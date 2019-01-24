Никогда не изучал программирование. но хочу написать советник - страница 2
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Простое чтение справки без постановки задач (пусть и очень простых) ничего не даёт. Это как изучать карате рассматривая картинки лежа на диване :)
Да как раз в справке вся соль с примерами. Учебники для чайников, типа как получить почту на 280 страниц трата времени. все можно объяснить минут за 10 -15
Никогда не изучал программирование. но хочу написать советник
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доброго времени суток мальчики и девочки,
вот несколько переменных глобально
хочу получить цены открытия в журнал.
но получаю непонятную ересь.
что не так то?
примерно так:
звучит примерно так.
Никогда не изучал хирургию, но хочу провести операцию, вот топор, сверло и напильник. Что не так то?
Ага, меня сейчас в ВК один товарищ мучает. Программировать не умеет, но хочет написать скальпер. Говорит, будет программу складывать из кусочком от других программ.
А еще есть заказчик, он решил, что если в советнике поменять все плюсы на минусы и наоборот, он перестанет сливать и начнет рубить капусту ))
Подскажите пожалуйста, как лучше сделать?
Отдельной конечно. В кодобазе есть хорошие примеры. Вообще, есть такое правило, если какой-то кусок кода выполняет осмысленное действие, его надо вынести в отдельную функцию.
А то как напишут простыню на 100500 экранов в OnTick, так с этого мусорного спагетти-кода плеваться хочется
надо ещё много конечно допиливать напильником, но в целом, приятно.
спасибо что подсказываете кое-где,
Отвлекаясь от темы:
Сергей, а как же вы опубликовали сигнал ? это чисто ручная торговля с подручными средствами ?
Ребят, ну я кажется подсобрал кое-что
надо ещё много конечно допиливать напильником, но в целом, приятно.
спасибо что подсказываете кое-где,
Ну вот, человек не знает программирование, но написал советник. А мы тут пыхтим, какой-то MQL зачем-то изучаем ))
так то лучше :)