Никогда не изучал программирование. но хочу написать советник - страница 3

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Maxim Kuznetsov:

Отвлекаясь от темы:


  Сергей, а как же вы опубликовали сигнал ?  это чисто ручная торговля с подручными средствами ?

ну да. я проверял возможности сайта, просто смотрел как это работает

 
Fast235:

так то лучше :)

ну я я тоже думаю, шо это уменя не вниз график смотрит?
наверное чтото сломалось XD

 
ну так вот,
я что то сломал. раньше у меня ордер на покупку отказывался модифицироваться по трейлингстопу. 
а теперь стоплосс держится на дистанции от рынка и убегает от него прочь))))
ржу не могу. а шо не так, уже голову сломал
вот фрагмент функции трейлинг для ордеров buy и sell
 
Sergey Lobzankin:

ну я я тоже думаю, шо это уменя не вниз график смотрит?
наверное чтото сломалось XD

А вы бай на селл поменяйте ))

 
Sergey Lobzankin:
ну так вот,
я что то сломал. раньше у меня ордер на покупку отказывался модифицироваться по трейлингстопу. 
а теперь стоплосс держится на дистанции от рынка и убегает от него прочь))))
ржу не могу. а шо не так, уже голову сломал
вот фрагмент функции трейлинг для ордеров buy и sell

Есть такая кнопочка "Код", слева от кнопки с буквами Aa. Вы ей оформите, так как вставлять код картинкой- это ужас ужасный )

 
Alexey Volchanskiy:

А вы бай на селл поменяйте ))

сейчас стоплосс замер. но трейлинг не срабатывает

 
Sergey Lobzankin:
ну так вот,
я что то сломал. раньше у меня ордер на покупку отказывался модифицироваться по трейлингстопу. 
а теперь стоплосс держится на дистанции от рынка и убегает от него прочь))))
ржу не могу. а шо не так, уже голову сломал
вот фрагмент функции трейлинг для ордеров buy и sell

А что вы хотите, если у вас условие которое всегда будет срабатывать.

if( OrderStopLoss() < Bid+NUM*Point || SL == SL )
 
Konstantin Nikitin:

А что вы хотите, если у вас условие которое всегда будет срабатывать.

для ордера на продажу аналогичная фигня.
но там срабатывает как положено, а покупка запсиховала

 
Sergey Lobzankin:

для ордера на продажу аналогичная фигня.
но там срабатывает как положено, а покупка запсиховала

Тогда такой глупый вопрос можно?
А на хрена козе баян? Если при любом SL будет TRUE. Зачем нужен этот IF???

 
Konstantin Nikitin:

Тогда такой глупый вопрос можно?
А на хрена козе баян? Если при любом SL будет TRUE. Зачем нужен этот IF???

Он же написал, что не изучал программирование. Скопипастил откуда-то наверное..

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