Никогда не изучал программирование. но хочу написать советник - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
подскажите пожалуйста, как правильно заполняестя (объявляется и заполняется) массив реквест\результ, для отпрапвки запроса на сервер об открытии ордера
подскажите пожалуйста, как правильно заполняестя (объявляется и заполняется) массив реквест\результ, для отпрапвки запроса на сервер об открытии ордера
В документации ведь есть все примеры.
В документации ведь есть все примеры.
ругается вот так
ругается вот на что
справка говорит об указателе на структуру.
что может служить указателем?
я уже всё перепробовал
ругается вот так
ругается вот на что
справка говорит об указателе на структуру.
что может служить указателем?
я уже всё перепробовал
Вы структуру не заполнили.
В справке внимательнее посмотрите примеры:и так все поля.
благодарю за учебник.
начал читать, вроде нормальный человек написал)))
а то я скачивал самоучитель, 3000 стр. и всё как сухая справка.
Добрый день Сергей. А сами Вы создали что-то стоящее изучи материал по программированию. Я в прошлом тоже немного программист и даже пробовала что-то делать. Буду признательна за ответ, а возможно даже и за помощь в организации автоторговли. 10 лет пробую успеть за рынком на 5-минутках или на 1-минутках, но тщетно. Чаще пропускалы, а входить позже не рисковала. Буду признательна за отличный советник, созданный если не Вами, то готовый прийти на помощь и одолеть любой хороший тренд - победить машину - форекс или БО - этот автомат, работающий против нас.
Проще и конструктивней исходить из того, что рынок или форекс к нам безразличны. В этом случае и побеждать что-либо нет никакой надобности.)
Проще и конструктивней исходить из того, что рынок или форекс к нам безразличны. В этом случае и побеждать что-либо нет никакой надобности.)
)))) так же как и погода. попобеждаем погоду? )))
)))) так же как и погода. попобеждаем погоду? )))
Там везде свой Кукл сидит. Помыл машину - дождь накликал, поставил бай - цена в осадок выпала)))
Машина считается абсолютно чистой, если номерные знаки читаются с 20 м.
Добрый день Сергей. А сами Вы создали что-то стоящее изучи материал по программированию. Я в прошлом тоже немного программист и даже пробовала что-то делать. Буду признательна за ответ, а возможно даже и за помощь в организации автоторговли. 10 лет пробую успеть за рынком на 5-минутках или на 1-минутках, но тщетно. Чаще пропускалы, а входить позже не рисковала. Буду признательна за отличный советник, созданный если не Вами, то готовый прийти на помощь и одолеть любой хороший тренд - победить машину - форекс или БО - этот автомат, работающий против нас.
не совсем понял что вы хотите.
я закончил советник на языке MQL4. чтоб окончательно прийти к прибыли, следует оптимизировать советник. оптимизации в МТ4 нет и уже говорят никогда не будет.
друг посоветовал переписать на MQL5. вот тут и начались все сложности