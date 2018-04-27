Выпустили бета-версию MetaTrader 5 build 1795 на MetaQuotes-Demo - страница 3

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Пропали все вкладки символов, кроме одной. И у нее сбиты все настройки, которые по правой кнопке на чарте -> свойства. Опять по новой чарты настраивать.
 

Если в этом окне нажать Далеее

 

то ничего не будет происходит ~15 секунд. Чем вызвано такое ожидание?

 

Тики (не бары) кастомных символов полностью пропадают при открытии нового счета.

ЗЫ Пропадают тики и при переключении на другие счета. В общем, нельзя пока доверить MT5 хранить тиковую историю.

 

В коде советника допустил опечатку, что вызвало попытку на каждом тике открыть отложенник с нулевым объемом.

Запустил одиночный прогон по реальным тикам (хорошо, что только за два месяца). В итоге получил лог из таких строк

2018.04.04 15:21:37.763 Core 1  2018.04.02 22:59:58   failed sell limit 0.00 TESTER_CUSTOM at 0.87599 [Invalid volume]

И все бы хорошо, но лог занимает 2 Гб! При этом еще и бэктест выполнился в 10-20 раз медленнее, чем если бы не допустил опечатку.


Большая просьба, если при одиночном прогоне возникает больше тысячи торговых ошибок, делать паузу бэктеста с предупреждением и предложением продолжить/отказаться.

Запусти я этот прогон за год, лог бы занял 12 Гб. Ну это, мягко говоря, неправильно. Пожалейте SSD и здравый смысл.

Возможность отключить логирование в Тестере давно назрела. Примите соломоново решение.

 

На графике одиночного прогона в Терминале и HTML-отчете не попадают все цифры на вертикальной шкале

на рисунке самой правой цифры нет.

 

Писал в вопросах #8454

В объекте OBJ_EDIT  при запуске в тестере не работает выравнивание по центру. 

 

У меня вообще ничего не компилируется


из того что в build 1755 компилировалось нормально

 
Sergey Likho:

Писал в вопросах #8454

В объекте OBJ_EDIT  при запуске в тестере не работает выравнивание по центру. 

И не работало, а вот когда будет работать графика в тестере - неизвестно.

 
A100:

У меня вообще ничего не компилируется


из того что в build 1755 компилировалось нормально

Напишите, пожалуйста, в сервисдеск, будем смотреть.

 
fxsaber:

Если в этом окне нажать Далеее

 

то ничего не будет происходит ~15 секунд. Чем вызвано такое ожидание?

На каком сервере?

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