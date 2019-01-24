Никогда не изучал программирование. но хочу написать советник - страница 2

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Vladimir Karputov:

Простое чтение справки без постановки задач (пусть и очень простых) ничего не даёт. Это как изучать карате рассматривая картинки лежа на диване :)

Да как раз в справке вся соль с примерами. Учебники для чайников, типа как получить почту на 280 страниц трата времени. все можно объяснить минут за 10 -15

 
Sergey Lobzankin:

Никогда не изучал программирование. но хочу написать советник

Обратитесь к профи. Не жалейте денег на хорошие идеи. Каждый должен быть на своем месте.

 
Sergey Lobzankin:

доброго времени суток мальчики и девочки,
вот несколько переменных глобально
хочу получить цены открытия в журнал.



но получаю непонятную ересь.
что не так то?



примерно так:

datetime prevdaytime; // здесь храним время предыдущего дня
datetime time[];      // сюда будем получать новое текущее время
double open[];        // сюда будем получать текущие цены открытия
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   CopyTime(_Symbol,PERIOD_D1,0,1,time); // получаем время дневного бара

   if(time[0]!=prevdaytime) // если время дневного бара отличается от предидущего
     {
      CopyOpen(_Symbol,PERIOD_D1,0,1,open); // копируем новую цену open  
      Print("Time: ",TimeToString(time[0],TIME_DATE)," |  Price Open: ",DoubleToString(open[0],_Digits)); // выводим в журнал
      prevdaytime=time[0]; // запоминаем последнее время нового бара
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Подскажите пожалуйста, как лучше сделать?
Трейлинг стоп написать отдельной функцией или вписать в уже существующую функцию ОрдерМодифи?
 
Morexod:

звучит примерно так.

Никогда не изучал хирургию, но хочу провести операцию, вот топор, сверло и напильник. Что не так то?

Ага, меня сейчас в ВК один товарищ мучает. Программировать не умеет, но хочет написать скальпер. Говорит, будет программу складывать из кусочком от других программ. 

А еще есть заказчик, он решил, что если в советнике поменять все плюсы на минусы и наоборот, он перестанет сливать и начнет рубить капусту ))

 
Sergey Lobzankin:
Подскажите пожалуйста, как лучше сделать?
Трейлинг стоп написать отдельной функцией или вписать в уже существующую функцию ОрдерМодифи?

Отдельной конечно. В кодобазе есть хорошие примеры. Вообще, есть такое правило, если какой-то кусок кода выполняет осмысленное действие, его надо вынести в отдельную функцию.

А то как напишут простыню на 100500 экранов в OnTick, так с этого мусорного спагетти-кода плеваться хочется

 
Ребят, ну я кажется подсобрал кое-что



надо ещё много конечно допиливать напильником, но в целом, приятно.
спасибо что подсказываете кое-где, 
 

Отвлекаясь от темы:


  Сергей, а как же вы опубликовали сигнал ?  это чисто ручная торговля с подручными средствами ?

 
Sergey Lobzankin:
Ребят, ну я кажется подсобрал кое-что



надо ещё много конечно допиливать напильником, но в целом, приятно.
спасибо что подсказываете кое-где, 

Ну вот, человек не знает программирование, но написал советник. А мы тут пыхтим, какой-то MQL зачем-то изучаем ))

 

так то лучше :)

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