Никогда не изучал программирование. но хочу написать советник - страница 9

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Vladimir Karputov:

Вы вообще смотрите и читаете то, что Вам говорят? Я же привёл пример в посте . Как раз идёт получение данных с двух iMA:

Здесь два индикатора iMA - "Fast" и "Normal". Данные с этих двух индикаторов получаем в массивы ma_fast и ma_normal соответственно. Запрашиваем от бара #start_pos в количестве count.

А дальше уже обращаемся к полученным данным (в этом примере обращаемся к данным на баре #0 )

прошу прощения за невнимательность.
действительно, получил что хотел

 
Sergey Lobzankin:

прошу прощения за невнимательность.
действительно, получил что хотел

Если нужно напишу очень простой пример - в нём буквально только создание индикаторов и обращение за данными. При пересечении - на графике будет комментарий. Нужно?

 
Vladimir Karputov:

Если нужно напишу очень простой пример - в нём буквально только создание индикаторов и обращение за данными. При пересечении - на графике будет комментарий. Нужно?

Не думаю. Пересечение меня мало интересует. Мне нужно считать расстояние в пунктах между скользящими и считать ситуацию неторговой если расстояние меньше <Х
Сейчас вижу что массив отображает цены скользящей с 8 знаков после запятой. Нужно посмотреть где что добавить в коде.

А из твоего примера получается я решил задачу выбора ценовых данных из Машки 
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