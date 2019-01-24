Никогда не изучал программирование. но хочу написать советник - страница 6

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Vladimir Karputov:

Чтобы это проверить, стоит посмотреть magic number у сделок, которые получились в результате срабатывания SL. Если не ошибаюсь, у них будет "0".

А что проверять, если ни одна позиция не была открыта руками. А по закрытию MT5 пишет такую историю

Там видно позиции которые сработали по SL не отмечены как market от сюда похоже и проблема.
В MT4 такой проблемы нет.

 
Vladimir Karputov:

Чтобы это проверить, стоит посмотреть magic number у сделок, которые получились в результате срабатывания SL. Если не ошибаюсь, у них будет "0".

Да, у ручных 0, но как это увидеть в сигналах?

 
Alexey Volchanskiy:

Да, у ручных 0, но как это увидеть в сигналах?

Ghbx`v nen Причём тут сигналы? У человека есть его ТОРГОВАЯ история - вот в ней и нужно смотреть.

 
Vladimir Karputov:

Ghbx`v nen Причём тут сигналы? У человека есть его ТОРГОВАЯ история - вот в ней и нужно смотреть.

Вот снимок как раз из этой истории. А то что на этом счете нет ни одной позиции открытой без магика, то-есть экспертом. Так в этом я уверен на 100%, ну конечно если сам того не зная, вдруг страдаю лунатизмом, в связи с чем открыл несколько позиций во сне
А то что при срабатывании по SL уменьшается процент алготрейтиена на MT5 я это уже не первый день отслеживаю. После выходных буду переходить на виртуальные стопы, и придется регистрировать новый счет. Т.к. мне на нем нужно 100% алготрейтинга. И по причине примененного алгоритма на данном ресурсе. Кстати уже второй раз придется по этой причине заменять счет.

P.S. Чтоб не быть голословным, хотел вам Владимир дать пароль инвестора посмотрели бы сами
 
Konstantin Nikitin:

Вот снимок как раз из этой истории. А то что на этом счете нет ни одной позиции открытой без магика, то-есть экспертом. Так в этом я уверен на 100%, ну конечно если сам того не зная, вдруг страдаю лунатизмом, в связи с чем открыл несколько позиций во сне
А то что при срабатывании по SL уменьшается процент алготрейтиена на MT5 я это уже не первый день отслеживаю. После выходных буду переходить на виртуальные стопы, и придется регистрировать новый счет. Т.к. мне на нем нужно 100% алготрейтинга. И по причине примененного алгоритма на данном ресурсе. Кстати уже второй раз придется по этой причине заменять счет.

P.S. Чтоб не быть голословным, хотел вам Владимир дать пароль инвестора посмотрели бы сами

Не снимок. А доступ к торговой истории и проверить Magic.

 
Vladimir Karputov:

Не снимок. А доступ к торговой истории и проверить Magic.

По этому поводу, читаем приписку. Ну не тут выкладывать его.
А это как таковое лучший вариант, из всех возможных.

 
Georgiy Merts:

Вы слишком переоцениваете свою ТС.

Пока не покажете реальный счет с годовой историей - никому она не будет нужна.

ничего я не переоцениваю)))
ТС проста как валенок
но я голову ломаю, где ошибка прячется

обратите внимание как модифицируется ордер по стоплоссу

это из-за этой строчки полюбому

Bid-OrderOpenPrice нифига не больше TrailingStop*Point

а модификация всё равно осуществляется
ну и плюс это условие: StopLoss==SL   тоже что-то мутное

 
Sergey Lobzankin:

ничего я не переоцениваю)))
ТС проста как валенок
но я голову ломаю, где ошибка прячется

обратите внимание как модифицируется ордер по стоплоссу

это из-за этой строчки полюбому

Bid-OrderOpenPrice нифига не больше TrailingStop*Point

а модификация всё равно осуществляется
ну и плюс это условие: StopLoss==SL   тоже что-то мутное

Я вам уже писал. Обратите внимание на эту строку

if(OrderStopLoss() < stoploss || OrderStopLoss() == 0)

Проверить уже установленный SL и новый желательно.

 
Konstantin Nikitin:

Я вам уже писал. Обратите внимание на эту строку

Проверить уже установленный SL и новый желательно.

помогло)))
сработал безубыток и намертво. уже лучше.
завтра уже посмотрю, как его заставить за рынком следовать. сегодня уже хватит.
Спасибо)))

 
Vladimir Karputov:

Не снимок. А доступ к торговой истории и проверить Magic.

Не выдержала душа поэта )))
Заменил счет. С понедельника начну на виртуальных стопах. Так оно похоже тут понадежней...

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