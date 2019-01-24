Никогда не изучал программирование. но хочу написать советник - страница 3
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Отвлекаясь от темы:
Сергей, а как же вы опубликовали сигнал ? это чисто ручная торговля с подручными средствами ?
ну да. я проверял возможности сайта, просто смотрел как это работает
так то лучше :)
ну я я тоже думаю, шо это уменя не вниз график смотрит?
наверное чтото сломалось XD
я что то сломал. раньше у меня ордер на покупку отказывался модифицироваться по трейлингстопу.
а теперь стоплосс держится на дистанции от рынка и убегает от него прочь))))
ржу не могу. а шо не так, уже голову сломал
вот фрагмент функции трейлинг для ордеров buy и sell
ну я я тоже думаю, шо это уменя не вниз график смотрит?
наверное чтото сломалось XD
А вы бай на селл поменяйте ))
ну так вот,
я что то сломал. раньше у меня ордер на покупку отказывался модифицироваться по трейлингстопу.
а теперь стоплосс держится на дистанции от рынка и убегает от него прочь))))
ржу не могу. а шо не так, уже голову сломал
вот фрагмент функции трейлинг для ордеров buy и sell
Есть такая кнопочка "Код", слева от кнопки с буквами Aa. Вы ей оформите, так как вставлять код картинкой- это ужас ужасный )
А вы бай на селл поменяйте ))
сейчас стоплосс замер. но трейлинг не срабатывает
ну так вот,
я что то сломал. раньше у меня ордер на покупку отказывался модифицироваться по трейлингстопу.
а теперь стоплосс держится на дистанции от рынка и убегает от него прочь))))
ржу не могу. а шо не так, уже голову сломал
вот фрагмент функции трейлинг для ордеров buy и sell
А что вы хотите, если у вас условие которое всегда будет срабатывать.
А что вы хотите, если у вас условие которое всегда будет срабатывать.
для ордера на продажу аналогичная фигня.
но там срабатывает как положено, а покупка запсиховала
для ордера на продажу аналогичная фигня.
но там срабатывает как положено, а покупка запсиховала
Тогда такой глупый вопрос можно?
А на хрена козе баян? Если при любом SL будет TRUE. Зачем нужен этот IF???
Тогда такой глупый вопрос можно?
А на хрена козе баян? Если при любом SL будет TRUE. Зачем нужен этот IF???
Он же написал, что не изучал программирование. Скопипастил откуда-то наверное..