Никогда не изучал программирование. но хочу написать советник
доброго времени суток мальчики и девочки,
вот несколько переменных глобально
хочу получить цены открытия в журнал.
но получаю непонятную ересь.
что не так то?
Вы очень странно задали дату. Почитайте о дате:
datetime NY=D'2015.01.01 00:00'; // время наступления 2015 года datetime d1=D'1980.07.19 12:30:27'; // год месяц день часы минуты секунды datetime d2=D'19.07.1980 12:30:27'; // равнозначно D'1980.07.19 12:30:27'; datetime d3=D'19.07.1980 12'; // равнозначно D'1980.07.19 12:00:00' datetime d4=D'01.01.2004'; // равнозначно D'01.01.2004 00:00:00' datetime compilation_date=__DATE__; // дата компиляции datetime compilation_date_time=__DATETIME__; // дата и время компиляции datetime compilation_time=__DATETIME__-__DATE__;// время компиляции //--- примеры объявлений, на которые будут получены предупреждения компилятора datetime warning1=D'12:30:27'; // равнозначно D'[дата компиляции] 12:30:27' datetime warning2=D''; // равнозначно __DATETIME__
О переводе даты в структуру - TimeToStruct.
Какая цель? Что именно Вы проверяете в OnTick?
На всякий случай: если переменной datetime присвоить значение ноль, то на самом деле эта переменная станет равна D'1970.01.01 00:00:00'
доброго времени суток мальчики и девочки,
вот несколько переменных глобально
хочу получить цены открытия в журнал.
но получаю непонятную ересь.
что не так то?
Думаю надо начать с начала. Например со справки.
Так же модно открыть любой советник и разобрать его до каждого оператора.
Добро пожаловать в мир программистов!
доброго времени суток мальчики и девочки,
вот несколько переменных глобально
хочу получить цены открытия в журнал.
но получаю непонятную ересь.
что не так то?
И вам не хворать. Судя по обращению в вашем нежном возрасте поздняки метаться по коду в поисках нечта. У вас всё в коде не то и не так.
Начинать ни когда, ни чего не поздно. Будет у человека желание разберется. Все мы когда-то на простые if, else, смотрели как барны на новые ворота ;)
доброго времени суток мальчики и девочки,
вот несколько переменных глобально
хочу получить цены открытия в журнал.
но получаю непонятную ересь.
что не так то?
звучит примерно так.
Никогда не изучал хирургию, но хочу провести операцию, вот топор, сверло и напильник. Что не так то?
доброго времени суток мальчики и девочки,
вот несколько переменных глобально
хочу получить цены открытия в журнал.
но получаю непонятную ересь.
что не так то?
Если вы на самом деле хотите освоить программирование на MQL, то вначале неплохо бы почитать статьи, обучающие программированию с азов. На этом сайте таких статей полно. Хотя при полном отсутствии знаний трудно найти то, что нужно. Изучать синтаксис языка без параллельного изучения структуры программ бесполезно.
доброго времени суток мальчики и девочки,
вот несколько переменных глобально хочу получить цены открытия в журнал.
Набрал ваш пример в скрипт - советник многократно повторял бы вывод в журнал
datetime dt=D'00:00'; void start() { if (dt==D'00:00') Alert(PRICE_OPEN); }
Выбросил функции OnInit и OnDeinit - они у Вас пустые. Выбросил переменные, использование которых отсутствует. Вместо Print использовал Alert, чтоб сразу на экран. Выводит значение константы PRICE_OPEN, равное 1. Поставьте на нее курсор и нажмите F1
Продолжайте изучать программирование - без него советник трудно. Один мой знакомый изучал видеоуроки - написал толковый советник
спасибо за вашу отзывчивость)
я так и делаю, каждый день понемногу,
видеоуроки, статьи, форумы.
все ваши комментарии очень полезны мне)
Если вы на самом деле хотите освоить программирование на MQL, то вначале неплохо бы почитать статьи, обучающие программированию с азов. На этом сайте таких статей полно. Хотя при полном отсутствии знаний трудно найти то, что нужно. Изучать синтаксис языка без параллельного изучения структуры программ бесполезно.
благодарю за учебник.
начал читать, вроде нормальный человек написал)))
а то я скачивал самоучитель, 3000 стр. и всё как сухая справка.
благодарю за учебник.
начал читать, вроде нормальный человек написал)))
а то я скачивал самоучитель, 3000 стр. и всё как сухая справка.
Простое чтение справки без постановки задач (пусть и очень простых) ничего не даёт. Это как изучать карате рассматривая картинки лежа на диване :)
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доброго времени суток мальчики и девочки,
вот несколько переменных глобально
хочу получить цены открытия в журнал.
но получаю непонятную ересь.
что не так то?