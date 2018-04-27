Выпустили бета-версию MetaTrader 5 build 1795 на MetaQuotes-Demo - страница 4

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Alexander:

На каком сервере?

MQ-Demo.

 
fxsaber:

MQ-Demo.

Стабильно воспроизводится? Только на MetaQuotes-Demo?

 
Alexander:

Стабильно воспроизводится? Только на MetaQuotes-Demo?

Воспроизводится стабильно. И только на MQ-Demo. Остальные сервера, что пробовал, делают только секундную задержку.

 
Во время компиляции нажал кнопку "отмена" - метаэдитор завис намертво. Ждал полчаса - он так и не отвис, закрыл принудительно.
 
Alexandr Saprykin:
Во время компиляции нажал кнопку "отмена" - метаэдитор завис намертво. Ждал полчаса - он так и не отвис, закрыл принудительно.

Добрый день!

Что конкретно Вы компилировали? Какой размер файла/папки? Какая битность у терминала? Какая версия и битность ОС?

Спасибо.

 
Evgeny Chernyshev:

Добрый день!

Что конкретно Вы компилировали? Какой размер файла/папки? Какая битность у терминала? Какая версия и битность ОС?

Спасибо.

Добрый!

Компилировал советник. Размер mq5 файла 4,29 МБ. Терминал х64. Windows 7 х64, обновления все установлены.

 
fxsaber:

Воспроизводится стабильно. И только на MQ-Demo. Остальные сервера, что пробовал, делают только секундную задержку.

А этим можно вообще не пользоваться.

Мне надо было дать человеку инвест-пароль. А кто его знает или записывает... проще создать новый. Так я и сделал. Создал, попытался зайти под инвест... Но в чём-то ошибся и вдруг, ХА... и у меня открыт новый счёт. Самое смешное, что я этого не понял. Пытаюсь войти под инвестом уже в новый счёт... ХА... и у меня ещё один новый счёт.

Заявку написал, но ответа нет.

 
Alexey Viktorov:

Заявку написал, но ответа нет.

Смотрим.

 

В HTML-отчете Тестера сделки располагаются не по-возрастанию времени


 
Alexandr Saprykin:

Добрый!

Компилировал советник. Размер mq5 файла 4,29 МБ. Терминал х64. Windows 7 х64, обновления все установлены.

Проблема воспроизводится постоянно при каждой компиляции? Советник из стандартной поставки?

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