Выпустили бета-версию MetaTrader 5 build 1795 на MetaQuotes-Demo - страница 2
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Не понял смысл появления этой строки
ЗЫ Понял. Это для долго-компилируемых проектов.
Эта проблема давно, Я вроде даже в СД писал.
С Агентами стало значительно лучше, Спасибо!
Но не идеально - некоторые локальные Агенты при Оптимизации впадают в состояние connecting
и затем failed
Логи этих Агентов отсутствуют - нет файлов.
Лог Тестера
ЗЫ Зараза все же проскакивает
Если запустить тяжелый вариант этого скрипта и попробовать переключиться на другой счет, выйдет такое
Похоже, новая фишка
Можно не всем сразу, а отдельным советникам разрешать автоматическую торговлю.
Похоже, новая фишка
Можно не всем сразу, а отдельным советникам разрешать автоматическую торговлю.
Это и в текущей версии 1755 есть.
Я первый раз в шоке от обновления. Писал, писал индикатор и вдруг "БАХ!!!" на двух реал счетах работает, а на MetaQotes-Demo такую ересь показывает, аж волосы на лысине дыбом встали...
Беру свои слова взад. Это я сам накосячил, да не сразу понял.
Беру свои слова взад. Это я сам накосячил, да не сразу понял.
Волосы-то вернулись на лысину?
Возможная локализация проблемы с TypeToBytes:
Ошибка компиляции: 'template' - struct undefined
Спасибо, исправлено.