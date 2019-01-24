Никогда не изучал программирование. но хочу написать советник - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Он же написал, что не изучал программирование. Скопипастил откуда-то наверное..
Так и я сначала просто сказал что это условие будет выдавать всегда истину. И его нужно править, но...
Так и я сначала просто сказал что это условие будет выдавать всегда истину. И его нужно править, но...
Ну, нам понятно, а ТС нет ))
Он же написал, что не изучал программирование. Скопипастил откуда-то наверное..
ну так-то да!!! я скопипастил, получил скелет советника, скелет функции,
а далее ... в том то и загвоздка, используя чужой шаблон, прописать везде свои условия
сейчас домой пришёл... а тут покупка вроде не брыкается, щас посмотрю, может всё ясно станет, если надеюсь вопросов только ещё больше не появится
вобщем ребята, у меня две копии кода. они разные. одна дома, другая на работе, где получится минутка, там и редактирую.
сейчас домой пришёл... а тут покупка вроде не брыкается, щас посмотрю, может всё ясно станет, если надеюсь вопросов только ещё больше не появится
Ну что-то сверх естественного у вас там нет. Так что лучший вариант. Выложить его тут, но только через
Кто-то да подскажет что путного.
Ну что-то сверх естественного у вас там нет. Так что лучший вариант. Выложить его тут, но только через
Кто-то да подскажет что путного.
значит дома срабатывает трейлинг на безубыток. дальше не ползёт
если есть желание, давайте сравним
вот вариант № 1: тот где стоплосс убегает от рынка Извините))) этот только скриншотом
а это тот где срабатывает безубыток но дальше трейлинг не ползёт:
Sergey Lobzankin:
а это тот где срабатывает безубыток но дальше трейлинг не ползёт:
Что из себя представляют StopLoss, SL, ATR? Просто желательно полные условия знать что к чему вы хотите проверить для удовлетворения ваше ТС.
ATR= среднее количество пунктов в баре за выбранный период (индикатор АТR)
SL= переменная, выражающая значение Stoploss из формулы
Что из себя представляют StopLoss, SL, ATR? Просто желательно полные условия знать что к чему вы хотите проверить для удовлетворения ваше ТС
Уважаемый Константин!!!
я всё понимаю. но ужо извините ребятушки, полностью код пропалить я не могу себе позволить. чтобы вы написали по стратегии ТС и продавали её? я спрашивал у Вас совета и продолжаю это делать