Витрина сигналов - страница 7
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Но, они доступны к копированию.
Если уже есть подписка то да, а для новых подписаться невозможно. Они смогут подписаться когда просадка будет менее 30%.
Если уже есть подписка то да, а для новых подписаться невозможно. Они смогут подписаться когда просадка будет менее 30%.
Понятно, спасибо. Но, как можно сделать просадку меньше, если уже зафиксирована просадка более 30 процентов?
Понятно, спасибо. Но, как можно сделать просадку меньше, если уже зафиксирована просадка более 30 процентов?
Зафиксирована максимальная просадка. Текущая меняется, при увеличении прибыли текущих позиций, ну и как вариант можно изменить ее быстро. Пополнить депозит и текущая просадка уменьшиться.
Зафиксирована максимальная просадка. Текущая меняется, при увеличении прибыли текущих позиций, ну и как вариант можно изменить ее быстро. Пополнить депозит и текущая просадка уменьшиться.
Пополнения и снятия при открытых позициях лучше не делать. Если кто-то сольет депозит, а ты в это время пополнялся и будут жалобы со стороны подписчиков, администрация примет меры.
У меня было снятие на одном из сигналов во время открытых сделок, потом к сигналу применяют спецформулу, чтобы не было искусственных накруток прироста. В дальнейшем, перестанешь так делать, твой реальный месячный прирост все равно останется занижен. Вот ответ сервисдеска:
".. так как операции снятия на вашем сигнале были исключены из расчета, то база для расчета прироста теперь выше фактической. Поэтому месячные приросты вычисляются ниже фактических значений. Мы постараемся улучшить алгоритм расчета в будущем, прямо сейчас ничего сделать нельзя, к сожалению."
Пополнения и снятия при открытых позициях лучше не делать. Если кто-то сольет депозит, а ты в это время пополнялся и будут жалобы со стороны подписчиков, администрация примет меры.
У меня было снятие на одном из сигналов во время открытых сделок, потом к сигналу применяют спецформулу, чтобы не было искусственных накруток прироста. В дальнейшем, перестанешь так делать, твой реальный месячный прирост все равно останется занижен. Вот ответ сервисдеска:
".. так как операции снятия на вашем сигнале были исключены из расчета, то база для расчета прироста теперь выше фактической. Поэтому месячные приросты вычисляются ниже фактических значений. Мы постараемся улучшить алгоритм расчета в будущем, прямо сейчас ничего сделать нельзя, к сожалению."
Это понятно. Речь шла о процентной просадке. А для ее уменьшения быстро, пополнение самый оптимальный способ, если не хочется закрывать позиции в минусе.
Это понятно. Речь шла о процентной просадке. А для ее уменьшения быстро, пополнение самый оптимальный способ, если не хочется закрывать позиции в минусе.
Мне казалось, что, они берут максимальную историческую просадку, которая случилось на счете, а дальнейшее пополнение/снятие не должно влиять на максимальную, зафиксированную, просадку. Текущая просадка где-либо используется в сигналах?
Мне казалось, что, они берут максимальную историческую просадку, которая случилось на счете, а дальнейшее пополнение/снятие не должно влиять на максимальную, зафиксированную, просадку. Текущая просадка где-либо используется в сигналах?
Ну как раз при превышении текущей просадке более 30% и блокируется новая подписка новых клиентов на сигнал, до того пока она снова не будет менее 30%.
Ну как раз при превышении текущей просадке более 30% и блокируется новая подписка новых клиентов на сигнал, до того пока она снова не будет менее 30%.
Независимо от зафиксированной максимальной просадки?
Независимо от зафиксированной максимальной просадки?
Зафиксированная максимальная просадка (в процентах, если в дальнейшем при увеличение баланса процентная будет меньше при том что сумма может быть больше максимальная не измениться) используется только для информации о сигнале.
Зафиксированная максимальная просадка (в процентах, если в дальнейшем при увеличение баланса процентная будет меньше при том что сумма может быть больше максимальная не измениться) используется только для информации о сигнале.
Понятно, спасибо, я думал, что, единижды зафиксированная просадка более 30-ти процентов - это приговор любому сигналу. Оказывается, не так.