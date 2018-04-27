Выпустили бета-версию MetaTrader 5 build 1795 на MetaQuotes-Demo - страница 2

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Не понял смысл появления этой строки

ЗЫ Понял. Это для долго-компилируемых проектов.

 
Рост tkc и, особенно, hcc не победили.
 
Vitaly Muzichenko:

Эта проблема давно, Я вроде даже в СД писал.

Тоже писал. Еще в декабре, но там видео похуже качества было, просили картинки прислать. И потом тишина. Сейчас вроде получше видео вышло, дам в СД тоже ссылку.
 

С Агентами стало значительно лучше, Спасибо!

Но не идеально - некоторые локальные Агенты при Оптимизации впадают в состояние connecting


и затем failed

Логи этих Агентов отсутствуют - нет файлов.


Лог Тестера

CD      0       22:57:39.773    Tester  register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations
GI      3       22:57:39.888    Tester  custom symbols not allowed in Cloud Network
QL      0       22:57:40.115    Tester  cache file 'tester\cache\Test.TESTER.M1.4.bin' load ...
CE      0       22:57:40.115    Tester  file cache contains 88 records
MQ      0       22:57:40.120    Tester  Experts\fxsaber\Test.ex5 on TESTER,M1 from 2018.02.01 00:00 to 2018.04.03 00:00
HO      0       22:57:40.120    Tester  TESTER: history data begins from 2018.02.06 00:00
LI      0       22:57:40.120    Tester  TESTER: ticks data begins from 2018.02.06 00:00
QS      0       22:57:40.120    Tester  complete optimization started
RD      0       22:57:40.120    Tester  size of initial task batch is 1
KO      0       22:57:40.209    Tester  file cache used 88 times
RD      0       22:57:40.209    Tester  optimization finished, total passes 88
NR      0       22:57:40.654    Statistics      optimization done in 0 minutes 00 seconds
MF      0       22:58:20.785    Tester  register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations
CD      3       22:58:20.896    Tester  custom symbols not allowed in Cloud Network
LM      0       22:58:21.125    Tester  Experts\fxsaber\Test.ex5 on TESTER,M1 from 2018.02.01 00:00 to 2018.04.03 00:00
QK      0       22:58:21.125    Tester  TESTER: history data begins from 2018.02.06 00:00
EE      0       22:58:21.125    Tester  TESTER: ticks data begins from 2018.02.06 00:00
PO      0       22:58:21.125    Tester  complete optimization started
PK      0       22:58:21.125    Tester  size of initial task batch is 11
OS      0       22:58:21.181    Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
PS      0       22:58:21.186    Core 1  connected
GH      0       22:58:21.188    Core 2  agent process started
DP      0       22:58:21.188    Core 2  connecting to 127.0.0.1:3001
IE      0       22:58:21.189    Core 3  agent process started
CE      0       22:58:21.189    Core 3  connecting to 127.0.0.1:3002
RR      0       22:58:21.190    Core 4  agent process started
KF      0       22:58:21.190    Core 4  connecting to 127.0.0.1:3003
KR      0       22:58:21.190    Core 1  authorized (agent build 1795)
OF      0       22:58:21.190    Core 5  agent process started
OR      0       22:58:21.190    Core 5  connecting to 127.0.0.1:3004
CR      0       22:58:21.191    Core 6  agent process started
DF      0       22:58:21.191    Core 6  connecting to 127.0.0.1:3005
CO      0       22:58:21.192    Core 7  agent process started
EK      0       22:58:21.192    Core 7  connecting to 127.0.0.1:3006
KL      0       22:58:21.193    Core 8  agent process started
NL      0       22:58:21.193    Core 8  connecting to 127.0.0.1:3007
RG      0       22:58:21.226    Core 1  common synchronization completed
FQ      0       22:58:21.399    Core 1  TESTER: ticks synchronized already [43 bytes]
EI      0       22:58:22.603    Core 7  connected
KN      0       22:58:22.603    Core 5  connected
IR      0       22:58:22.603    Core 3  connected
LG      0       22:58:22.603    Core 4  connected
LF      0       22:58:22.607    Core 4  authorized (agent build 1795)
KO      0       22:58:22.607    Core 5  authorized (agent build 1795)
DD      0       22:58:22.608    Core 3  authorized (agent build 1795)
KM      0       22:58:22.614    Core 7  authorized (agent build 1795)
MI      0       22:58:22.640    Core 5  common synchronization completed
FQ      0       22:58:22.641    Core 7  common synchronization completed
RH      0       22:58:22.647    Core 3  common synchronization completed
EP      0       22:58:22.647    Core 4  common synchronization completed
RD      0       22:58:22.725    Core 5  TESTER: ticks synchronized already [43 bytes]
OO      0       22:58:22.731    Core 3  TESTER: ticks synchronized already [43 bytes]
QF      0       22:58:22.743    Core 4  TESTER: ticks synchronized already [43 bytes]
RQ      0       22:58:22.750    Core 7  TESTER: ticks synchronized already [43 bytes]
KE      2       22:59:22.000    Tester  tester agent Core 2 cannot connect
MM      2       22:59:22.000    Tester  tester agent Core 6 cannot connect
KE      0       22:59:22.000    Core 6  connection closed
IR      2       22:59:22.000    Tester  tester agent Core 8 cannot connect
IG      0       22:59:58.214    Tester  optimization finished, total passes 88
GP      0       22:59:58.224    Statistics      optimization done in 1 minutes 37 seconds
MD      0       22:59:58.224    Statistics      local 88 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)
GO      0       22:59:58.224    Core 1  connection closed
RE      0       22:59:58.225    Core 3  connection closed
FP      0       22:59:58.226    Core 4  connection closed
MN      0       22:59:58.226    Core 5  connection closed
DE      0       22:59:58.227    Core 7  connection closed


ЗЫ Зараза все же проскакивает

2018.04.03 23:13:09.488 Tester  TESTER: history data begins from 2018.02.06 00:00
2018.04.03 23:13:09.488 Tester  TESTER: ticks data begins from 2018.02.06 00:00
2018.04.03 23:13:09.488 Core 1  agent process started
2018.04.03 23:13:09.488 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2018.04.03 23:13:26.032 Core 1  tester agent authorization error
2018.04.03 23:13:26.084 Core 1  connection closed
 

Если запустить тяжелый вариант этого скрипта и попробовать переключиться на другой счет, выйдет такое


 

Похоже, новая фишка

Можно не всем сразу, а отдельным советникам разрешать автоматическую торговлю.

[Удален]  
fxsaber:

Похоже, новая фишка

Можно не всем сразу, а отдельным советникам разрешать автоматическую торговлю.

Это и в текущей версии 1755 есть.

 
Alexey Viktorov:
Я первый раз в шоке от обновления. Писал, писал индикатор и вдруг "БАХ!!!" на двух реал счетах работает, а на MetaQotes-Demo такую ересь показывает, аж волосы на лысине дыбом встали...

Беру свои слова взад. Это я сам накосячил, да не сразу понял.

 
Alexey Viktorov:

Беру свои слова взад. Это я сам накосячил, да не сразу понял.

Волосы-то вернулись на лысину?

 
Sergey Dzyublik:

Возможная локализация проблемы с TypeToBytes:


Ошибка компиляции: 'template' - struct undefined

Спасибо, исправлено.

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