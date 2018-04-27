Выпустили бета-версию MetaTrader 5 build 1795 на MetaQuotes-Demo - страница 3
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Если в этом окне нажать Далеее
то ничего не будет происходит ~15 секунд. Чем вызвано такое ожидание?
Тики (не бары) кастомных символов полностью пропадают при открытии нового счета.
ЗЫ Пропадают тики и при переключении на другие счета. В общем, нельзя пока доверить MT5 хранить тиковую историю.
В коде советника допустил опечатку, что вызвало попытку на каждом тике открыть отложенник с нулевым объемом.
Запустил одиночный прогон по реальным тикам (хорошо, что только за два месяца). В итоге получил лог из таких строк
И все бы хорошо, но лог занимает 2 Гб! При этом еще и бэктест выполнился в 10-20 раз медленнее, чем если бы не допустил опечатку.
Большая просьба, если при одиночном прогоне возникает больше тысячи торговых ошибок, делать паузу бэктеста с предупреждением и предложением продолжить/отказаться.
Запусти я этот прогон за год, лог бы занял 12 Гб. Ну это, мягко говоря, неправильно. Пожалейте SSD и здравый смысл.
Возможность отключить логирование в Тестере давно назрела. Примите соломоново решение.
На графике одиночного прогона в Терминале и HTML-отчете не попадают все цифры на вертикальной шкале
на рисунке самой правой цифры нет.
Писал в вопросах #8454
В объекте OBJ_EDIT при запуске в тестере не работает выравнивание по центру.
У меня вообще ничего не компилируется
из того что в build 1755 компилировалось нормально
Писал в вопросах #8454
В объекте OBJ_EDIT при запуске в тестере не работает выравнивание по центру.
И не работало, а вот когда будет работать графика в тестере - неизвестно.
У меня вообще ничего не компилируется
из того что в build 1755 компилировалось нормально
Напишите, пожалуйста, в сервисдеск, будем смотреть.
Если в этом окне нажать Далеее
то ничего не будет происходит ~15 секунд. Чем вызвано такое ожидание?
На каком сервере?