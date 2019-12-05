Витрина сигналов - страница 4
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Делаете примерно такую картинку и рейтинг хороший будет и подписчиков будет по 10-20 человек в сутки приходить.
там история рисованная. после добавления в сервис сигналы - топчется на месте.
Тем не менее, подписчики даже за $50 побежали к нему с приличной скоростью. Он подключился с прибылью в 70% в первых числах мая. Теперь можно до конца июня просто наобум открываться раз в неделю, чтобы активность поддерживать. Что он в принципе и делает.
Только не думаю, что рисованная. Скорее всего, он несколько десятков счетов завел на центовом аккаунте (50 дол. баланса - это 0,5 реальных доллара) и этот сигнал последний из выживших. Просто куда люди смотрят, когда подписываются. Там по истории сделок видно, что он открывается под весь депозит и либо 20 пунктов ему сделают 70% профита, либо 25 пунктов убьют депозит. И такой финт происходит раз в месяц, остальные сделки просто для количества.
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Витрина сигналов
Vasiliy Pushkaryov, 2018.05.16 10:23
Делаете примерно такую картинку и рейтинг хороший будет и подписчиков будет по 10-20 человек в сутки приходить.
Не придут, поскольку когда прибыль за месяц превышает 50%, то сигнал из витрины исчезает.
И не понятно из каких соображений в конце витрины стоят сливающие сигналы и на них можно подписаться, а сигналы которые имеют прибыль больше 50% в месяц, должны исчезать ?
Не придут, поскольку когда прибыль за месяц превышает 50%, то сигнал из витрины исчезает.
И не понятно из каких соображений в конце витрины стоят сливающие сигналы и на них можно подписаться, а сигналы которые имеют прибыль больше 50% в месяц, должны исчезать ?
Сейчас не так, у него больше 70%, и он в тридцатке, в топе. Думаю, когда "Прирост в месяц" из вкладки "Статистика" опустится у него в начале июня меньше 50%, то он в 10-ку лучших переместится.
Как это так ?
У меня сигнал на МТ5 и как только прибыль стал выше 50% за текущий месяц, то он исчез из витрины. И еще отмечу что нет открытых позиций или с очень низкой текущей просадкой.
Как это так ?
У меня сигнал на МТ5 и как только прибыль стал выше 50% за текущий месяц, то он исчез из витрины. И еще отмечу что нет открытых позиций или с очень низкой текущей просадкой.
Помните, раньше сильное влияние кол-во подписчиков оказывало. Сейчас это изменено, но видно, что хороший удельный вес прибавляет срок сигнала. В защиту этого, посмотрите сигнал, которому уже 6-й год пошел, он то на 1-м, то на 2-м месте, но за последние полгода его заработок - минусовой. Моему сигналу более полугода, в прошлом месяце тоже уходил за 50%, но он никуда не исчез. Переместился на 500-какое-то место, через несколько дней, на 100-какое-то, потом опять на первую страницу вернулся.
У Вас какой срок у исчезнувшего?
Помните, раньше сильное влияние кол-во подписчиков оказывало. Сейчас это изменено, но видно, что хороший удельный вес прибавляет срок сигнала. В защиту этого, посмотрите сигнал, которому уже 6-й год пошел, он то на 1-м, то на 2-м месте, но за последние полгода его заработок - минусовой. Моему сигналу более полугода, в прошлом месяце тоже уходил за 50%, но он никуда не исчез. Переместился на 500-какое-то место, через несколько дней, на 100-какое-то, потом опять на первую страницу вернулся.
У Вас какой срок у исчезнувшего?
У вас не каждый месяц больше 50%. Надо учесть что есть и еще такое предупреждение: Высокий среднемесячный прирост может означать торговлю с высоким риском
И мне приходится подумать что вы или рекламируете выше упомянутый сигнал, за одно и ваши сигналы.
Поскольку или не понимаете или не хотите видеть что этот сигнал открыт совсем не давно с прошедшей историей, где максимальная просадка по средствам не возможно определить и после открытия сигнала максимальная просадка начинается с нуля(0%).
Поэтому на этом сигнале макс. просадка сейчас чуть больше 5%. Такого не бывает. Невозможно с такой просадкой получить 70% в месяц много раз.
И когда этот сигнал успел набрать столько подписчиков , если открылся совсем недавно ?
Но сигнал уже создан и по всей вероятности он на следующем месяце не сможет показать даже половина этих результатов.
Petros Shatakhtsyan: да ладно вам... В следующем месяце, будем наблюдать возгласы, вроде того что почему допускают рискованные сигналы на витрину. А то погнались за быстрыми деньгами, а провайдер сигнала все слил
Всё дело в том, что в сигнале показывается график не с даты создания сигнала, а с даты открытия счета. Это дает многим провайдерам заниматься шулерством.
Если разработчики не могут получить историю всех сделок счета до открытия сигнала, и с помощью тиковой истории правильно определить максимальную просадку, то тогда зачем показывать ложную информацию ?
У вас не каждый месяц больше 50%. Надо учесть что есть и еще такое предупреждение: Высокий среднемесячный прирост может означать торговлю с высоким риском
И мне приходится подумать что вы или рекламируете выше упомянутый сигнал, за одно и ваши сигналы.
Поскольку или не понимаете или не хотите видеть что этот сигнал открыт совсем не давно с прошедшей историей, где максимальная просадка по средствам не возможно определить и после открытия сигнала максимальная просадка начинается с нуля(0%).
Поэтому на этом сигнале макс. просадка сейчас чуть больше 5%. Такого не бывает. Невозможно с такой просадкой получить 70% в месяц много раз.
И когда этот сигнал успел набрать столько подписчиков , если открылся совсем недавно ?
Но сигнал уже создан и по всей вероятности он на следующем месяце не сможет показать даже половина этих результатов.
А у Вас каждый месяц больше 50% ? Я на примере того и своего сигнала показываю, что просадка в 50% не является причиной выбивания из витрины. Вы чуть выше читали, я писал "Просто куда люди смотрят, когда подписываются. Там по истории сделок видно, что он открывается под весь депозит и либо 20 пунктов ему сделают 70% профита, либо 25 пунктов убьют депозит. И такой финт происходит раз в месяц, остальные сделки просто для количества." Это разве реклама?
Невозможно с такой просадкой получить 70% в месяц много раз.
Я так не делал, может и есть какие-то подводные камни, но подозреваю, что гипотетически такое возможно. Берем 256 счетов по 50 центов каждый. Это 128 долларов. Открываем первый месяц на 128-ми счетах в одну сторону и на других 128-ми в другую сторону с профитом в 20 пунктов.
2-й месяц на прибыльных 128 счетах опять делим направления 64/64,
3-й месяц - 32/32,
4-й месяц - 16/16,
5-й месяц - 8/8,
6-й месяц - 4/4,
7-й месяц - 2/2,
8-й месяц - 1/1
И подключение к сервису.
Я бы предложил администрации не разрешать подписку, пока не пройдет три месяца сигнала после его подключения к мониторингу, и ограничить кол-во сигналов с одного поставщика, чтобы защитить подписчиков.