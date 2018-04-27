Выпустили бета-версию MetaTrader 5 build 1795 на MetaQuotes-Demo - страница 6

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Нет никакой индикации в Терминале, что сейчас идет Оптимизация, когда окно Тестера скрыто.

Так можно случайно выйти из Терминала, не заметив, что идет Оптимизация. И никакого даже предупреждения не будет.

 
fxsaber:

Нет никакой индикации в Терминале, что сейчас идет Оптимизация, когда окно Тестера скрыто.

Так можно случайно выйти из Терминала, не заметив, что идет Оптимизация. И никакого даже предупреждения не будет.


Писал уже об это когда то. 1 из 10 случаев, я забываю что запустил оптимизацию и закрываю терминал. 
 
Terminal\Bases\Custom\history хранит бары давно удаленных символов.
 

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Ошибки, баги, вопросы

Vladislav Andruschenko, 2018.04.24 09:07

Терминал Билд 1795

Windows 7 64


Если начать оптимизацию, а потом прервать ее спустя 30 минут, то терминал зависает, и его никак не остановить.

В диспетчере задач плодятся агенты MetaTester64(8шт).

После этого запустить терминал не удается. Надо ждать или перегружать компьютер. 


у Всех так? 


 
Тестер
TESTER_EURUSD : real ticks begin from 2018.04.02 00:00:00
TESTER_EURUSD : 2018.04.03 00:00 - 2018.04.24 00:00  last prices absent for 15 whole days, bars built by bid prices
final balance 10000000.00 USD
OnTester result 203343
TESTER_EURUSD,M1: 1407448 ticks, 21591 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.172. Test passed in 0:00:00.905 (including ticks preprocessing 0:00:00.203).


Какое отношение last-цены имеют к символу с такими настройками?

 

Как получить новый билд 1795, где его можно скачать

 
tredser:

Как получить новый билд 1795, где его можно скачать

Подключитесь к торговому серверу "MetaQuotes-Demo".

 

Для чего Оптимизатор в режиме "по реальным тикам" и "Все символы из Обзора рынка" с интервалом за текуший месяц закачивает все бары, что есть на торговом сервере (начиная с 2003 года)?

При этом тики закачивает только за текущий месяц, как и должно быть.

 
fxsaber:

Для чего Оптимизатор в режиме "по реальным тикам" и "Все символы из Обзора рынка" с интервалом за текуший месяц закачивает все бары, что есть на торговом сервере (начиная с 2003 года)?

При этом тики закачивает только за текущий месяц, как и должно быть.

Странный вопрос - ответ на него есть в справке - Загрузка истории при тестировании

PS Updated

Да, при этом закачивается вся доступная тиковая история от указанной в тестере даты до вчерашнего дня

 
Rashid Umarov:

Странный вопрос - ответ на него есть в справке - Загрузка истории при тестировании

PS Updated

Да, при этом закачивается вся доступная тиковая история от указанной в тестере даты до вчерашнего дня

Почему это же не делать для баров?

Если так по каждому символу и на каждом торговом сервере, то чтобы протестировать текущий месяц, нужно закачать гигабайты данных!

Не вспомню, когда тестировал даже за год, а тут аж 10 лет.

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