Никогда не изучал программирование. но хочу написать советник - страница 9
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Вы вообще смотрите и читаете то, что Вам говорят? Я же привёл пример в посте #76. Как раз идёт получение данных с двух iMA:
Здесь два индикатора iMA - "Fast" и "Normal". Данные с этих двух индикаторов получаем в массивы ma_fast и ma_normal соответственно. Запрашиваем от бара #start_pos в количестве count.
А дальше уже обращаемся к полученным данным (в этом примере обращаемся к данным на баре #0 )
прошу прощения за невнимательность.
действительно, получил что хотел
прошу прощения за невнимательность.
действительно, получил что хотел
Если нужно напишу очень простой пример - в нём буквально только создание индикаторов и обращение за данными. При пересечении - на графике будет комментарий. Нужно?
Если нужно напишу очень простой пример - в нём буквально только создание индикаторов и обращение за данными. При пересечении - на графике будет комментарий. Нужно?