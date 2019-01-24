Никогда не изучал программирование. но хочу написать советник - страница 6
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Чтобы это проверить, стоит посмотреть magic number у сделок, которые получились в результате срабатывания SL. Если не ошибаюсь, у них будет "0".
А что проверять, если ни одна позиция не была открыта руками. А по закрытию MT5 пишет такую историю
Там видно позиции которые сработали по SL не отмечены как market от сюда похоже и проблема.
В MT4 такой проблемы нет.
Чтобы это проверить, стоит посмотреть magic number у сделок, которые получились в результате срабатывания SL. Если не ошибаюсь, у них будет "0".
Да, у ручных 0, но как это увидеть в сигналах?
Да, у ручных 0, но как это увидеть в сигналах?
Ghbx`v nen Причём тут сигналы? У человека есть его ТОРГОВАЯ история - вот в ней и нужно смотреть.
Ghbx`v nen Причём тут сигналы? У человека есть его ТОРГОВАЯ история - вот в ней и нужно смотреть.
Вот снимок как раз из этой истории. А то что на этом счете нет ни одной позиции открытой без магика, то-есть экспертом. Так в этом я уверен на 100%, ну конечно если сам того не зная, вдруг страдаю лунатизмом, в связи с чем открыл несколько позиций во снеP.S. Чтоб не быть голословным, хотел вам Владимир дать пароль инвестора посмотрели бы сами
А то что при срабатывании по SL уменьшается процент алготрейтиена на MT5 я это уже не первый день отслеживаю. После выходных буду переходить на виртуальные стопы, и придется регистрировать новый счет. Т.к. мне на нем нужно 100% алготрейтинга. И по причине примененного алгоритма на данном ресурсе. Кстати уже второй раз придется по этой причине заменять счет.
Вот снимок как раз из этой истории. А то что на этом счете нет ни одной позиции открытой без магика, то-есть экспертом. Так в этом я уверен на 100%, ну конечно если сам того не зная, вдруг страдаю лунатизмом, в связи с чем открыл несколько позиций во снеP.S. Чтоб не быть голословным, хотел вам Владимир дать пароль инвестора посмотрели бы сами
А то что при срабатывании по SL уменьшается процент алготрейтиена на MT5 я это уже не первый день отслеживаю. После выходных буду переходить на виртуальные стопы, и придется регистрировать новый счет. Т.к. мне на нем нужно 100% алготрейтинга. И по причине примененного алгоритма на данном ресурсе. Кстати уже второй раз придется по этой причине заменять счет.
Не снимок. А доступ к торговой истории и проверить Magic.
Не снимок. А доступ к торговой истории и проверить Magic.
По этому поводу, читаем приписку. Ну не тут выкладывать его.
А это как таковое лучший вариант, из всех возможных.
Вы слишком переоцениваете свою ТС.
Пока не покажете реальный счет с годовой историей - никому она не будет нужна.
ничего я не переоцениваю)))
ТС проста как валенок
но я голову ломаю, где ошибка прячется
обратите внимание как модифицируется ордер по стоплоссу
это из-за этой строчки полюбому
Bid-OrderOpenPrice нифига не больше TrailingStop*Point
а модификация всё равно осуществляется
ну и плюс это условие: StopLoss==SL тоже что-то мутное
ничего я не переоцениваю)))
ТС проста как валенок
но я голову ломаю, где ошибка прячется
обратите внимание как модифицируется ордер по стоплоссу
это из-за этой строчки полюбому
Bid-OrderOpenPrice нифига не больше TrailingStop*Point
а модификация всё равно осуществляется
ну и плюс это условие: StopLoss==SL тоже что-то мутное
Я вам уже писал. Обратите внимание на эту строку
Проверить уже установленный SL и новый желательно.
Я вам уже писал. Обратите внимание на эту строку
Проверить уже установленный SL и новый желательно.
помогло)))
сработал безубыток и намертво. уже лучше.
завтра уже посмотрю, как его заставить за рынком следовать. сегодня уже хватит.
Спасибо)))
Не снимок. А доступ к торговой истории и проверить Magic.
Не выдержала душа поэта )))
Заменил счет. С понедельника начну на виртуальных стопах. Так оно похоже тут понадежней...