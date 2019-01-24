Никогда не изучал программирование. но хочу написать советник

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доброго времени суток мальчики и девочки,
вот несколько переменных глобально
хочу получить цены открытия в журнал.



но получаю непонятную ересь.
что не так то?


 
Sergey Lobzankin:

доброго времени суток мальчики и девочки,
вот несколько переменных глобально
хочу получить цены открытия в журнал.



но получаю непонятную ересь.
что не так то?


Вы очень странно задали дату. Почитайте о дате: 

datetime NY=D'2015.01.01 00:00';     // время наступления 2015 года 
datetime d1=D'1980.07.19 12:30:27';  // год месяц день часы минуты секунды 
datetime d2=D'19.07.1980 12:30:27';  // равнозначно D'1980.07.19 12:30:27'; 
datetime d3=D'19.07.1980 12';        // равнозначно D'1980.07.19 12:00:00' 
datetime d4=D'01.01.2004';           // равнозначно D'01.01.2004 00:00:00' 
datetime compilation_date=__DATE__;             // дата компиляции 
datetime compilation_date_time=__DATETIME__;    // дата и время компиляции  
datetime compilation_time=__DATETIME__-__DATE__;// время компиляции 
//--- примеры объявлений, на которые будут получены предупреждения компилятора 
datetime warning1=D'12:30:27';       // равнозначно D'[дата компиляции] 12:30:27' 
datetime warning2=D'';               // равнозначно __DATETIME__

О переводе даты в структуру - TimeToStruct.


Какая цель? Что именно Вы проверяете в OnTick?


На всякий случай: если переменной datetime присвоить значение ноль, то на самом деле эта переменная станет равна D'1970.01.01 00:00:00'

 
Sergey Lobzankin:

доброго времени суток мальчики и девочки,
вот несколько переменных глобально
хочу получить цены открытия в журнал.



но получаю непонятную ересь.
что не так то?


Думаю надо начать с начала. Например со справки.

Так же модно открыть любой советник и разобрать его до каждого оператора.

Добро пожаловать в мир программистов! 

 
Sergey Lobzankin:

доброго времени суток мальчики и девочки,
вот несколько переменных глобально
хочу получить цены открытия в журнал.



но получаю непонятную ересь.
что не так то?


И вам не хворать. Судя по обращению в вашем нежном возрасте поздняки метаться по коду в поисках нечта. У  вас всё в коде не то и не так.
 
Roman Shiredchenko:
И вам не хворать. Судя по обращению в вашем нежном возрасте поздняки метаться по коду в поисках нечта. У  вас всё в коде не то и не так.

Начинать ни когда, ни чего не поздно. Будет у человека желание разберется. Все мы когда-то на простые if, else, смотрели как барны на новые ворота ;)

 
Sergey Lobzankin:

доброго времени суток мальчики и девочки,
вот несколько переменных глобально
хочу получить цены открытия в журнал.



но получаю непонятную ересь.
что не так то?


звучит примерно так.

Никогда не изучал хирургию, но хочу провести операцию, вот топор, сверло и напильник. Что не так то?

 
Sergey Lobzankin:

доброго времени суток мальчики и девочки,
вот несколько переменных глобально
хочу получить цены открытия в журнал.



но получаю непонятную ересь.
что не так то?


Если вы на самом деле хотите освоить программирование на MQL, то вначале неплохо бы почитать статьи, обучающие программированию с азов. На этом сайте таких статей полно. Хотя при полном отсутствии знаний трудно найти то, что нужно. Изучать синтаксис языка без параллельного изучения структуры программ бесполезно. 

https://book.mql4.com/ru

https://www.mql5.com/ru/articles/100

 
Sergey Lobzankin:

доброго времени суток мальчики и девочки,
вот несколько переменных глобально  хочу получить цены открытия в журнал.

но получаю непонятную ересь.  что не так то?

Набрал ваш пример в скрипт - советник многократно повторял бы вывод в журнал

datetime dt=D'00:00';

void start()
{
  if (dt==D'00:00') Alert(PRICE_OPEN);
}

Выбросил функции OnInit и OnDeinit - они у Вас пустые. Выбросил переменные, использование которых отсутствует. Вместо Print использовал Alert, чтоб сразу на экран. Выводит значение константы PRICE_OPEN, равное 1. Поставьте на нее курсор и нажмите F1

Продолжайте изучать программирование - без него советник трудно. Один мой знакомый изучал видеоуроки - написал толковый советник

 

спасибо за вашу отзывчивость)
я так и делаю, каждый день понемногу,
видеоуроки, статьи, форумы.
все ваши комментарии очень полезны мне)

 
Sergey Vradiy:

Если вы на самом деле хотите освоить программирование на MQL, то вначале неплохо бы почитать статьи, обучающие программированию с азов. На этом сайте таких статей полно. Хотя при полном отсутствии знаний трудно найти то, что нужно. Изучать синтаксис языка без параллельного изучения структуры программ бесполезно. 

https://book.mql4.com/ru

https://www.mql5.com/ru/articles/100

благодарю за учебник.
начал читать, вроде нормальный человек написал)))
а то я скачивал самоучитель, 3000 стр. и всё как сухая справка.

 
Sergey Lobzankin:

благодарю за учебник.
начал читать, вроде нормальный человек написал)))
а то я скачивал самоучитель, 3000 стр. и всё как сухая справка.

Простое чтение справки без постановки задач (пусть и очень простых) ничего не даёт. Это как изучать карате рассматривая картинки лежа на диване :)

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