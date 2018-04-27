Выпустили бета-версию MetaTrader 5 build 1795 на MetaQuotes-Demo - страница 6
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Нет никакой индикации в Терминале, что сейчас идет Оптимизация, когда окно Тестера скрыто.
Так можно случайно выйти из Терминала, не заметив, что идет Оптимизация. И никакого даже предупреждения не будет.
Нет никакой индикации в Терминале, что сейчас идет Оптимизация, когда окно Тестера скрыто.
Так можно случайно выйти из Терминала, не заметив, что идет Оптимизация. И никакого даже предупреждения не будет.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Vladislav Andruschenko, 2018.04.24 09:07
Терминал Билд 1795
Windows 7 64
Если начать оптимизацию, а потом прервать ее спустя 30 минут, то терминал зависает, и его никак не остановить.
В диспетчере задач плодятся агенты MetaTester64(8шт).
После этого запустить терминал не удается. Надо ждать или перегружать компьютер.
у Всех так?
Какое отношение last-цены имеют к символу с такими настройками?
Как получить новый билд 1795, где его можно скачать
Как получить новый билд 1795, где его можно скачать
Подключитесь к торговому серверу "MetaQuotes-Demo".
Для чего Оптимизатор в режиме "по реальным тикам" и "Все символы из Обзора рынка" с интервалом за текуший месяц закачивает все бары, что есть на торговом сервере (начиная с 2003 года)?
При этом тики закачивает только за текущий месяц, как и должно быть.
Для чего Оптимизатор в режиме "по реальным тикам" и "Все символы из Обзора рынка" с интервалом за текуший месяц закачивает все бары, что есть на торговом сервере (начиная с 2003 года)?
При этом тики закачивает только за текущий месяц, как и должно быть.
Странный вопрос - ответ на него есть в справке - Загрузка истории при тестировании
PS Updated
Да, при этом закачивается вся доступная тиковая история от указанной в тестере даты до вчерашнего дня
Странный вопрос - ответ на него есть в справке - Загрузка истории при тестировании
PS Updated
Да, при этом закачивается вся доступная тиковая история от указанной в тестере даты до вчерашнего дня
Почему это же не делать для баров?
Если так по каждому символу и на каждом торговом сервере, то чтобы протестировать текущий месяц, нужно закачать гигабайты данных!
Не вспомню, когда тестировал даже за год, а тут аж 10 лет.