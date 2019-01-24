Никогда не изучал программирование. но хочу написать советник - страница 7

Новый комментарий
 

подскажите пожалуйста, как правильно заполняестя (объявляется и заполняется) массив реквест\результ, для отпрапвки запроса на сервер об открытии ордера

 
Sergey Lobzankin:

подскажите пожалуйста, как правильно заполняестя (объявляется и заполняется) массив реквест\результ, для отпрапвки запроса на сервер об открытии ордера

В документации ведь есть все примеры.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура торгового запроса
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура торгового запроса
  • www.mql5.com
Взаимодействие клиентского терминала и торгового сервера для проведения операций постановки ордеров производится посредством торговых запросов. Запрос представлен специальной предопределенной структурой MqlTradeRequest, которая содержит все поля, необходимые для заключения торговых сделок. Результат обработки запроса представлен структурой...
 
Alexey Viktorov:

В документации ведь есть все примеры.

ругается вот так 
ругается вот на что

справка говорит об указателе на структуру.
что может служить указателем?
я уже всё перепробовал

 
Sergey Lobzankin:

ругается вот так 
ругается вот на что

справка говорит об указателе на структуру.
что может служить указателем?
я уже всё перепробовал

Вы структуру не заполнили.

В справке внимательнее посмотрите примеры:

//--- готовим запрос
   MqlTradeRequest request={0};
   request.action=TRADE_ACTION_PENDING;         // установка отложенного ордера
   request.magic=magic_number;                  // ORDER_MAGIC
   request.symbol=_Symbol;                      // инструмент
и так все поля.
 
Sergey Lobzankin:

благодарю за учебник.
начал читать, вроде нормальный человек написал)))
а то я скачивал самоучитель, 3000 стр. и всё как сухая справка.

Добрый день Сергей. А сами Вы создали что-то стоящее изучи материал по программированию. Я в прошлом тоже немного программист и даже пробовала что-то делать. Буду признательна за ответ, а возможно даже и за помощь в организации автоторговли. 10 лет пробую успеть за рынком на 5-минутках или на 1-минутках, но тщетно. Чаще пропускалы, а входить позже не рисковала. Буду признательна за отличный советник, созданный если не Вами, то готовый прийти на помощь и одолеть любой хороший тренд - победить машину - форекс или БО - этот автомат, работающий против нас.
 
entin:
Добрый день Сергей. А сами Вы создали что-то стоящее изучи материал по программированию. Я в прошлом тоже немного программист и даже пробовала что-то делать. Буду признательна за ответ, а возможно даже и за помощь в организации автоторговли. 10 лет пробую успеть за рынком на 5-минутках или на 1-минутках, но тщетно. Чаще пропускалы, а входить позже не рисковала. Буду признательна за отличный советник, созданный если не Вами, то готовый прийти на помощь и одолеть любой хороший тренд - победить машину - форекс или БО - этот автомат, работающий против нас.

Проще и конструктивней исходить из того, что рынок или форекс к нам безразличны. В этом случае и побеждать что-либо нет никакой надобности.)

 
Yuriy Asaulenko:

Проще и конструктивней исходить из того, что рынок или форекс к нам безразличны. В этом случае и побеждать что-либо нет никакой надобности.)

)))) так же как и погода. попобеждаем погоду? )))

 
Alexey Volchanskiy:

)))) так же как и погода. попобеждаем погоду? )))

Там везде свой Кукл сидит. Помыл машину - дождь накликал, поставил бай - цена в осадок выпала)))
 
Texnolog:
Там везде свой Кукл сидит. Помыл машину - дождь накликал, поставил бай - цена в осадок выпала)))

Машина считается абсолютно чистой, если номерные знаки читаются с 20 м.

 
entin:
Добрый день Сергей. А сами Вы создали что-то стоящее изучи материал по программированию. Я в прошлом тоже немного программист и даже пробовала что-то делать. Буду признательна за ответ, а возможно даже и за помощь в организации автоторговли. 10 лет пробую успеть за рынком на 5-минутках или на 1-минутках, но тщетно. Чаще пропускалы, а входить позже не рисковала. Буду признательна за отличный советник, созданный если не Вами, то готовый прийти на помощь и одолеть любой хороший тренд - победить машину - форекс или БО - этот автомат, работающий против нас.

не совсем понял что вы хотите.
я закончил советник на языке MQL4. чтоб окончательно прийти к прибыли, следует оптимизировать советник. оптимизации в МТ4 нет и уже говорят никогда не будет.
друг посоветовал переписать на MQL5. вот тут и начались все сложности

123456789
Новый комментарий