Никогда не изучал программирование. но хочу написать советник - страница 4

Новый комментарий
 
Alexey Volchanskiy:

Он же написал, что не изучал программирование. Скопипастил откуда-то наверное..

Так и я сначала просто сказал что это условие будет выдавать всегда истину. И его нужно править, но...

 
Konstantin Nikitin:

Так и я сначала просто сказал что это условие будет выдавать всегда истину. И его нужно править, но...

Ну, нам понятно, а ТС нет ))

 
Alexey Volchanskiy:

Он же написал, что не изучал программирование. Скопипастил откуда-то наверное..

ну так-то да!!! я скопипастил, получил скелет советника, скелет функции,
а далее ... в том то и загвоздка, используя чужой шаблон, прописать везде свои условия

 
вобщем ребята, у меня две копии кода. они разные. одна дома, другая на работе, где получится минутка, там и редактирую. 
сейчас домой пришёл... а тут покупка вроде не брыкается, щас посмотрю, может всё ясно станет, если надеюсь вопросов только ещё больше не появится
 
 
Sergey Lobzankin:
вобщем ребята, у меня две копии кода. они разные. одна дома, другая на работе, где получится минутка, там и редактирую. 
сейчас домой пришёл... а тут покупка вроде не брыкается, щас посмотрю, может всё ясно станет, если надеюсь вопросов только ещё больше не появится

Ну что-то сверх естественного у вас там нет. Так что лучший вариант. Выложить его тут, но только через

Кто-то да подскажет что путного.

 
Konstantin Nikitin:

Ну что-то сверх естественного у вас там нет. Так что лучший вариант. Выложить его тут, но только через

Кто-то да подскажет что путного.

значит дома срабатывает трейлинг на безубыток. дальше не ползёт
если есть желание, давайте сравним
вот вариант № 1: тот где стоплосс убегает от рынка Извините))) этот только скриншотом



а это тот  где срабатывает безубыток но дальше трейлинг не ползёт:

void  Trailig(double ATR)
{
  for(int i = OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
  {
    if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
    {
      if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic)
      {
        if(OrderType() == OP_BUY)
        {
          if(Bid - OrderOpenPrice() > TrailingStop*Point || StopLoss == SL)
          {
            if(OrderStopLoss() > Bid -(TrailingStep+TrailingStep)*Point || OrderStopLoss() == SL)
            {
              double takeprofit     = NormalizeDouble(Ask-3*ATR/*Point*/,Digits);
              if(!OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), NormalizeDouble(Bid - TrailingStop*Point, Digits), TP/*takeprofit*/, 0))
               Print("Ошибка модификации ордера на покупку!");
            }
          }
        }



 

 

Sergey Lobzankin:

а это тот  где срабатывает безубыток но дальше трейлинг не ползёт:

Что из себя представляют StopLoss, SL, ATR? Просто желательно полные условия знать что к чему вы хотите проверить для удовлетворения ваше ТС.
 
Konstantin Nikitin:
Что из себя представляют StopLoss, SL, ATR? Просто желательно полные условия знать что к чему вы хотите проверить для удовлетворения ваше ТС.

ATR= среднее количество пунктов в баре за выбранный период (индикатор АТR)
SL= переменная, выражающая значение Stoploss из формулы 

 
Konstantin Nikitin:
Что из себя представляют StopLoss, SL, ATR? Просто желательно полные условия знать что к чему вы хотите проверить для удовлетворения ваше ТС

Уважаемый Константин!!!
я всё понимаю. но ужо извините ребятушки, полностью код пропалить я не могу себе позволить. чтобы вы написали по стратегии ТС и продавали её? я спрашивал у Вас совета и продолжаю это делать

 
я хочу ещё вот что спросить, как запросить через Print  отладочную строку в журнал?  переотправить в журнал сомнительную строку из того же журнала.
123456789
Новый комментарий