 это нормально? Или это какие тараканы?
123456789
Новый комментарий